Imkerpatin Anke Scheffler-Hincke (rechts) hilft unserer Autorin, in den Waben zu lesen. Die erste Durchsicht zeigt, es ist alles ok. (Fotos: Christian Kosak)

Wer einmal eine braune Bienenkönigin in braunem Mulch gesucht hat, weiß, dass sie wirklich schwer zu finden ist. Ich bin dabei, mein eigenes Bienenvolk am Lehrbienenstand des Imkervereins in Oberneuland abzuholen, und im Moment scheint alles schief zu gehen. Die tödliche Bienenseuche, die Amerikanische Faulbrut, die gerade in Bremen wütet, ist dabei zurzeit noch nicht einmal meine größte Sorge.

Man kann sich von einem Bienenvolk wie von einer Pflanze einen Ableger nehmen. Und genau das haben wir im Imker-Grundlehrgang probiert. Ein paar Arbeiterinnen sollten sich eine neue Königin ziehen. Das war die Theorie. In der Praxis stehen wir jetzt vor einer Menge toter Bienen. Die pelzigen Tierchen, von denen jedes 0,1 Gramm wiegt, liegen am Gitterboden des geöffneten Kastens.

Das kleine Völkchen hat es nicht geschafft, eine Königin hervorzubringen. Eine Kursteilnehmerin berührt mich kurz mit ihrer Hand am Arm. „Das passiert manchmal“, tröstet mich auch der Leiter des Imker-Lehrgangs, Marten Carstensen. „Es klappt nicht immer.“

Nächster Versuch. Während ich in den nächsten Wochen hoffe, dass endlich eine Königin schlüpft, denkt das Veterinäramt darüber nach, weite Teile Bremens zum Sperrgebiet zu erklären. Denn mit der Amerikanischen Faulbrut ist eine Bienenseuche ausgebrochen, die die Larven befällt und sie zu einer zähen, klebrigen Masse werden lässt. Wobei es offenbar unterschiedliche Erregertypen gibt, wie uns Jungimkern der Bremer Bienensachverständigen Friedrich Pohl erklärt.

Von der Varroamilbe befallene Bienen haben verkrüppelte Flügel. (Patricia Brandt)

„Ein Thema ist für uns Imker die Varroamilbe. Wo der Spaß aufhört, ist die Amerikanische Faulbrut“, sagt Friedrich Pohl. Sie sei zwar für Menschen ungefährlich, auch der Honig bleibe genießbar, aber die Völker sterben oder müssen notfalls sogar abgetötet werden. Und die Seuche breitet sich im Stadtgebiet schnell aus. In Bremen soll es mehr als 1000 Völker geben. Friedrich Pohl glaubt, dass es darüber hinaus noch viele weitere, nicht registrierte Völker gibt.

Mein Hauptproblem: Keine Biene wird das Sperrgebiet verlassen dürfen. Stunden der Ungewissheit: Darf ich meine Bienen überhaupt noch außer Landes schaffen? Als die Grenzen der einzelnen Sperrzonen feststehen, hole ich mein Volk – mitsamt einem Gesundheitszeugnis – nach Niedersachsen. Kurz vor dem Transport fällt leider auch noch die Königin beim Zeichnen (Königinnen werden mit einem Farbstift markiert) herunter. Zusammen mit zwei weiteren Vereinskollegen hocke ich im Mulch und schwitze Blut und Wasser. Allein würde meine Königin den Weg nämlich nur zurückfinden, wenn wir ein Standbild (ähnlich wie beim Stopp-Tanz) erzeugen. Und niemand von uns möchte über Stunden am Bienenstand in der Bewegung einfrieren.

Als wäre das nicht genug, wird mein kleines Volk gleich nach seiner Ankunft in unserem Garten ausgeräubert. Und zwar von den neuen Nachbarn: Ich hatte nämlich kurz zuvor von Imkerin Frauke Bremermann aus Lilienthal ein Wirtschaftsvolk erworben. Nur zum Verständnis: Ableger bestehen aus ein paar Tausend Bienen, in einem Wirtschaftsvolk leben zwischen 5000 bis 40 000 Bienen. Dass sich Bienen gegenseitig das Futter klauen, gibt es tatsächlich. Biene Maja, sagt auch Friedrich Pohl, ist viel zu harmlos dargestellt: Honigbienen können richtig gemein zueinander sein. Davon zeugen am Tag nach der Ankunft die toten Bienen, die ihr Zuckerwasser verteidigen wollten, das ich dem Mini-Volk als Begrüßungscocktail spendiert hatte.

