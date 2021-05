Im Landkreis Rotenburg soll der Gelbe Sack bald Geschichte sein. (Judith Tausendfreund)

Landkreis Rotenburg. Der Erste Kreisrat Torsten Lühring gab es offen zu: „Die Einführung der Gelben Tonnen beschäftigt uns sehr, weil es die Bürger sehr beschäftigt". Hintergrund seiner Aussage ist die in diesem Jahr im Landkreis Rotenburg begonnene Einführung der Tonnen, die den Gelben Sack ablösen sollen. Der Systemwechsel läuft, allerdings offensichtlich nicht ganz reibungslos. Dies verdeutlichte die jüngste Debatte im Kreistagsausschuss für Abfallwirtschaft.

Einführend erläuterte Lühring, dass die Verantwortung für die Sammlung und Verwertung von Leichtverpackungen nicht bei den öffentlichen Entsorgungsträgern, sondern eben bei privaten Unternehmen, den sogenannten Systembetreibern, liege. Dementsprechend habe man sich über den Weg einer Ausschreibung für die Kölner Firma Interseroh entschieden. Diese wiederum habe dann die Firma RMG Rohstoffmanagement aus Eltville beauftragt. „Das Unternehmen kennt den Landkreis nicht, die Abfuhr funktioniert gut. Mit der Kommunikation hat man sich aber ein Eigentor geschossen", lautete nach den einführenden Worten von Lühring eine erste Einschätzung von Ellen Scherer, Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs.

„Wir hören von vielen Anwohnern, dass sie keine Tonne bekommen würden„, beklagte Angelika Dorsch (SPD). Es fehle an Kommunikation, schlimmer noch, „da ist viel verbrannt worden“, so Dorsch. Die Verwaltung betonte allerdings mehrfach im Verlauf der Diskussion, dass die Beschwerden abnehmen würden – ein Indiz für erfolgreiche Nachbesserungen. Man wisse nicht definitiv, ob jetzt alle Anwohner des Landkreises eine solche Tonne hätten. „Die Vorgabe ist aber klar, jeder Haushalt hat eine Tonne zu bekommen„, betonte Lühring. „Die Bürger sollten direkt bei der Firma anrufen und sich dort melden, dann würde hier im Kreishaus weniger Arbeit anfallen“, regte Uwe Lüttjohann (SPD) an.

Elisabeth Dembowski (Grüne) wies darauf hin, dass exakt am Tag der Diskussion der sogenannte Erdüberlastungstag in Deutschland erreicht sei. „Weniger Müll zu erzeugen, das wäre ein wichtiges Signal", so die Politikerin. Der Ausschussvorsitzender Reinhard Trau (CDU) beendete die Diskussion mit der Aussicht, dass die Einführung der Tonne bis Ende des Jahres wohl gelingen sollte.

Zur Sache

240 Liter sind das Minimum

Die Gelben Tonnen werden von der Firma RMG Rohstoffmanagement GmbH verwaltet, diese ist unter der Hotline 0800/ 400 60 05 zu erreichen. Die Abholung erfolgt weiter im 14-Tage-Rhythmus. Haushalte, die noch keine Tonne erhalten haben, können in der Übergangszeit Gelbe Säcke verwenden. Sollte eine Änderung bei der Anzahl oder der Größe der Behälter notwendig sein, ist diese möglich. Allerdings wird es keine kleineren Größen als die 240-Liter-Tonne geben. Weitere Infos unter: www.lk-awr.de.