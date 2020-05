Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Worpswede leitete die Polizei eine Fahndung ein. Zur Unterstützung hofft sie jetzt auf Zeugenhinweise. (Björn Hake)

Worpswede. Ein Unbekannter hat am Freitagabend eine Tankstelle in der Ostendorfer Straße in Worpswede überfallen. Der Mann hatte gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum betreten und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld, teilte die Polizei mit. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Kunden in dem Laden auf. Von der Tat bemerkten sie laut Polizei jedoch nichts.

Der 24-jährige Angestellte der Tankstelle händigte daraufhin das Kassengeld aus, woraufhin der Räuber mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Bergedorfer Straße flüchtete. Die Polizei leitete nach eigener Aussage eine umfangreiche Fahndung ein, die bislang aber nicht zur Ergreifung des Täters führte. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen. Die Beamten suchen nun nach möglichen Zeugen, die den Täter vor oder nach seiner Tat wahrgenommen haben. Bei dem Räuber handelt es sich laut Polizei um einen etwa 195 Zentimeter großen Mann, der ein kariertes Oberteil mit Kapuze, eine hellblaue Jeanshose, eine Schirmmütze, Handschuhe sowie einen Mund-Nasen-Schutz getragen habe. Hinweise nimmt das Kommissariat unter der Telefonnummer 04791/3070 entgegen.