Am Eingang der TSV-Geschäftsstelle in Borgfeld sind die Handouts zum Mitnehmen in einem Briefkasten deponiert. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. „Wir wollen, dass unsere Mitglieder in Bewegung bleiben“, sagt Maike Schulten, Vorstandsmitglied und Geschäftsstellenleiterin des TSV Borgfeld. Dafür tut der TSV eine Menge. In Zeiten von Corona sei es doppelt wichtig, Mitgliedern etwas an die Hand zu geben. Der TSV hat dies wörtlich genommen und gemeinsam mit Übungsleitern und ärztlichem Beistand das Handout „TSV to go“ mit Übungen für zu Hause entwickelt.

Etliche Vereine bieten ihren Mitgliedern Online-Stunden oder stellen Kurse auf Youtube ein. Das aber, so Maike Schulten, sei für den TSV als Breitensportverein nicht ganz so einfach und bringe viele Schwierigkeiten mit sich. So müssten etwa für die Hintergrundmusik Gema-Gebühren bezahlt werden. Zudem, so die Leiterin der Geschäftsstelle, habe der TSV als Borgfelds größter Verein mit einem guten Drittel Mitglieder, die älter als 70 Jahre sind und den Weg über die sozialen Netzwerke nicht gehen wollten. Um dem Rechnung zu tragen, hat sich der TSV für die Papier- sowie Online-Version auf der Homepage von „TSV to go“ entschieden, um seinen Mitgliedern auch in dieser Zeit nahe zu sein. Diese bislang zwölf Seiten umfassende Ausgabe mit Übungen aus den Bereichen Reha-Sport, Yoga, Fitness, Multifit, Tabata und Anregungen für Bewegung sowie Spiele für Kinder liegt in einem an der geschlossenen Eingangspforte des TSV hängenden Briefkasten für jedermann zugänglich. Außerdem, so Maike Schulten, liegen die Hand-outs auch bei Schlachter Tümpel und Papierwaren Lindemann in Borgfeld zum Mitnehmen aus.

Den Anfang bei „TSV to go“ machten die Reha-Sportler, für die sich aufgrund ihrer Vorerkrankung eine Pause in ihrem Training negativ auswirken könnte. Übungsleiterin Monika Meyer und Dr. Hans Joachim Uhlig entwickelten Übungen, für die keine Geräte notwendig sind. Diesem Ansatz folgten auch die anderen Übungsleiter. „Wir können nicht allen Mitgliedern Langhanteln, Bälle oder Gymnastikbänder zur Verfügung stellen“, so Schulten. Momentan umfasst das Handout zwölf Seiten, die sich an die ganze Familie richten, und es wächst stetig. „Neues wird hinten angeheftet“, erklärt die Geschäftsstellenleiterin das Prinzip. Die Resonanz sei gut, aber besonders diejenigen, die das Haus nicht verlassen, wüssten oft genug von dem Angebot des TSV noch nichts. „Mir fehlt der Sport“, so der allgemeine Tenor unter den Mitgliedern. Mit den Übungen hofft der TSV, den Mangel an Bewegung ein wenig ausgleichen zu können.

Aktuell werden Übungen aus dem Bereich Qi Gong für Kursteilnehmer auf DVD aufgenommen und gebrannt, damit das Kursprogramm nicht stagniert. Wer das Haus nicht verlasse, dürfe sich für Handout oder DVD gerne in der Geschäftsstelle melden, versprach Maike Schulten. Dann finde sich eine Lösung. Die Geschäftsstelle ist wie vordem zu den regulären Zeiten telefonisch zu erreichen.

Der Sportbetrieb muss zurzeit zwar ruhen, der TSV aber ruht deswegen nicht. Der Borgfelder Verein nutzt diese Ruhephase für die seit langem geplante Sanierung der Duschen und eine intensive Grundreinigung aller Sportgerätschaften.

Das traditionelle Oster-Event ist aufgrund der aktuellen Situation abgesagt worden. Für alle anderen geplanten Termine wie Ferienbetreuung und Kinderzeltlager aber steht der Verein in den Startlöchern und hat sie so vorbereitet, dass sie jederzeit und kurzfristig stattfinden können. „Wir nehmen Anmeldungen für die Ferienbetreuung entgegen“, versichert Maike Schulten, „machen das Stattfinden der Veranstaltungen jedoch von der aktuellen Situation abhängig.“