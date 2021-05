Landkreis Osterholz. Sollten doppelt geimpfte Bürger viele jener Freiheiten zurückgewinnen, die ihnen in der Pandemie genommen wurden? Stephan Weil vertritt da einen klaren Standpunkt, den er während seiner Tour am Montag durch den Landkreis Osterholz erläuterte.

Er sei nicht zufrieden damit, so der niedersächsische Ministerpräsident, dass die Bundesregierung sich momentan auf die juristischen Aspekte der Frage zurückziehe, „ob wir die Grundrechte von geimpften Menschen weiter einschränken dürfen“. Vielmehr müssten auch die Folgefragen diskutiert werden. Er habe „großen Respekt“ vor der Situation, dass die eine Hälfte der Gesellschaft tun dürfe, was der anderen Hälfte verwehrt bleibe. „Die Geimpften sollen gerne wieder vieles dürfen. Doch wir müssen den anderen 30 Millionen Menschen, die noch auf einen Termin warten, Alternativen anbieten.“ Nämlich in Form von erweiterten Testangeboten.

Niedersachsen sei das erste Bundesland gewesen, dass eine Gleichstellung von final Geimpften, nachweislich Genesenen und aktuell Getesteten vorgesehen habe. Wer noch keinen Impfschutz genießt, soll – „so bald wie möglich“ – mit einer Negativ-Testbescheinigung wieder ins Theater oder ins Konzert dürfen. In der Landespressekonferenz stellte er tags darauf einen Stufenplan vor, mit dem der Übergang vom Lockdown hin zu einer Phase mit vermindertem Infektionsgeschehen geregelt werden soll. Wo die Bundesnotbremse nicht greift, will die Landesregierung vorhandene Spielräume für Lockerungen nutzen, etwa in der Gastronomie und im Einzelhandel.

Mehr zum Thema Ab Montag, 10. Mai Niedersachsen öffnet Handel, Gastronomie und Tourismus in Stufen Niedersachsen lockert ab kommender Woche die Corona-Beschränkungen. Wo die Inzidenz stabil unter 100 liegt, da öffnen wieder Handel, Gastronomie und Tourismus. Aber es ... mehr »

Weil, 62, wurde in der vergangenen Woche geimpft. Er hat das ihm angebotene Biontech-Vakzin demonstrativ ausgeschlagen, weil er – „dem Rat guter Ärzte folgend“ – davon ausgegangen ist, dass Astra-Zeneca ein ebenso wirksamer wie vertrauenswürdiger Impfstoff sei. Wie berichtet, war der SPD-Landesvater am Montag im Landkreis Osterholz unterwegs gewesen, um den Ritterhuder Genossen Michael Harjes bei seiner Bundestagskandidatur zu unterstützen. Das Pressegespräch mit Weil, Harjes, dem Landtagsabgeordneten Oliver Lottke fand unter Beteiligung von Landrat Bernd Lütjen im Osterholzer Kreishaus statt.

Ministerpräsident Stephan Weil hatte bei seinem Besuch im Landkreis Osterholz mehrere Stationen auf dem Zettel. (CARMEN JASPERSEN)

Über die Tests kam der prominente Gast schnell auf die Modell-Kommunen zu sprechen. Als Reaktion auf die Vorgabe vom Bund, dass bei einem Ü-100-Inzidenzwert schon wieder Schluss mit dem Experimentieren sein müsse, hätten viele Städte und Gemeinden das Interesse verloren, so der SPD-Landesvorsitzende. Tatsächlich koste die Teilnahme „Arbeit, Mühe und Geld“. Diese Vorgehensweise habe dazu geführt, dass Niedersachsen die wertvollen Erfahrungen (Stichwort „Dunkelfeld“) nicht habe sammeln können, die es sich von dem Projekt erhofft habe. Das Thema sei „beiseite gelegt“, könne aber angesichts der „Schritt-für-Schritt“-Pläne aus Hannover, die auf einer sich inzwischen deutlich verändernden Corona-Landkarte Niedersachsens fußen, wieder auf die Tagesordnung kommen. Wenn der Start vor drei, vier Wochen erfolgt wäre, so Weils Kritik, hätte man jetzt schon wesentlich gesichertere Erkenntnisse. Durch die „einseitige Betrachtung“ der Bundesregierung sei viel Zeit verloren gegangen. Inzwischen seien viele der ursprünglichen Bewerber besser aufgestellt, nicht nur von den Test-Kapazitäten her, sondern auch für die elektronische Kontaktnachverfolgung.

