Die Borgfelder Kirche ist verwaist – die Gottesdienste mussten wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Die Pastoren Almut Wichmann und Clemens Hütte stehen aber weiter zum Gespräch bereit. (JOERG SARBACH)

Almut Wichmann: Es gibt zurzeit keine Möglichkeiten, die Menschen bei Veranstaltungen zu treffen. Die Gottesdienste mussten abgesagt werden. Wir statten zurzeit keine Geburtstagsbesuche ab, wir schicken stattdessen Karten. Der Kontakt von Mensch zu Mensch ist extrem reduziert. Deshalb bieten wir Montag und Donnerstag – natürlich nur zu zweit und unter Einhaltung der Hygienevorschriften – Zeiten für persönliche Gespräche mit den Pastoren an. Wir veröffentlichen auch unsere Telefonnummern noch einmal. Es ist wichtig, dass sich die Menschen bei uns melden können.

Das ist sehr individuell. Ich habe mit Menschen gesprochen, die panische Angst haben, sich anzustecken, und zur Risikogruppe gehören. Nachdem viele Veranstaltungen abgesagt wurden, gibt es, je nach Berufsgruppe, die Angst vor dem finanziellen Ruin. Am Rande habe ich mitbekommen, dass die Kinderbetreuung ein echtes Problem ist. Andererseits habe ich, gerade bei älteren Leuten, keine stärkeren Ängste erlebt, eher eine Gelöstheit. Die sagen sich: Ich gehe jetzt in der Sonne spazieren, das ist total schön. So etwas gibt es auch.

Wir öffnen an diesem Sonntag die Kirche von 10 bis 12 Uhr, damit die Menschen eine Kerze anzünden und beten können. Die Woche darauf, am 29. März, werden wir die Glocken läuten und einen Gottesdienst für zu Hause anbieten. Die Texte und Gebete schicken wir auf Anfrage zu, damit die Leute die Gebete zu Hause parallel sprechen und beten können. Außerdem bereiten wir die Aktion Bilder der Hoffnung vor: Kinder malen Bilder für Senioren. Zu unserem Seniorenkreis, der derzeit ausfällt, kommen immer um die 60 bis 80 Leute, die teilweise allein leben. Den Bildern wollen wir die Telefonnummern von Senioren beilegen, die helfen. So kann man sich untereinander anrufen und Mut machen. Das gibt es teilweise schon. Außerdem wollen wir Kontakte zu den vielen Jugendlichen in unserer Gemeinde vermitteln und eine Einkaufshilfe anbieten.

Solche panischen Leute habe ich noch nicht getroffen. Manche Ängste sind sehr diffus. Aber ich würde antworten: Die Versorgung in den Supermärkten bleibt zuverlässig und die Menschen sollten mit Besonnenheit agieren. Es bleibt uns nichts als abzuwarten und zu hoffen, dass alles gut geht.

Das ist sehr individuell. Ich persönlich finde, dass die Verantwortlichen die auftretenden Probleme relativ gut in den Griff kriegen. Die vielen das gesellschaftliche Leben einschränkenden Maßnahmen werden ja nicht ergriffen, weil massenhaft Menschen sterben werden, sondern um den Engpass in den Krankenhäusern in den Griff zu kriegen. Es gibt Bedrohungen, die schlimmer und konkreter waren als die Ausbreitung des Corona-Virus', auch bei uns in Deutschland. Wobei ich auch viele erlebe, die die Situation nicht ernst nehmen und sagen: Das ist alles total übertrieben, es passiert ja eh nix, ich weiß gar nicht, warum ich Abstand halten soll zu anderen. Das ist auch nicht gut.

Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die zuversichtlich sind – die sagen, dass das alles einen guten Ausgang findet. Es dauere halt eine Weile. Diese Leute nutzen die Zeit, sie wollen mehr an die frische Luft und genießen, dass alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Diese Menschen meinen, dass das einer Gesellschaft gut tut. Das ist natürlich ihr individuelles Erleben, das kann man keinem sagen, dessen Existenz bedroht ist.

Solch eine Krise bedeutet immer eine Umstellung für die Menschen. Und die kann auch zum Guten sein. Man besinnt sich wieder auf andere Sachen. Viele sagen jetzt zum Beispiel, sie lesen mal wieder mehr Bücher oder haben mehr Zeit für sich, um nachzudenken. Wenn man keine Ängste hat oder nicht direkt betroffen ist, kann das wirklich sehr, sehr gut sein. So eine Möglichkeit hat man sonst in dem Maße nicht.

Es gibt Menschen, die üben Solidarität und stehen sich gegenseitig bei. In bestimmten Situationen ist aber auch Egoismus angesagt. Es gibt Menschen, die gucken nur auf sich. Was mich fertig gemacht hat, waren die Nachrichten der Organisation Ärzte ohne Grenzen aus den griechischen Flüchtlingslagern. Dort leben 40 000 Leute, ohne sich die Hände waschen zu können. Ihnen hilft niemand. Da schauen die Leute jetzt eher auf sich und sagen: Wir haben selber Probleme.

Mir macht Mut, dass wir in einem der bestaufgestelltesten Länder der Welt leben, das am besten mit der Lage umgeht. Die Auswirkungen werden weniger stark ausfallen als anderswo. Darauf vertraue ich: dass die Politiker die Dinge, auch wirtschaftlich, so gut es geht auffangen werden. Und es gibt einen schönen Liedvers, der mich derzeit durch den Alltag begleitet: „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.“ Wenn ich dieses Lied vor mich hinsinge, dauert das etwa 30 Sekunden. So lange, wie man sich die Hände waschen soll.

Pastorin Almut Wichmann (Almut Wichmann)

Zur Person

Almut Wichmann

ist seit viereinhalb Jahren Pastorin in Borgfeld. Die 34-jährige gebürtige Bremerin hat ihr Theologiestudium in Münster und Göttingen absolviert. Sie ist verheiratet.

Zur Sache

Sorgentelefone

In der evangelischen Kirchengemeinde Borgfeld ist Pastor Clemens Hütte erreichbar unter Telefon 0421/ 33 08 772, ein Anruf bei Pastorin Almut Wichmann ist unter 0176/ 75 09 38 30 möglich, während das Gemeindebüro die Rufnummer 0421/ 27 01 28 hat. Die Ehrenamtlichen der deutschlandweiten Telefonseelsorge, deren Träger die beiden großen Kirchen sind, hat die Telefonnummer: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Der Anruf ist kostenfrei. Auch eine Beratung per Mail oder Chat ist möglich. Die Telefonseelsorge steht rund um die Uhr zur Verfügung, auch an Sonn- und Feiertagen.