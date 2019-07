Die Rettungskräfte mussten einige Zeit suchen, bis sie den schwer verletzten Biker im Seitengraben fanden. (Monika Skolimowska/dpa)

Grasberg. Ein 21-jähriger Motorradfahrer hatte am späten Mittwochnachmittag auf der Dannenberger Straße in Grasberg einen schweren Verkehrsunfall, der tragisch hätte enden können. Der junge Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Straße Heidberger Schweiz in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er geriet nach rechts hinter die Leitplanke, prallte dort gegen ein Verkehrsschild und anschließend noch gegen einen Baum, bevor er im Seitengraben verletzt liegen blieb.

Der Mann war noch selbst in der Lage, mit seinem Handy einen Notruf abzusetzen. Durch die Leitplanke und den Bewuchs im Seitenraum wurde er aber fast komplett verdeckt und wäre vermutlich lange Zeit unentdeckt geblieben. Auch die alarmierten Rettungskräfte und die Polizei mussten die Unfallstelle zunächst suchen. Der 21-Jährige wurde schließlich mit schweren Verletzungen geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehr als 7000 Euro.