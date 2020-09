An der Worpsweder Ortseinfahrt aus Richtung Lilienthal reicht der Platz nicht, um ein Willkommensschild oder -segel aufzustellen, hier müsste auf privaten Grund ausgewichen werden. (Lars Fischer)

Angesichts der Misere um das Worpsweder Hallenbad, dessen Sanierung so viele Millionen verschlingen würde, dass ein Neubau im Raum steht, und der sowieso prekären Haushaltslage sind es die viel zitierten Peanuts, um die der Kulturausschuss nun rang. Mit Sicherheit gibt es Wichtigeres am Weyerberg, aber die diskutierten Projekte haben Strahlkraft, nicht nur nach außen sichtbar für Besucher – wenn sie denn endlich umgesetzt sind – sondern auch und vor allem nach innen als Teil des Gemeindeentwicklungsprozesses. Dieses mit Vorschusslorbeeren gepriesene Instrument der Bürgerbeteiligung erweist sich als ein unerträglich langwieriges Ringen. Der Aufwand ist groß, der Ertrag bislang klein.

Wenn Politik und Verwaltung einen Teil ihrer Kompetenzen in Bürgerhände legen, dann müssen sie die Ergebnisse dessen ernst nehmen und umsetzen. So haben sie es gewollt und beschlossen. Wer nach vier Jahren Diskussion nun wieder von vorne anfangen will, der liefert eine Steilvorlage für Politikverdrossenheit. So verkehrt sich der ursprüngliche Ansatz des Prozesses in sein Gegenteil: Aus Gestaltungswilligen macht man Frustrierte. Genervt sind die Ehrenamtlichen sowieso schon ob der zähen Umsetzung. Mit Recht fragen sie beispielsweise, warum es der Verwaltung noch immer nicht gelungen sei, wenigstens die vier Standorte für die geplanten Torfkahnsegel festzuzurren.

Als Zeichen der Willkommenskultur sind diese Installationen gedacht, man suchte nach etwas Worpswedetypischem. So aber, wie dieses Projekt verläuft, drohen sie letztlich zum Mahnmal für gescheiterte Bürgernähe zu werden – so sie denn eines fernen Tages überhaupt im Worpsweder Wind flattern. Immerhin, böse Zungen behaupten, ewiger Streit sei ja auch typisch fürs Künstlerdorf. Nur ein Denkmal hat ihm bisher noch niemand gesetzt.