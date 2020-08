Manche Funde wirken geheimnisvoll, aber meist wird nur unspektakulärer Metallschrott aus dem Wasser gezogen. (Armer/dpa)

Landkreis Osterholz. Oft ist es ein Fischen im Trüben, nicht ganz ungefährlich und bisweilen mindestens am Rande des Erlaubten: Magnetangler gehen einem speziellen Hobby nach. Mit starken Magneten, Haken, Seilen und Stangen suchen sie den Grund von Gewässern nach magnetischem Müll ab. Einer von ihnen, Michél Claußen aus Nordenham, hat es in der Region zu einiger Bekanntheit gebracht. Sein Youtube-Kanal „MC Limited Edition“ hat 34 600 Abonnenten, vor allem seit das Privatfernsehen über die Streifzüge des 48-Jährigen aus der Wesermarsch berichtete.

Fahrräder und Kleingeld, Tresore und sogar Waffen zieht Claußen nun schon seit fünf Jahren an Land, oft ist auch unspektakulärer Metallschrott dabei, für den er ein paar Euro beim Altmetall-Händler erlöst - so wie auch die mit Werbung gespickten Youtube-Videos inzwischen ein paar Cent abwerfen dürften. Der frühere Immobilienmakler wiederum lässt keine Gelegenheit ungenutzt, das Magnetfischen als aktiven Beitrag für die Umwelt zu propagieren, der nebenbei auch Spaß und Nervenkitzel verspreche. Er halte sich bei der Gewässer-Entrümpelung an die Gesetze: Munitionsfunde, Wertsachen oder identifizierbares Diebesgut würden natürlich der Polizei und den Behörden gemeldet.

Mit seiner Frau Chantal, die bei der wöchentlichen Schrott- und Schatzsuche oft die Kamera führt, und Sohn Jason hat Claußen 2017 den - freilich in keinem Register eingetragenen - „Verein zum Gewässerschutz um den Jadebusen und der Welt“ gegründet. Diese Mischung aus ernstem Anliegen und Augenzwinkern kommt auf Social Media ganz offenbar gut an, wie Klicks und Likes beweisen.

Im Osterholzer Kreishaus hingegen findet man das Ganze gar nicht lustig und hat aus gegebenem Anlass zusammen mit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin werden Nachahmer vor den Gefahren des Magnetfischens gewarnt, für das vorab zunächst zwei Genehmigungen nötig seien: Erstens die Erlaubnis des Grundeigentümers, das Ufergelände zu betreten. Zweitens eine sogenannte Nachforschungsgenehmigung der Denkmalschutzbehörde im Kreishaus. Darüber hinaus seien die Bestimmungen zu Natur- und Landschaftsschutz sowie zur Brut- und Setzzeit zu beachten, teilt Landkreis-Sprecher Malte Wintjen mit. Auf Nachfrage der Redaktion bekräftigte er: „Der Landkreis Osterholz hat als Untere Denkmalschutzbehörde bisher auch keine Genehmigungen für Magnetangler ausgestellt.“ Damit sei das Hobby schon mal grundsätzlich verboten.

Es besteht Lebensgefahr

Lebensgefährlich könne es zudem werden, wenn Blindgänger oder Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg ins Spiel kommen. Da diese im Wasser nicht immer gleich als solche zu erkennen seien und die Munition noch scharf sein könne, werde eindringlich davor gewarnt, diese Dinge anzufassen, in ihrer Lage zu verändern oder gar abzutransportieren, so Wintjen: „Verdächtige Funde sind umgehend der Polizei oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zu melden.“

Profi-Sondler Claußen hält dagegen in seinen millionenfach geklickten Videos regelmäßig fest, wie umsichtig und umweltfreundlich er vorgeht. Wann, wie und wo er fischt, spreche er mit den örtlichen Behörden und Angelvereinen ab. Kriminalisieren lasse er sein Tun nicht. Dem Betretungsverbot entgehe er dadurch, dass er seinen Magneten zumeist von Brücken aus über den Gewässergrund zieht. Der Magnet bringt es auf 140 Kilogramm Zugkraft und trägt den Kosenamen „The Beast“.

