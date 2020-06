Zu Besuch bei den Rettern (von links): Lüder Mohrmann, Heiko Brase und Anke Mietzsch mit dem Präsentkorb und Ortsbrandmeister Herbert Meyer. (Feuerwehr Hepstedt)

Hepstedt. Das hat die Hepstedter Feuerleute doch sehr gefreut: „Das kommt nicht so oft vor“, so Pressewart Matthias Nettsträter.

Anke Mietzsch aus dem Landkreis Osterholz war am 10. März mit ihrem Auto auf der Verbindungsstraße zwischen Hepstedt und Kirchtimke unterwegs. Eingangs einer leichten Linkskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, ihr Wagen prallte gegen einen Baum. Mit hydraulischem Gerät der Hepstedter Feuerwehr wurde sie aus ihrem Fahrzeug befreit, vom Rettungsdienst weiter behandelt und in ein Krankenhaus gefahren.

An den Unfall selbst fehlt der Frau jede Erinnerung. Sie wisse nichts mehr von dem Aufprall, von den Schmerzen, von der Rettung und dem Transport ins Krankenhaus, sagte sie jetzt beim Wiedersehen in Hepstedt. Sie wisse nur noch, „dass um mich herum sehr viele helfende Hände waren“. Und sie wollte ihre Retter gerne wiedersehen und sich persönlich bedanken. Als Dankeschön hatte Anke Mietzsch einen Präsentkorb mitgebracht. Den überreichte sie zusammen mit ihrer Mutter stellvertretend für alle am Unfall beteiligten Einsatzkräfte der Hepstedter Feuerwehr. Und wo sie schon mal da war, ließ sie sich die Fahrzeuge und modernen Rettungsgeräte der Wehr zeigen. Davon sei sie „schwer beeindruckt gewesen“, so Nettsträter.

„Dass ein Unfallopfer kommt, um seine Retter kennenzulernen, ist die absolute Ausnahme“, bestätigt Ortsbrandmeister Herbert Meyer. Und er fügt hinzu: „Dafür möchten auch wir danken.“