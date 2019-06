Die Polizei in Lilienthal sucht nach Zeugen eines Unfalls. (dpa)

Nach einem Unfall mit einem sechsjährigen Mädchen in Lilienthal hat die Polizei Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Laut Polizeibericht kam es am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr in der Straße In der Vieth in Lilienthal zu dem Zusammenstoß. Das Mädchen fuhr demnach mit dem Fahrrad in Richtung Wiesenweg, als ihm in einer Kurve ein silbernes Auto entgegenkam. Infolge der Kollision stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht, die unbekannte blonde Frau fuhr aber weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, so der Vorwurf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zum Unfallhergang oder der Autofahrerin machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04298/ 920 00 bei der Polizei in Lilienthal zu melden.