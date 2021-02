In Borgfeld hat es am Sonntag einen Unfall gegeben (Symbolfoto). (Stefan Puchner/dpa)

Nach einem Unfall auf den Borgfelder Wümmewiesen musste am Sonntagnachmittag ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen, um eine verletzte Person zu bergen. Wie ein Feuerwehr-Sprecher auf Nachfrage mitteilte, war ein Erwachsener auf dem Eis gestürzt und offenbar auf den Kopf gefallen. Die Person sei daraufhin nicht mehr ansprechbar gewesen. Wegen der unklaren Lage setzte die Feuerwehr den Hubschrauber ein und brachte auch Feuerwehr-Taucher mit, um auf dem Eis eine schnelle Hilfe zu gewährleisten. Die verletzte Person wurde in den Hubschrauber geladen und in ein Krankenhaus geflogen. Über den Zustand des Verletzten konnte der Sprecher keine Auskunft geben.

Nach dem Dauerfrost der vergangenen Tage und angesichts des sonnigen Winterwetters sind die Wümmewiesen so etwas wie ein Eislauf-Hotspot geworden. Unzählige Menschen haben sich vor allem am Wochenende auf den Eisflächen bewegt. Einige Anwohner beklagten daraufhin das hohe Verkehrsaufkommen und ein Parkplatzchaos im Umfeld des Naturschutzgebietes.