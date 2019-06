Hepstedt/Kirchtimke. Müssen die Öffnungszeiten im Hepstedter Ummelbad reduziert werden, wird das Freibad mitten in der Saison eventuell sogar ganz geschlossen? Mit dieser Frage sieht sich die Samtgemeinde konfrontiert, seit in der Ratssitzung am Dienstagabend bekannt wurde, dass die neue Badeaufsicht in Hepstedt überraschend zum 30. Juni gekündigt hat. Der junge Mann war als Vertretung für die langjährige Leiterin Tanja Beckefeldt eingestellt worden, die seit ihrer Heirat Radeke heißt und derzeit in Elternzeit ist. „Wir suchen händeringend eine neue Fachkraft“, so Verwaltungschef Frank Holle. Die Samtgemeinde nutze all ihre Kontakte, auch zum Jobcenter und zu Zeitarbeitsfirmen, um die Stelle so schnell wie möglich wieder zu besetzen. „Das Gute ist immerhin, dass wir zwei weitere Freibäder haben“, so Holle.

In der Ratssitzung war es eigentlich ums Timkebad in Kirchtimke gegangen. Der Samtgemeinderat hat sich jetzt dagegen entschieden, Anträge zu stellen, um für die Modernisierung des betagten Freibads Fördertöpfe anzuzapfen. Vertreter des Fördervereins und andere Bürger aus Kirchtimke zeigten sich in der Sitzung des Samtgemeinderates am Dienstagabend enttäuscht.

Der in ihren Augen nicht nachvollziehbare Beschluss war allerdings zu erwarten gewesen. Der Samtgemeindeausschuss hatte im Vorfeld bereits empfohlen, dass die Samtgemeinde keine Zuschüsse beim Landkreis und beim Land fürs Timkebad beantragt. Die endgültige Entscheidung hatte der Samtgemeinderat zu treffen, in dem die Mehrheitsgruppe von CDU, FDP und Natürlich Samtgemeinde Tarmstedt das Sagen hat. Den Antrag abgelehnt hat auch Traugott Riedesel von der Grünen Bürgerliste (GBL). Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen stimmten dafür. Alle Fraktionen würdigten das große Engagement des Timkebad-Fördervereins.

CDU-Fraktionschef Heinz-Hermann Holsten argumentierte erneut mit den vielen Aufgaben, die die Samtgemeinde in nächster Zeit zu stemmen habe. Zudem sei sie mit ihren drei Freibädern im bundesweiten Vergleich bezogen auf die Einwohnerzahlen in einer nahezu einmalig komfortablen Situation. SPD-Fraktion und die Grünen-Vertreterin plädierten dafür, mit einem Antrag zunächst auszuloten, ob und in welcher Höhe mit Fördergeldern überhaupt zu rechnen sei. Das diene dann als Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Kostenbeteiligung der Samtgemeinde an der Sanierung.