Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass Borgfeld und Bremen ganz schön weit auseinander liegen, dann wurde er in dieser Woche im Beirat erbracht. Seit Langem schon machen sich die Borgfelder Gedanken darüber, wie sie ihren Ortsteil weiterentwickeln können: als Wohnort, als Kulturstandort, aber auch als einen Ort, in dem man auf einfache Weise den täglichen Bedarf decken kann. Auf das allerdings, was sich die Planer aus dem Stadtentwicklungsressort der Landesregierung ausgedacht haben, war in Borgfeld bislang noch niemand gekommen.

Natürlich handelt es sich allenfalls um erste Ideen – alles kann, nichts muss, sozusagen. Und man sollte der senatorischen Behörde auch zugutehalten, dass sie bei der Schaffung eines Nahversorgungskonzepts nicht nur Borgfeld im Blick haben darf, sondern auf die ganze Stadt gucken muss, um ihr eine Richtung zu geben, sie lebenswerter und die Menschen damit zufrieden zu machen. Von solch einer ganzheitlichen Herangehensweise können am Ende alle Ortsteile, nicht zuletzt Borgfeld selbst, profitieren.

So, wie es die Behörde nun anstellt, darf man es aber auch nicht machen. Es wirkt, als wäre Borgfeld für sie ein Fleck auf dem Stadtplan. Und sie ignoriert, dass es dort ein starkes Netzwerk aus Akteuren gibt, die eigene Vorstellungen von der Ortsentwicklung und dem Zusammenleben in der Zukunft haben. Gewiss muss nicht alles, was sich die Borgfelder ausgedacht haben, durchsetzbar sein. Der Plan, auf dem Viohl-Gelände einen neuen Einzelhandelspol zu schaffen, birgt auch Probleme, weil sich im Falle der Umsetzung die gewachsenen Beziehungen von Anwohnern, Einkäufern und Händlern verändern würden.

Eine so weitreichende Veränderung braucht Akzeptanz. Daher wird in Borgfeld so beherzt über die Veränderungen gestritten. Diesen schwierigen Weg muss allerdings auch die Behörde wählen: die örtlichen Akteure hören, ihre Vorschläge aufnehmen und ihnen den Eindruck vermitteln, dass sie ernst genommen werden. Stattdessen aber sind die Planer am Donnerstag aus ihrem Raumschiff gestiegen, haben eine unausgegorene Idee präsentiert, die alle anderen Vorstellungen zunichtemacht, und sind wieder abgeflogen.

In Borgfeld hatten die Menschen schon häufiger den Eindruck, dass man ihnen im Bremer Rathaus und im Senat nicht ausreichend zuhört. Es wäre Zeit, dass die Spitzen im Land signalisieren, dass sie das ändern wollen.