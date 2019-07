Feuerwehr und Kreisstraßenmeisterei räumten die umgestürzten Bäume von der Kreisstraße 9. (Feuerwehr OHZ)

Landkreis Osterholz. Die schwere Gewitterfront, die am Sonnabendnachmittag über Bremen und Niedersachsen hinweg gezogen ist, hat in Osterholz-Scharmbeck ihre Spuren hinterlassen. Noch während das Gewitter tobte, wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck zur Kreisstraße 9 zwischen Tietjens Hütte und der Einmündung zur Kreisstraße 1 gerufen. Bäume von mehr als einem Meter Durchmesser, so Feuerwehrsprecher Marcus Zylka, waren umgestürzt und versperrten die Straße. Auch Verkehrsschilder fielen um. Die Polizei spricht von insgesamt fünf großen Bäumen, die auf dem Fahrbahnasphalt sowie auf Geh- und Radwegen erheblichen Schaden anrichteten. Wegen entwurzelter Bäume, die über den Hafenkanal ragen, sei auch der Skipper-Treff von der Hamme abgeschnitten. Die freiwillige Ortsfeuerwehr und die zuständige Kreisstraßenmeisterei waren stundenlang damit beschäftigt, die Hindernisse zu beseitigen. Die Kreisstraße 9 bleibt nach Aussage der Polizei wegen der Beschädigungen und weiterer gefährdeter Bäume bis mindestens Montag gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Auch die Ortswehren in Scharmbeckstotel, Pennigbüttel, Heilshorn, Sandhausen und Teufelsmoor seien wegen des Unwetters im Einsatz gewesen, berichtet Marcus Zylka. In Scharmbeckstotel kippten rund 30 Bäume um und blockierten Straßen, unter anderem Am Rosenmoor, Am Ziegelmoor, Ruschkamp, An der Wurth und am Fuchsberg, sagt Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf. Die Motorsäge war quasi im Dauereinsatz.

In der Eichenstraße in Pennigbüttel schlug ein Blitz in ein Haus ein. Die Ortswehr kontrollierte mit der Wärmebildkamera auf verdächtige Wärmequellen und gab dann Entwarnung, berichtete Zylka.