Ich werde Augenzeugin des Raubzugs, weshalb ich meiner Imkerpatin Anke Scheffler-Hincke aus Lesum schnell Fotos vom Ist-Zustand am Bienenhaus schicke. „Okay, ich sehe, dass sich eine Wächterbiene in Position gebracht hat“, schreibt sie zurück.

Imkerpatin Anke Scheffler-Hincke kennt sich auch mit Räuberei unter Bienen aus. (Christian Kosak)

Auf Anke Scheffler-Hinckes Rat hin habe ich das Flugloch mit Schaumstoff verkleinert, so konnte das kleine Volk das Zuckerwasser besser gegen das große Volk verteidigen. Ich bin froh, dass ich so eine engagierte Patin habe. Sie macht mir immer wieder Mut. „Wenn man Bienen bekommt, hat man sehr viel Freude, aber auch viele Sorgen. Willkommen im Club“, meinte sie neulich.

Seit ich das Mini-Volk mit dem weniger attraktiven Futterteig aus dem Fachhandel aufpäppele – auch ein Tipp meiner Patin – herrscht wieder Frieden hinten beim Schuppen. Jedes Volk fliegt in seinen Kasten. Das ist gut, denn durch Räuberei fremden Honigs werden laut Friedrich Pohl die gefährlichen Faulbruterreger verbreitet.

Angesichts der wachsenden Zahl auch nicht registrierter Imker wird gerade bundesweit diskutiert, ob Imker-Führerscheine für angehende Imker gefordert werden, mit denen Anfänger ihr Wissen nachweisen müssen. Ich finde das einerseits schwierig, weil es längst nicht überall die Möglichkeit gibt, sich schulen zu lassen. Andererseits dürfen Bienen nicht einfach nur das neue Yoga sein: Es sind Lebewesen. Und selbst mit Kursus mache ich sicher noch ziemlich viele Fehler.

Aktuell stehe ich vor dem Problem, die Varroamilbe bekämpfen zu müssen. Die Milbe ist ein zeckenartiges Tier, in der Welt der Bienen so groß wie ein Kaninchen. Der Parasit lebt an der Honigbiene und hat im vergangenen Winter dafür gesorgt, dass viele Bremer Imker ihre Völker verloren haben. Ich kenne einen, der hat zwölf Völker verloren.

Die Varroamilbe nistet sich besonders gern in den Brutzellen der männlichen Drohnen ein. Der Bienensachverständige zeigt uns im Kursus Bienen, deren Flügel wegen des Milbenbefalls verkrüppelt sind. Er rät uns, die Völker mit Ameisensäure zu behandeln und vorbeugend etwas dagegen zu tun, dass sich die Milbe ausbreitet: die Drohnenbrut auszuschneiden und zu vernichten.

Zuhause lege ich ein Kartoffelschälmesser an meinem Bienenstand bereit, auch eine Plastiktüte. Ich zünde ein wenig Eierpappe im Brenngerät an, dem Smoker, und es raucht ordentlich. Wie immer schaffe ich es, dass mir der Qualm zunächst in die Augen steigt. Wann ich das wohl mal hinbekomme, ohne dass mir die Augen brennen? Ich ziehe ein Rähmchen nach dem anderen und halte Ausschau nach besonders dicken Buckeln auf der Wabe, der Drohnen-Brut.

Am tierfreundlichsten soll der Tod im Tiefkühler sein. Einschmelzen geht auch. Ich bin schon seit meiner Jugend Vegetarierin. Ich stecke das Rähmchen zurück. Kann ich der Natur nicht doch ihren Lauf lassen?

Es gibt Bienenforscher, die anregen, die Völker mit den Parasiten allein fertig werden zu lassen. Sie setzen auf natürliche Auslese. „Wenn Du nicht behandelst, geht Dein Volk ein“, warnt beim nächsten Treffen Kursleiter Marten Carstensen, dem ich von meinen Nöten berichte. Und er setzt hinzu: „Imkern ist nicht nur Bienen-Kuscheln. Imkern ist ein Mordsgeschäft.“ Ich soll den Bienenschwarm als Ganzes sehen: “Es geht nicht um die einzelne Biene. Es geht darum, das ganze Volk zu erhalten.“

Ich will meine 1,5 Völker nicht verlieren. Ich werde die Drohnenbrut herausschneiden – morgen.

Weitere Informationen

Bienen rücken immer mehr ins Blickfeld. Imkern ist in. Doch wie wird man zum Imker? Wie kommt man an Honigschleuder und Schleier, wie an die Bienen? Antworten gibt diese Artikelreihe. In lockerer Folge berichte ich über meinen Weg zum eigenen Volk.