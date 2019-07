Ausgangs des Kreisels prallte der Opel mit dem Gespann zusammen. (Feuerwehr)

Grasberg. Beim Ausfahren aus dem Grasberger Kreisel geriet am Dienstagnachmittag eine 81-jährige Fahrerin mit ihrem Opel in den Gegenverkehr. Die Seniorin prallte mit ihrem Wagen gegen einen Kleinlaster mit Anhänger eines 52-Jährigen. Da die Polizei vermutete, dass die Frau möglicherweise unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Rettungskräfte brachten sie anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 2000 Euro; der Opel war nicht mehr fahrbereit.