Warten auf die Justiz

Vom „Notbremse-Gesetz“, mit dem der Bund quasi Landeskompetenzen an sich gezogen hat, zeigte sich Weil relativ unbeeindruckt. Die Regelungen seien in seinem Bundesland schon „eingepreist“ gewesen, als sie von Berlin beschlossen wurden, teilweise schon mit strengeren Schwellenwerten, zum Beispiel beim Thema Schulschließungen. Was die Ausgangsbeschränkungen angeht, wartet der Politiker, der seine Laufbahn als Anwalt begann, später Staatsanwalt und Richter wurde, auf die Entscheidungen der Justiz.

In der IGS in Buschhausen diskutierte der Ministerpräsident unter anderem mit Schülervertretern. (CARMEN JASPERSEN)

Weil macht darauf aufmerksam, dass zwei Drittel bis drei Viertel der Kommunen in Niedersachsen sich inzwischen von der 100er-Inzidenz in die richtige Richtung bewegen. Die Landesregierung plane beispielsweise, bei den Öffnungen in der Gastronomie „Schritt für Schritt“ vorzugehen. Mit dem Ziel, bis zum Sommer, wenn von den Hotels in „normalen“ Zeiten das meiste Geld verdient werden kann, den Betreibern wieder Umsätze zu ermöglichen. Ob das so komme, hänge nicht nur vom guten Willen ab, sondern von der Pandemie-Lage. Der Eindämmung des Infektionsgeschehens soll die steigende Impfquote dienen: „Wir sind jetzt bei 27 Prozent Anteil der Erstgeimpften in Niedersachsen. Bis Ende des Monats wollen wir bei 45 Prozent plus x sein, Ende Juni bei zwei Drittel der Bevölkerung. Das bedeutet, dass Schritt für Schritt immer größere Teile der Gesellschaft Resistenz bekommen gegen das Virus. Und die warme Jahreszeit hilft uns auch.“

Zur Sache

Weil: Scholz hat das Format zum Kanzler

Beim Besuch von Ministerpräsident Stephan Weil im Osterholzer Kreishaus ging es nicht nur um Corona. Zum Thema Moorexpress wies Weil darauf hin, dass Niedersachsen für die Reaktivierung still gelegter Bahnlinien ein an wirtschaftliche Kennziffern geknüpftes Verfahren vorsieht. Landrat Bernd Lütjen erklärte dazu mit Verweis auf eine Resolution des Kreistages, dass man den Moorexpress gerne schrittweise in den Regelbetrieb zurückführen möchte. Ein verlässliches Angebot ließe sich zunächst über Verkehre am Wochenende schaffen, die man in der Sommersaison etablieren könnte. Dazu bedürfe es aber der Unterstützung der Landesnahverkehrsgesellschaft. Da sei man in Gesprächen. Er glaubt, dass sich mit der Verbindlichkeit eines solchen Fahrplans viele Kunden gewinnen ließen, die schon in Bremen in den Moorexpress steigen würden.

Angesprochen auf die Kanzlerkandidatenkür bei der CDU/CSU, gab Weil zu, dass dieses bekanntlich nicht ganz reibungslos abgelaufene Verfahren die Ministerpräsidentenkonferenz über Monate spürbar beeinflusst habe. Durchstechereien seien auch für die unionsinterne Diskussion instrumentalisiert worden. „Fanden mehrere Ministerpräsidenten nicht witzig.“ Im Gegensatz zu den Grünen, die in den Umfragen vom Showdown zwischen Söder und Laschet profitierten, hat die SPD nach Meinung des niedersächsischen Landeschefs der Öffentlichkeit bisher nicht ausreichend vermitteln können, „dass sie ein sehr konstruktiver Teil der Bundespolitik ist – und zwar in der größten Krise, die wir jemals hatten“. Nachdem sich aber das Thema „Laschet oder Söder“ erledigt hat, rückt nach Meinung Weils die Frage nach dem besten Nachfolger oder der besten Nachfolgerin Angela Merkels in den Vordergrund des Wahlkampfs. Und da sieht er deutliche Vorteile bei Olaf Scholz. Armin Laschet sei im eigenen Lager „hoch umstritten“ und Annalena Baerbock „bei allem Respekt“ in vielerlei Hinsicht noch ein unbeschriebenes Blatt. Viele, ihn eingeschlossen, würden sich fragen, „wie denn eigentlich die Position der Grünen-Kandidatin in dieser oder jener Frage ist und ob sie den besonderen Belastungen dieses Amtes gewachsen ist“. Er sei zwar befangen, dürfe aber doch wohl feststellen, dass Olaf Scholz die Kragenweite für das Kanzleramt hat. „Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Monaten immer deutlicher werden wird.“