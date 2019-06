Evelyn Dorweiler (rechts) versetzte Gunda Schürmann nach 17 Jahren als Rektorin in den Ruhestand. (Sabine von der Decken)

Grasberg. Ein bisschen aufgeregt sei sie, sagte die noch amtierende Schulleiterin der Grasberger Grundschule angesichts ihrer offiziellen Versetzung in den Ruhestand durch die Niedersächsische Schulbehörde und der sich anschließenden Feierstunde. Aber sie fühle sich auch liebevoll umsorgt, gab Gunda Schürmann im Foyer des Grasberger Rathaus unumwunden zu. Nach 23 Jahren Schuldienst quittierte die Rektorin der Grasberger Grundschule nun endgültig ihren Dienst. Als schulfachliche Dezernentin übernahm Evelyn Dorweiler gerne die Aufgabe, der Bürokratie mit Übergabe der Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand genüge zu tun. Aufgrund ihrer 21-jährigen Tätigkeit als Schulleiterin der Schroeterschule Lilienthal aber verbanden Dorweiler und Gunda Schürmann mehr als nur Bürokratie, sondern viele Jahre gemeindeübergreifender Arbeit.

„Es ist ganz endgültig und furchtbar“, sagte mit einem Augenzwinkern Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann in ihrer Begrüßung zur Verabschiedung der Rektorin. Mit dem Ratssaal und der von Gunda Schürmann zusammengestellten Ausstellung „Die grasgrüne Erbse“ stellte die Grasberger Gemeinde für diese Feierstunde einen würdigen und passenden Rahmen.

In Vorbereitung auf Schürmanns Versetzung in den Ruhestand forderte Evelyn Dorweiler deren Personalakte an und staunte nicht schlecht. Statt eines kamen zwei dicke Ordner bei ihr an. Der Umfang der Akte dokumentierte persönliche und berufliche Stationen in Gunda Schürmanns Lebens und zeigte deren Engagement auf. „Es ist beeindruckend, was ein Mensch aus seinem Leben machen kann“, kommentierte die Dezernentin der Niedersächsischen Schulbehörde die Dicke der beiden Ordner voller Respekt. Sie forderte die Personalakte an, um während der Feierstunde daraus zitieren zu können.

Nach ihrem Studium und dem damaligen Einstellungsstopp von Lehrern arbeitete Gunda Schürmann als wissenschaftliche Angestellte im Bremer Staatsarchiv, machte im Anschluss eine Ausbildung zur Goldschmiedin, bevor sie 1991 in den Schuldienst in Bremerhaven eintrat. 1996 übernahm sie zunächst kommissarisch das Amt der Konrektorin in der Grasberger Grundschule. Sie sei eine engagierte, freundliche und den Schülern zugewandte Lehrerin, besagte Schürmanns Beurteilung durch die Kommission, in deren Folge sie 2002 das Amt der Rektorin übernahm. 17 Jahre lang mischte sie in der Schulpolitik mit und entwickelte und setzte innovative Ideen um. Evelyn Dorweiler überbrachte Gunda Schürmann nicht nur den Dank der Niedersächsischen Schulbehörde, sondern drückte auch ihre ganz persönliche Wertschätzung aus. Mit einem italienischen Ständchen und einer Kiste voll von italienischer Lebensart verabschiedeten sich die Kolleginnen von ihr.