Yannick (rechts) sammelt ein und Emil verstaut die Fracht im Anhänger. (Christian Kosak)

Gegen halb elf hat Niklas endgültig genug. „Ich habe Hunger“, verkündet der 13-Jährige und wendet sich hilfesuchend an Gerald Stehn. Der Organisator der allmonatlichen Altpapiersammlung des Lilienthaler CVJM blickt den Jungen stirnrunzelnd an. „Wir haben doch gerade erst die zweite Ladung verstaut“, meint er schmunzelnd, „ein kleines bisschen wirst Du Dich schon noch gedulden müssen.“ Dann klettert Stehn auf seinen Trecker und macht sich auf den Weg zur letzten Runde durch den Ort.

Seit elf Jahren ist Gerald Stehn mittlerweile für die gute Sache im Einsatz und organisiert die Altpapier-Sammlung an jedem zweiten Sonnabend im Monat. Neben seinem MAN-Oldtimer aus dem Jahr 1958 (Typ „2 S-1“; 14 P S) sind an diesem Sonnabend noch ein weiterer Trecker und ein Transporter unterwegs. Probleme mit der Polizei habe es in all den Jahren nicht gegeben, versichert Stehn, allerdings beklagt er die zunehmend fehlende Unterstützung durch die Eltern der jungen Konfirmanden.„ Wir bekommen immer mehr Absagen“, sagt Stehn, „deshalb ist für Februar definitiv die letzte Tour geplant.“

Die Container des CVJM stehen auch an diesem Sammeltag in der Trupe 3 auf dem Gelände der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, unmittelbar neben der kleinen Kapelle. Ein riesiger Container, in den die knapp 20 Helfer an diesem Tag ihr Sammelgut von der örtlichen Straßen entladen, und ein kleinerer, in dem gerade vier junge Mädchen für Ordnung sorgen. „Wir werfen das Papier hinaus“, erklärt die 13-jährige Emma das Prozedere, „und die Jungs sollen es in den großen Container packen.“ Allerdings haben Niklas, Benet und Emil gerade andere Dinge im Kopf. Die angehenden Konfirmanden sollen eigentlich fleißig mit anpacken, um sich die letzten Gemeindepunkte zu sichern, die für die Konfirmation nötig sind – doch macht es viel mehr Spaß, auf dem Papierberg herum zu klettern, als den Mädchen tatkräftig zur Hand zu gehen. „Jetzt reißt Euch mal zusammen“, ruft die 13-jährige Emma – wegen ihrer Tatkraft von allen nur „Mucki-Emma“ gerufen – energisch aus dem kleinen Container heraus, „wir ackern hier und ihr albert nur herum.“

Die Worte zeigen Wirkung, noch etwas schwerfällig, aber jetzt doch deutlich stärker motiviert bringen die Jungen Ordnung in den großen Container. Gerade noch rechtzeitig, denn da rollt auch schon der Transporter auf den Hof. Vier weitere Jugendliche haben Fahrerin Christine Ballé begleitet und in Lilienthal das Altpapier vom Straßenrand gesammelt. „Es ist wirklich schade, dass im Februar endgültig Schluss sein wird“, zeigt sich die Mutter zweier ehemaliger Konfirmanden betrübt, „diese Aktion war immer ein Highlight für die Kids und besonders für ältere Menschen ein willkommener Service.“

Sie könne nicht verstehen, warum sich immer weniger Eltern bereit erklären, die Jugendlichen zu unterstützen. „Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit“, betont die Freiwillige und erhält umgehend Unterstützung von Mathias Knuppe. „Das Ehrenamt stirbt aus“, meint er kopfschüttelnd, „dieses Problem haben immer mehr Vereine und Institutionen, besonders im ländlichen Raum.“ Knuppe selbst fährt seit mehr als sechs Jahren den zweiten Trecker und würde gerne weiter machen. „Aber mit drei Erwachsenen ist das einfach nicht zu leisten“, sagt er noch schnell und hilft den älteren Jugendlichen beim Entladen des Treckers.

Währenddessen kommen Manfred und Regine Koch auf den Sammelplatz, um ihr Altpapier selbst abzugeben. Die beiden Rentner bedauern es sehr, dass die Jugendlichen bald nicht mehr regelmäßig das Papier von der Straße holen. „Keiner setzt sich heute noch für seine Mitbürger ein“, hadert der 67-Jährige mit der zunehmenden „Entsolidarisierung der Gesellschaft“, wie er es bezeichnet. „Jeder denkt heutzutage nur noch an sich“, fügt seine Ehefrau kopfschüttelnd hinzu, „wir waren den Jungen und Mädchen jedenfalls immer sehr dankbar für ihre gute Tat.“ Sagt‘s – und überreicht den Kindern eine Tüte voller Süßigkeiten.

Dann kommt Gerald Stehn mit einigen älteren Jugendlichen von seiner letzten Tour durch die Gemeinde zurück. Die Freiwilligen entladen ihre Fracht im Container und dann ertönen endlich die Worte über den Platz, auf die nicht nur Niklas bereits seit geraumer Zeit sehnsüchtig wartet: „Frühstück“, ruft Gerald Stehn aus dem Fenster in den Hof hinunter. Nach getaner Arbeit bekommen die Jugendlichen nun frisch belegte Brötchen und warmen Tee. Frisch gestärkt geht es in den wohl verdienten Feierabend.