Knapp 100 Seiten Worpsweder Geschichten bietet das Magazin. (Repro: Lars Fischer)

Worpswede. Bereits zum dritten Mal widmet sich der Berliner Verlag Culturcon Worpswede. Nach einem ersten Heft, das 2014 zum 125. Geburtstag der Künstlerkolonie erschein, war der Verlag im vergangenen Jahr federführend an dem Buch „800 Jahre Worpswede“ beteiligt. Herausgeber Bernd Oeljeschläger entdeckte bei der Arbeit an dem über 350 Seiten starken Werk, dass der Ort zahlreiche weitere Geschichten bietet, die selbst in diesem Großformat nicht zu erzählen waren. Beiträge blieben unveröffentlicht und neue Autoren meldeten sich mit neuen Themen. Das Buch, das zurzeit vergriffen ist und im kommenden Jahr neu aufgelegt werden soll, war außerdem der Startschuss zur Kooperation mit dem Worpsweder Heimatverein, die mit der aktuellen Veröffentlichung „Worpswede – Menschen, Bilder und Geschichten“ fortgesetzt wird.

Der Heimatverein möchte gerne das Konzept des Buches verstetigen: Veröffentlichungen zur Geschichte Worpswedes aus der Feder verschiedener, meist semiprofessioneller Autoren, die sich auf unterschiedlichen Gebieten ein enormes Fachwissen angeeignet haben. Regelmäßig sollen zukünftig Magazine erscheinen, die mit Beiträgen der ehrenamtlich tätigen Autoren den Ort informativ und unterhaltsam näher bringen sollen.

Der erste Band liegt vor und ist ab sofort im örtlichen Buchhandel und beim Heimatverein unter der E-Mail-Adresse heimatverein@worpswede.de zum Preis von 12,80 Euro erhältlich. Das 96 Seiten starke Magazin im DIN A4-Format enthält neun Beiträge sowie ein Vorwort von Hans-Herrmann Hubert, dem Vorsitzenden des Heimatvereins und Redaktionsmitglied für diese Veröffentlichung. Dritter im Bunde ist neben Oeljeschläger der Worpsweder Hans-Günther Pawelcik, der für die Gestaltung mit zahlreichen Abbildungen und Fotografien verantwortlich ist. Peter Rabenstein hat über die Gastwirtschaft „Nadelkissen“, die einst an der Einmündung von Beek und Hamme stand, geschrieben. Hans-Jürgen Rabenstein ist gleich mit drei Beiträgen vertreten: Er erzählt Ortsgeschichte anhand einer akribischen Forschung zum „Wörpedahler Graben“ und berichtet von den Ereignissen im sogenannten „Sandkrieg“, der in den 1950er-Jahren beinahe zum Verschwinden des Weyerbergs geführt hätte und der tiefe Einschnitte in der Landschaft hinterlassen hat. In einem zweiten Beitrag zum zentralen Thema dieses Hefts fasst er Aufzeichnungen von Fritz Westphal zusammen.

Das Ehepaar Gisela und Reinhold Klepsch hat alte Schulchroniken aus Otterstein, Überhamm, Wörpedahl und Waakhausen ausgewertet und in mühevoller Fleißarbeit transkribiert. Einen Ausschnitt daraus liefert das Kapitel „Zum Segen unserer Schuljugend". Gästeführerin Daniela Platz schreibt über den Roman „Der Quellenhof“ von Emil Felden, der 1925 erschien. Der Autor war eng mit Martha und Heinrich Vogeler befreundet und stellte deren Beziehung in den Mittelpunkt seines Buches. Der frühere Ratsherr Frank Schmidt betrachtet die Worpsweder Kommunalpolitik von 1945 bis 1949, Wolfgang Konukiewitz schreibt über die "Wiederentdeckung der Findorff-Region Teufelsmoor", und Jürgen Teumer erzählt zum Abschluss die Geschichte "Willkommen in Worpswede".