Kontakt zu Gleichgesinnten im Verbreitungsgebiet des OSTERHOLZER KREISBLATT habe man nicht, lässt uns das Familien-Vereinsteam dann noch auf Anfrage wissen. Im Übrigen handele es sich bei den Magnetanglern ja auch nicht um organisierte Vereinsfischer. Der Anglerverband Niedersachsen hatte erklärt, es gebe seit Corona zwar einige Nachfragen zum Magnetangeln; es seien aber überwiegend Nicht-Angler, die mit Magneten ihr Glück im Wasser versuchen. Wer Fische fangen will, braucht mehr Geduld.

Claußen indes betont: „Wir sind ein Umweltschutzverein.“ Seine Videos sollten „darauf aufmerksam machen, wie es in unseren Gewässern aussieht und wie manche Menschen damit umgehen. Außerdem zeigen wir, dass Umweltschutz nicht weh tut.“ Jeglicher gesammelte Unrat werde mitgenommen und fachgerecht entsorgt.

„MC Limited Edition“ sei zwar viel im Bremer Umland beiderseits der Weser unterwegs. In den spektakulären Fund Anfang Mai, bei dem ein Metallangler an der Hammebrücke in Friedensheim diverse Gegenstände entdeckt hatte, sei man aber nicht verwickelt gewesen, teilt Claußens Ehefrau als dessen Social-Media-Managerin mit.

Wie berichtet, hatten Polizeitaucher am 20. Mai zunächst einen Handstaubsauger, ein Fahrrad, einen Tischventilator sowie einen Receiver aus der Hamme gefischt; an selber Stelle bargen Spezialkräfte am 4. Juni mit schwerem Gerät dann auch noch einen Zigarettenautomaten sowie Karosserieteile eines Autos. Wie lange die Dinge im Fluss gelegen hatten, ist unklar. „Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen und solchen Gegenständen kann eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat darstellen“, hatte Polizeisprecherin Sarah Humbach seinerzeit erklärt.

Gesetze seien eindeutig

Zusammen mit dem Landkreis legte die Polizei jetzt nach: Wer ohne Genehmigung mit einem Magneten angelt, begehe eine Ordnungswidrigkeit; die Kreisbehörde werde dies entsprechend verfolgen. In den Kommentaren zu Claußens Videos empören sich die Nutzer regelmäßig über die Rechtslage: Es werde mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die Gesetze aber seien eindeutig, betont das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege.

Die Behörde hat mit dem Landeskriminalamt (LKA) im Mai auf die zunehmende Anzahl von Funden und Unfällen im Zusammenhang mit Metalldetektoren und dem Magnetangeln reagiert. Auch wenn nicht zielgerichtet nach Kulturgütern oder antiken Resten gesucht werde, sei eine Genehmigung erforderlich, sobald jemand mit Hilfsmitteln sucht und es für möglich hält, dabei auf Bodenfunde archäologischer oder historischer Art zu stoßen. „Es kommt nicht darauf an, ob altertümliche Schätze gefunden werden; der Versuch allein reicht aus.“

Dies hätten auch das Verwaltungsgericht Braunschweig (AZ 2 A 2064/92) und das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (1 L 4549/92) in ihren Urteilen festgestellt. In dem Fall hatte ein Hobbyheimatforscher die Behörde verklagt, weil die ihm keine Ausgrabungsgenehmigung ausstellen wollte. Der Mann hatte mit einem Metallsuchgerät nach alten Hufeisen und Hufnägeln suchen wollen, um den Verlauf einer historischen Wegeverbindung zu rekonstruieren, und war in beiden Instanzen unterlegen.

Der Verstoß gegen das sogenannte Schatzregal ist ein Bußgeldtatbestand, der zumindest in Niedersachsen mit einer Geldbuße von bis zu 250 000 Euro bedroht ist. Fallstricke wegen sogenannter Fundunterschlagung drohen zudem, falls der rechtmäßige Besitzer ausfindig gemacht werden kann. Und bei sogenannten Kampfmitteln kommen das Sprengstoff-, das Waffen oder das Kriegswaffenkontrollgesetz ins Spiel.

Wer also Sondengänger und Magnetangler beobachte, sollte sich die Personen, ihr Verhalten und gegebenenfalls zugehörige Autokennzeichen merken und die Polizei informieren, rät das LKA.

Fragen zum Magnetangeln und zur Nachforschungsgenehmigung beantwortet die Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Osterholz unter der Telefonnummer 0 47 91 / 9 30 31 48 oder per E-Mail an bauordnungsamt@landkreis-osterholz.de.