An dem seit Langem verwaisten ehemaligen Restaurant „Zur Wörpe“ am Mühlendeich 15 tut sich etwas. Handwerker sind angerückt, um das Haus innen komplett umzubauen. Ein neuer Eigentümer knüpft an die Pläne an, die schon sein Vorgänger geschmiedet hatte, ohne dass am Ende etwas passierte. Doch jetzt wird gearbeitet, vier hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen sollen in den kommenden Monaten entstehen. Läuft alles nach Plan, ist alles im August oder September fertig.

Der neue Eigentümer, ein Projektentwickler, möchte derzeit namentlich nicht genannt werden. Er hat den Immobilien-Ableger der Bremischen Volksbank mit dem Verkauf der Wohnungen beauftragt. Dessen Geschäftsführer Benjamin Klein betont, dass sich das Haus äußerlich nicht verändern werde. Der besondere Charme mit Fachwerk und Reetdach bleibe erhalten. Nichts ändern soll sich auch an der Möglichkeit, den schmalen Privatfußweg weiter zu nutzen, der den Mühlendeich mit dem Timkenweg verbindet.

Nachdem der letzte Pächter im Februar 2017 den Betrieb eingestellt hatte, stand das Restaurant „Zur Wörpe“ leer. Mit der Zeit litt das Erscheinungsbild des Ensembles. So gab es Beschwerden darüber, dass der Zaun zum Sommergarten lange Zeit am Boden lag und sich niemand mehr darum kümmerte.

Der ehemalige Gastronom Heino Geffken hatte sich voriges Jahr gegenüber der WÜMME-ZEITUNG betrübt über den Anblick gezeigt. Die Geffkens hatten das Fachwerkhaus 1985 errichtet, auf dem Grundstück, auf dem vorher eine alte Kate gestanden hatte. Bis 2004 führten Heino und Evelin Geffken ihr Restaurant.

Neuigkeiten gibt es nicht nur in Bezug auf das ehemalige Lokal an der Wörpe, sondern auch im Hinblick auf den Parkplatz, der einst weiter hinter dem Deich für das Restaurant an der Ecke Beim Spieker/Mühlendeich eingerichtet wurde.

Ein Investor aus Stuhr will auf dem Grundstück ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen und sechs Stellplätzen in eingeschossiger Bauweise errichten. Damit das möglich wird, muss vorher noch der Bebauungsplan geändert werden, zu dem das 700 Quadratmeter große Grundstück gehört.

Der Baudienste-Ausschuss wird sich am Montag, 20. Mai, mit der Angelegenheit befassen. Einwände hat zumindest die Verwaltung nicht, weil der Parkplatz nach dem Aus für den Gastronomie-Betrieb nicht mehr benötigt wird. Die Parkplätze für die künftigen Eigentumswohnungen in dem früheren Restaurant-Gebäude werden auf dem dortigen Grundstück untergebracht.