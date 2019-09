Anne Winters-Ruppin (im Vordergrund) ist seit fast zwei Jahren die Vorsitzende der Worpsweder Landfrauen. Eine ihrer Ideen ist ein monatliches Singtreffen. (Cornelia Hagenah)

Worpswede. Sie sitzen an einem ovalen Tisch, gut zehn Frauen haben sich bei Anne Winters-Ruppin im Wohnzimmer zum gemeinsamen Singen zusammengefunden. Es ist eine fröhliche, lockere Stimmung, die Gesangsbücher liegen vor den Frauen und dann darf sich jede reihum ein Lied aussuchen. „Dann machen wir eine Pause und schnacken ein wenig“, sagt Winters-Ruppin gut gelaunt.

Seit gut einem dreiviertel Jahr treffen sich hier jeden ersten Montag im Monat singfreudige Landfrauen. Winters-Ruppin kam auf die Idee. Seit fast zwei Jahren ist sie erste Vorsitzende der Worpsweder Landfrauen und mit viel Engagement dabei. Nicht nur Altbewährtes wird fortgesetzt, sondern es kann auch mal etwas Neues hinzukommen. So hat die Vorsitzende kurzum ihr Wohnzimmer in einen Gesangsraum umfunktioniert. Wichtig ist ihr die Gemeinsamkeit. „Viele sind allein“, meint Winters-Ruppin und so ist die Idee zum gemeinsamen Singen entstanden. Dies ist aber nur ein Teil ihrer Vorstandsarbeit.

Enger Kontakt

Zusammen mit der zweiten Vorsitzenden Helga Meierdirks und Kassenwartin Irmtraut Tietjen kümmert sie sich um das Veranstaltungsprogramm und ist oft mit einem Blümchen unterwegs, um Geburtstagsgrüße persönlich zu übermitteln. Der enge Kontakt zu den Mitgliedern ist ihr wichtig und auch das persönliche Gespräch. Soziale Kontakte seien gerade im Alter wichtig, meint Ruppin, aber auch mal Spaß und Abwechselung. Vorträge und gemeinsame Ausflüge seien wichtig, um den Alltag aufzulockern.

„Aufs Kaffeetrinken wird nicht verzichtet“, meint Winters-Ruppin lachend, denn dabei käme doch jeder ins Gespräch. Das ist ihr wichtig. Sie ist eine kommunikative Person, immer ein Lächeln auf den Lippen und auch immer um ihre Mitmenschen bedacht. Dies war wohl auch ein Grund, dass sie sich zur Vorstandswahl auf der vorletzten Jahreshauptversammlung zu Verfügung stellte. Denn vor fast zwei Jahren sah es um den Landfrauenverein nicht so rosig aus. Damals stand der Verein kurz vor seiner Auflösung. Die damalige Vorsitzende Barbara Bohrmann wollte nicht mehr kandidieren und es schien, dass keine der Frauen den Vereinsvorsitz übernehmen wollte.

Nach längerer Diskussion hatte sich Winters-Ruppin für das Amt breitschlagen lassen. „Aber nur, weil alle sagten, sie würden helfen“, sagt sie und bereut es nicht. Jetzt, nach gut anderthalb Jahren Vorstandsarbeit, ist sie zufrieden. Und schaut beruhigt auf den 70. Geburtstag des 1949 gegründeten Vereins zurück: „Es ist so eine schöne Gemeinschaft. Man muss schon etwas ehrenamtlich machen, das macht auch selbst glücklich.“ Am Sonntag, 8. September, feiern die Frauen das langjährige Bestehen des Vereins. In kleinerer Runde soll in Gerdes Landhaus, begleitet von einem Essen, die Geschichte des Vereins noch einmal Revue passieren.

Als der Verein am 28. Oktober 1949 von einer „Fräulein Katharina Drehmel“, wie Irmtraut Tietjen berichtet, gegründet wurde, bestanden die weiblichen Mitglieder hauptsächlich aus Bauersfrauen. Heute sei das nicht mehr so, ergänzt Tietjen, die als Kassenwartin mit im Vorstand ist und die Finanzen des Vereins regelt. Damals, so entnimmt sie den akribisch handschriftlich geführten Kassenbüchern aus der Anfangszeit, sei ein Mitgliedsbeitrag von 50 Pfennig pro Monat erhaben worden. Drei Koffer voller Unterlagen über die Geschicke und Finanzen des Vereins hat sie von ihrer Vorgängerin übernommen. Mittlerweile sind gut 100 Frauen im Verein Mitglied und nehmen die Angebote wahr.

Das Vereinsgebiet umfasst neben Worpswede die Ortsteile Bergedorf, Südwede, Waakhausen, Weyermoor und Weyerdeelen. Allerdings seien die meisten Frauen doch etwas älter, der Nachwuchs fehle, räumt Winters-Ruppin ein. Dennoch seien sie gut aufgestellt. Insgesamt sieben Ortsvertrauensfrauen, neben Winters-Ruppin, Tietjen und Meierdirks, sind auch Carin Dahnken, Renate Kück, Margot Hauschild und Karin Viohl als Brückenglied zwischen Vorstand und Mitgliedern aktiv, kümmern sich um Besuche und haben immer ein offenes Ohr für die Belange der Mitglieder.

Gute Laune und Aktivitäten

„Ab dem 80. Geburtstag besuchen wir alle Mitglieder und überbringen Geburtstagsgrüße mit einer kleinen Aufmerksamkeit“, erzählt Winters-Ruppin. Das ist der Fokus der Vorsitzenden: Sich zu kümmern, da zu sein und auch zuzuhören, alles das gehört für sie wie selbstverständlich zu den Aufgaben, die sie mit dem Vorsitz übernommen hat.Aber es kommt ihr auch darauf an, selber Freude an den Aktivitäten zu haben. Sie ist selbst auch an diesem Gesangsnachmittag mit Freude dabei. Sie wählt ihr Lieblingslied „Du liegst mir im Herzen“ aus und sogleich schlagen die Frauen die richtige Seite im Buch auf.

In dem Landfrauen-Gesangsbuch, gibt es nur Texte keine Noten, denn die Melodie kennen alle. Und so beginnen sie zu singen. Wenn der Ton mal nicht so ganz getroffen ist, stört es keine, es soll ja Freude bereiten. „Da haben wir wenigstens etwas zu lachen und sprechen nicht über Krankheiten“ sagt eine Frau aus der Runde und sorgt damit für eine ausgelassene Stimmung.

An den einmal im Monat stattfindenden Treffen zum gemeinsamen Singen oder auch an der jeweils dienstags angebotenen Gymnastik können alle Mitglieder des Vereins teilnehmen. Zu den Vorträgen, wie am 23. Oktober ab 15 Uhr in der Cafeteria am Hallenbad unter dem Titel „Sind Zahnpasta und Shampoo unbedenklich“, sind auch Nichtmitglieder willkommen. Wer sich näher über die Landfrauen Worpswede informieren möchte, kann sich an Irmtraut Tietjen unter 04792/ 15 32 wenden oder auf der Internetseite unter www.landfrauen-worpswede.de Näheres erfahren.