Hat beim TV Falkenberg viel bewegt: Horst Gottschlich am Netz des Beachvolleyball-Feldes. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Durch seine Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit ist Horst Gottschlich im Leben weit gekommen. Der 69-jährige Ruheständler, seit den 1980er-Jahren beim TV Falkenberg, schöpft aus einem großen Erfahrungsschatz. Die ehrenamtliche Tätigkeit des ehemaligen Lehrers am Schoofmoor-Gymnasium verhalf dem 1905 gegründeten Verein zu mehreren Attraktionen.

„Ich bin ein Kämpfertyp“, behauptet Horst Gottschlich von sich im Brustton der Überzeugung. Aufgeben ist für den Falkenberger keine Option. Der Lehrer für Physik und Sport verließ vor Jahrzehnten Helmstedt an der innerdeutschen Grenze, um am Gymnasium Lilienthal eine langfristige Stelle anzutreten. Dem TV Falkenberg hält der Pauker in Ruhestand seit über drei Jahrzehnten die Treue. Auch in verantwortungsvoller Position: mehr als 25 Jahre lang als Volleyball-Spartenleiter, und inzwischen ist er bereits 17 Jahre Beauftragter für Finanzen beim rund 1900 Mitglieder zählenden TV Falkenberg.

Horst Gottschlich leistete in der Schule und im Verein viel Überzeugungsarbeit, um die Entwicklung des Schul- und Sportzentrums Schoofmoor voranzutreiben. Mit durchschlagendem Erfolg. Der Bau der Ballsporthalle, das Vereinsheim sowie die Sportanlagen für Beachvolleyball und Leichtathletik darf sich Horst Gottschlich mit auf seine Fahne schreiben. „Die Beachvolleyballanlage ist mein Baby“, sagt der Gründungsvater über ein Aushängeschild des TV Falkenberg. „Strandspaß mit 800 Tonnen Sand“ titelte die Wümme-Zeitung im Juli 1998.

Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit führten Horst Gottschlich beim Großprojekt Beachvolleyballanlage ans Ziel. „Ich hatte immer Leute, die mir zugearbeitet haben. Die treibende Kraft war ich“, bekundete der rüstige Ruheständler. Durch den Volleyball-A-Cup auf der Sportanlage im Schoofmoor machte sich der TV Falkenberg über Jahre hinweg einen Namen über die Kreisgrenzen hinaus. Ausgerechnet an den Turniertagen spielte den Sportlern um Initiator Horst Gottschlich das Wetter aber oft einen Streich. Der Regen war ein ständiger Begleiter der beliebten Volleyball-Events. „Nach Aussagen der Spieler haben wir hier richtig was auf die Beine gestellt. Die Volleyballer haben sich bei uns immer wohlgefühlt. Nach zehn Jahren haben wir den A-Cup 2013 beerdigt“, bemerkte Horst Gottschlich.

Die Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren, bezieht der Wahl-Falkenberger aus einem inneren Antrieb heraus. „Ich habe immer einen sozialen Touch gehabt“, verweist Horst Gottschlich auf eine Grundhaltung, auf der seine ehrenamtliche Tätigkeit basiert. Durch seine Arbeit an der Schule und seine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein lernte der begeisterte Fahrradfahrer beide Sichtweisen aus eigener Anschauung kennen. „Ich habe immer versucht, eine faire Balance zu finden“, setzte sich Horst Gottschlich dafür ein, für das Wohl der Schule und des Vereins einzustehen. Bei all seinem Schaffen sieht sich der nur einen Steinwurf entfernt vom Schul- und Sportzentrum Schoofmoor wohnhafte Sportler viel mehr als Strippenzieher im Hintergrund denn als Vorturner vor Publikum.

Der Kämpfertyp, den der Schatzmeister des TV Falkenberg personifiziert, kam selbst in seinem letzten Volleyball-Spieleinsatz zum Vorschein. Fast aussichtslos lag das Team von Horst Gottschlich da im entscheidenden Satz mit 9:14 zurück. Nach einer Auszeit und einfühlsamen Worten ihres scheidenden Spielers wendeten die Volleyballer des TV Falkenberg noch das Blatt und behielten im Tie-Break mit 17:15 die Oberhand. Horst Gottschlich ist keiner, der die Flinte vorzeitig ins Korn wirft. Jenes Schlüsselerlebnis hat ihn in seiner Haltung einmal mehr bestätigt.

Grundschule verhindert

Die unzähligen Einsätze im Handball – vier Jahre hat er beim TV Lilienthal gespielt – und im Volleyball haben ihre Spuren hinterlassen. „Beide Knie sind kaputt. Fahrradfahren geht noch“, zahlte Horst Gottschlich einen hohen Preis für seine sportliche Leidenschaft. Abseits der Trainings- und Spielbetriebs verbuchte der Wahl-Falkenberger durch sein Engagement auch auf anderer Ebene einen gefühlten Sieg. Die Gemeinde Lilienthal rückte nach viel Widerstand von ihrem Vorhaben ab, im Schoofmoor eine Grundschule zu errichten. „Das war für mich Unsinn“, kritisierte Horst Gottschlich die einstigen Pläne der Gemeinde aufs schärfste.

Allein 300 Unterschriften gegen den Bau einer Grundschule sammelte die treue Seele des TV Falkenberg, um die Gemeindeoberen von ihren Plänen abzubringen. Der Einsatz war für Horst Gottschlich dank seiner Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit von Erfolg gekrönt.