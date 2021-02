Auf einem Grundstück nahe der Kirche in Sankt Jürgen liegt jede Menge Müll, der offenbar von einem früheren Gartenbetrieb stammt. Das Umweltamt des Landkreises hat sich der Sache angenommen. (Lutz Rode)

Lilienthal. Wer sich im Dorf umhört, bekommt nicht viel heraus. Was es mit dem Grundstück gegenüber der idyllisch gelegenen Kirche in Sankt Jürgen auf sich hat, vermag auf Anhieb niemand zu sagen. Fest steht, dass zwischen den Bäumen seit Jahren viel alter Kram herumliegt, der von einem früheren Gartenbetrieb stammen könnte. Haufenweise Pflanztöpfe aus Plastik stapeln sich im kleinen Wäldchen am Kirchweg, dazu Rohre, Kanister, Stacheldraht oder zum Beispiel auch ein alter Kohleherd.

Weil unklar ist, wer für den Unrat auf dem Naturgrundstück verantwortlich ist, kümmert sich nun das Umweltamt des Landkreises darum. Nach einem Hinweis durch die Gemeinde haben Mitarbeiter der Kreisbehörde vor Kurzem den Ort besichtigt. Akute Gefahr, so ihre Einschätzung, bestehe nicht. Abfälle, die sofort geräumt werden müssten, seien nicht vorgefunden worden, sagt die Landkreissprecherin. Dennoch wird Handlungsbedarf gesehen: Der Landkreis hat ein abfallrechtliches Verfahren eingeleitet und den Eigentümer des Grundstücks angeschrieben. In der Kirchengemeinde und auch im Bürgerverein Kirchort Sankt Jürgen ist man erleichtert, dass sich nun jemand kümmert. Sie stören sich schon länger an dem Anblick und sehen dies auch als Gegensatz zu den Bemühungen an, den Ort rings um die Kirche attraktiv zu gestalten.