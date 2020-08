Das Kaufhaus Berg­stedt in Otterstedt wird am 22. August ein letztes Mal für Publikum öffnen. Danach wird der Laden geräumt und zum Dorfladen umgebaut. (Dietmar Plath)

Otterstedt. Wenn Heino und Monika Berg­stedt demnächst ihr ebenso kleines wie traditionsreiches Kaufhaus im Herzen Otterstedts schließen, dann endet gleichzeitig eine Ära in der Ortschaft. Seit 136 Jahren gibt es das Geschäft in der Dorfmitte bereits, einst im Jahr 1884 von Gustav Bergstedt gegründet. Doch nach mehr als 60 Jahren möchten die Bergstedts nunmehr in den Ruhestand gehen. Am Sonnabend, 22. August, gibt es für die Dorfbewohner im Rahmen eines Räumungsverkaufs ein letztes Mal die Gelegenheit zum Einkaufen, bevor die Pläne der Bürgergemeinschaft Bergstedt Dorfladen Otterstedt UG zum Umbau in einen Dorfladen in die Tat umgesetzt werden sollen.

Und dieser Plan soll laut Dietmar Plath von der Bürgergemeinschaft nun auch zügig vorangetrieben werden. Am 21. August trifft sich zunächst der Beirat um 18 Uhr auf dem Otterstedter Kirchplatz zur Hauptversammlung, bei der weitere Einzelheiten besprochen werden sollen. Die Umbauarbeiten sollen im September starten. Auch ein neues Logo für den Dorfladen ist bereits entwickelt worden. „Nach sehr viel Arbeit und sehr vielen Treffen des Dorfladen-Teams ist es nun soweit. Das Kaufhaus Bergstedt wird am 22. August letztmals Gelegenheit zum gediegenen Einkauf bieten, um nach Umbau und Renovierung als unser Dorfladen wieder zu eröffnen“, hat Plath die stillen Teilhaber der Bergstedt Dorfladen Otterstedt UG bereits in einem Schreiben informiert.

Lösung für Mitarbeiterinnen

Zwar haben Heino und Monika Bergstedt keinen direkten Nachfolger gefunden, dafür aber Personal beschäftigt. Mit Hildegard Wiese, Erika Fischer und Petra Köster gibt es drei langjährige Mitarbeiterinnen, deren Zukunft laut Plath im Guten geklärt werden konnte. „Es ist beabsichtigt, das bisherige Personal weiter zu beschäftigen“, erklärt der renommierte Luftfahrt-Fotograf aus Otterstedt, der mit seinen Mitstreitern im vergangenen Jahr, basierend auf einer Studie, einen Arbeitskreis gegründet hat, um das kleine Kaufhaus zu retten.

Dass den Dorfbewohnern sehr viel daran liegt, dass der Laden weitergeführt wird, war den Initiatoren vorher schon klar gewesen. „Die Bürgerbefragung und das rege Zeichnen von Anteilsscheinen haben gezeigt, dass sich sehr viele Otterstedter eine Einkaufsmöglichkeit mit starkem regionalen Bezug im gewohnten Gebäude wünschen“, erklärt Dietmar Plath.

Mit dem zum Dorfladen umgestalteten Kaufhaus mit seiner derzeit noch rund 50 Quadratmeter großen Ladenfläche werde ein gesellschaftlicher Treffpunkt im Dorf erhalten und mit einem kleinen Café aufgewertet, so die Vision der Bürgergemeinschaft, die bald schon zur Realität werden soll. Beim Erwerb der Immobilie durch die Unternehmergemeinschaft habe es „zahlreiche Abwägungen“ gegeben, bevor der Kauf über die Bühne gehen konnte. Klar sei jedoch allen Beteiligten gewesen, dass Monika und Heino Bergstedt ein lebenslanges Wohnrecht in dem Haus erhalten sollen.

Das bisher von den stillen Teilhabern eingezahlte Kapital, die bewilligten Fördermittel und ein zugesagter Kredit der Kreissparkasse Verden ermöglichen laut Plath nunmehr die Finanzierung der umfangreichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie Investitionen in die Ladenausstattung. „Zur langfristigen Sicherung sind weitere Teilhaber wünschenswert“, hoffen Plath und seine UG-Kollegen auf weitere Unterstützer. Mut mache ihm die hervorragende Resonanz beim Einwerben der bisherigen Anteile. „Das stimmt uns zuversichtlich, dass auch viele Menschen bereit sind, ihre Einlage ein wenig zu erhöhen.“ Erste Zusagen seien bereits eingegangen. Anträge für eine Teilhaberschaft gibt es wie zuvor bei Bergstedt und beim Dorfladen Team.

Die Ausräum- und Abbrucharbeiten nach dem 22. August wollen die Mitglieder der Unternehmergemeinschaft möglichst in Eigenleistung bewerkstelligen. Für viele andere Arbeiten werden jedoch noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Wer sich an dem Projekt beteiligen will, kann sich unter Angabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse unter helfer@dorfladen-otterstedt.de melden.