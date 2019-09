Bock-Bio-Science-Inhaber Friederike und Stephan von Rundstedt (rechts) freuen sich über den Bremer Umweltpreis 2019. Erster Gratulant war Wettbewerbsausrichter Ralf Stapp von der Bremer Aufbau-Bank (links) (FRANK PUSCH)

Das in Borgfeld ansässige Unternehmen Bock Bio Science ist am Dienstagabend mit dem Bremer Umweltpreis ausgezeichnet worden. Die Förderbank BAB und die Bremer Umweltsenatorin würdigen mit dem Preis die beste betriebliche Umweltlösung. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert.

Der Pflanzenhersteller Bock Bio Science setzte sich mit einem Robotersystem durch, das dazu dient, Zier- und Nutzpflanzen zu produzieren. Die Anzucht von Jungpflanzen finde üblicherweise in Niedriglohnländern statt. Die Produktion per Roboter ermögliche die Rückverlagerung in Industrieländer sowie eine Aufzucht unter Laborbedingungen und weitgehend ohne menschlichen Eingriff, heißt es in der Begründung der Jury, die sich unter anderem aus Vertretern der Wirtschaftsförderung, der Kammern und des Umweltressorts zusammensetzte.

Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) würdigte das Engagement des Unternehmens, da es gelungen sei, eine technische Innovation zu entwickeln, deren Umweltwirkung als zukunftsweisend für die Bioökonomie bewertet werden könne: „Der Ausstoß von CO2 und der Einsatz von Pestiziden können dank des vollautomatischen Pflanzenzuchtsystems deutlich reduziert werden“, so Schaefer.

Der Roboter arbeitet wie eine vollautomatische und sterile Produktionszelle, die mit 3D-Bilderkennung, künstlicher Intelligenz und Laser funktioniert. Lange Transportwege oder Verunreinigungen und damit einhergehende Produktionsverluste werden auf diese Weise vermieden und die Effizienz und Wertschöpfung vor Ort erhöht.

Der Bremer Umweltpreis wird seit 2003 vergeben. Er soll Unternehmen im nachhaltigen Wirtschaften unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der Region steigern. Ebenfalls für den Bremer Umweltpreis 2019 nominiert waren die Rytle GmbH, Saacke GmbH, Siebdruck Center, Sonnentracht GmbH und die SWB Erzeugung AG & Co. KG. 20 Unternehmen hatten sich zuvor beworben.