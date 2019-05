Die Filiale der Commerzbank am Markt muss nach einer Sprengung des Geldautomaten vorläufig geschlossen bleiben. (Peter von Döllen)

Osterholz-Scharmbeck. Der Eingangsbereich der Commerzbankfiliale in Osterholz-Scharmbeck ist abgesperrt, es riecht nach Rauch und Kunden stehen vor verschlossenen Türen. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Laut Polizei konnten sie wohl kein Geld erbeuten. Vermutlich handele es sich um mindestens zwei Täter, die mit einem Motorroller vom Tatort geflohen sind. Eine groß angelegte Fahndung, an der Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, der Polizei Bremen und der Polizeiinspektion Cuxhaven beteiligt waren, verlief erfolglos. Die Täter waren durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür eingedrungen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Feuerwehren Osterholz-Scharmbeck und Pennigbüttel waren mit 15 Einsatzkräften angerückt. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten sie sich nur mit schwerem Atemschutz auf die Suche nach Brandnestern machen. Dabei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. In den Wohnungen über der Filiale befanden sich demnach zwei Personen, verletzt wurde keiner.

Wie lange die Filiale geschlossen bleibt, konnte die Commerzbank noch nicht mitteilen. Kunden könnten an Automaten der Cash Group Banken, zu der auch die Postfilialen gehören, oder in Supermärkten Geld abheben.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Telefon 04791/ 3070 entgegen.