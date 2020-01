Fahrräder am Hallenbad in Lilienthal werden manipuliert. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Sie kommen mit Werkzeug, lösen Muttern an Rädern, Lenkern und Bremsen oder schlagen das Licht kaputt. Unbekannte haben sich in jüngster Zeit gehäuft an Fahrrädern zu schaffen gemacht, die vor dem Hallenbad in Lilienthal abgestellt waren. Das Ganze hat offenbar solche Ausmaße angenommen, dass die Besucher des Sportzentrums nun mit einem Aushang an der Eingangstür vor möglichen Manipulationen gewarnt werden. Auch das Gymnasium Lilienthal weiß von Vorfällen dieser Art zu berichten. Schulleiter Denis Ugurcu steht kurz davor, beim Landkreis als Schulträger eine Videoüberwachung für den Fahrradabstellplatz zu beantragen.

Die der Gemeinde gehörenden Wirtschaftsbetriebe Lilienthal haben als Betreiber des Hallenbades auf die Manipulationen reagiert und die Zettel mit den Warnhinweisen an die Türen kleben lassen. „Bitte prüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der Benutzung Ihres Rades den festen Sitz der Verschraubung insbesondere an Laufrädern, Lenker, Bremsen und Sattel“, heißt es in dem Schreiben, das das Hallenbad-Team für die Badegäste, Sportler und andere Besucher verfasst hat. Verbunden ist das Ganze mit der Nachricht, dass die Fahrradabstellanlage mit einer Videokamera überwacht wird.

Ob dies wirklich so ist oder der Hinweis nur zur Abschreckung der Täter dienen soll, ist unklar. Der Gesetzgeber hat für das Anbringen von Überwachungskameras hohe gesetzliche Hürden gesetzt. Das wurde deutlich, nachdem es im Vorjahr immer wieder zu Vandalismus-Fällen im Gemeindegebiet und speziell auch im Bereich Schoofmoor gekommen war. Ein Antrag der CDU-Fraktion im Gemeinderat auf den Einsatz von Videokameras wurde wegen der strengen gesetzlichen Bestimmungen als aussichtslos eingestuft und letztlich nicht weiter verfolgt.

Ein Zettel an der Eingangstür des Hallenbades weist darauf hin, dass Fahrräder manipuliert werden. (CARMEN JASPERSEN)

Polizei ist informiert

Die Polizei ist über die Vorgänge informiert. Ein Vater hatte sich an die Wache in Lilienthal gewandt, nachdem sich jemand am Fahrrad seines Kindes zu schaffen gemacht hatte und ihm ein örtlicher Fahrradhändler beim Reparatur-Auftrag erzählte, dass dies kein Einzelfall sei. Die Polizei wiederum schaltete die Verantwortlichen des Hallenbades ein. Nach Absprache wurde dann der Warnhinweis im Eingangsbereich aufgehängt.

Laut Polizeisprecher Jürgen Menzel kommt es immer wieder vor, dass im Umfeld von Schulen Leute herumschleichen, die an Fahrrädern herumschrauben. Insofern passt auch ins Bild, was vom benachbarten Gymnasium im Schoofmoor zu hören ist. Manipulationen an Fahrrädern sind dort fast schon an der Tagesordnung. In Klassen-Chats kursieren Warnungen und Hinweise, dass die Kinder ihre Räder genau überprüfen sollten, bevor sie nach Schulschluss nach Hause fahren. Nicht auszudenken, was passieren kann, wenn sich in voller Fahrt plötzlich das Vorderrad löst oder die Bremsen nicht mehr arbeiten. Die Gefahr, dass die Schüler stürzen und sich schwer verletzen könnten, ist groß. Mit einem harmlosen Streich, darin sind sich alle Beteiligten einig, haben die Aktionen der unbekannten Schrauber nichts mehr zu tun, eher schon mit Heimtücke. Auch Schulleiter Denis Ugurcu ist alarmiert. „Wir haben hier ständig Probleme, was die Demontage oder das Manipulieren von Fahrrädern angeht. Ich habe die große Sorge, dass ein Schüler das nicht mitbekommt und dann ein Unfall passiert“, sagt er.

Lehrer des Gymnasiums übernehmen in den Pausen auf dem Schulhof und bei den An- und Abfahrten der Schulbusse die Aufsicht. Die Täter scheinen dann zuzuschlagen, wenn der Unterrichtsbetrieb am Gymnasium läuft und die Fahrradständer verwaist sind. Mit dem Landkreis als Schulträger hat Denis Ugurcu nach eigenen Angaben über die Vorfälle und seine Vorstellungen zur Einführung der Videoüberwachung nach den gesetzlichen Bestimmungen schon gesprochen. Man sei im Austausch darüber und klar sei auch, dass der Aufbau von Kameras nur das letzte Mittel sein könne, um Abhilfe zu schaffen. „Wir kommen dem Punkt aber immer näher, an dem es nicht mehr anders geht“, sagt der Schuldirektor. Wie viele Vorfälle dieser Art am Gymnasium bisher verzeichnet wurden, hat Ugurcu intern auswerten lassen. An die Öffentlichkeit will er die Zahlen aber nicht weiter geben.

Dass ungewöhnliche Maßnahmen durchaus helfen können, hat dem Schulleiter der Einsatz einer Objektschutzfirma gezeigt. Diese war gerufen worden, nachdem im vorigen Jahr die Zahl der Vandalismus-Fälle am Gymnasium stark gestiegen war. Die Überwachung der Gebäude in den Nachmittags- und Abendstunden hat laut Ugurcu zu einem spürbaren Rückgang der Beschädigungen geführt. Doch es gibt auch Rückschläge. Erst im Dezember meldete die Polizei, dass mehrere Fenster eines Unterrichtsraumes übers Wochenende beschädigt wurden und die Täter dabei einen Sachschaden von etwa 3000 Euro anrichteten. Aufgeklärt werden konnte der Fall bislang nicht. Noch keine Hinweise gibt es auch auf die Täter, die für die Fahrrad-Manipulationen verantwortlich sind.