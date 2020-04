Hannes und Paul Unger sind zwei Grasberger Nachwuchsfußballer, die bei der TSG WGE trainieren. Sie schafften es beide in den Endausscheid um die Fahrt ins Stadion von Real Madrid, aber nur Hannes hat sich qualifiziert. (Gerald Unger)

Grasberg. Den Rücken gerade, das Kinn stolz nach vorne gereckt und im Shirt der Fußballprofis von Real Madrid, so stand Hannes Unger Ende Februar vor der Kamera. Da hieß es noch, dass der neunjährige Grasberger Nachwuchsspieler voraussichtlich im Juni im Mannschaftsbus der spanischen Fußballer fahren werde und deren Spielfeld und Umkleideräume betreten dürfe. Es sollte der aufregende Abschluss seines Sommermärchens 2019 werden. Dann kam die Corona-Pandemie, und seitdem heißt es für den Jungfußballer Warten und Hoffen, dass er irgendwann doch noch nach Madrid ins Stadion kommt – als einer der besten 20 jungen deutschen Kicker, die im vergangenen Jahr in den Real Madrid-Fußballcamps ermittelt wurden.

Hannes Unger und sein Zwillingsbruder Paul trainieren bei der Turn- und Sportgemeinschaft Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (TSG WGE) Fußball. Drei- bis viermal pro Woche. In den vergangenen Sommerferien hatten sie obendrein an dem von der TSG organisierten Fußballcamp der Fundación Real Madrid Clinic teilgenommen. Fünf Tage lang trainierten sie nach dem Trainingskonzept der spanischen Fußball-Jugendarbeit. Nicht nur das. Sie erwiesen sich im Grasberger Camp als zwei der vier besten Teilnehmer sowohl im sportlichen als auch im sozialen Bereich, so Vater Gerald Unger.

Die Fußballleidenschaft der Brüder kommt nicht von ungefähr. Gerald Unger trainiert den Fußballnachwuchs U10 im Verein. Ob seine Söhne das Zeug zum künftigen Fußballprofi haben, lässt er lachend offen und sagt: „Man ist als Vater nie objektiv.“ Motiviert seien beide. Die Familie unterstütze die Söhne, aber was die Zukunft bringe, werde sich zeigen. Eines vermittelt der Fußballtrainer seinen Söhnen Hannes und Paul jedenfalls auch: „Man muss immer auf dem Boden bleiben, das ist ganz wichtig.“

Hannes Unger wird der jüngste der 50 europäischen Finalisten sein, die das Stadion von Real Madrid besuchen, so Gerald Unger. Etwa 15 000 Kinder hatten in acht Ländern im vergangenen Jahr an einem der Real-Madrid-Fußballcamps teilgenommen. In Deutschland spielten 300 in vier sogenannten Creator-Camps um die 20 Fahrkarten nach Madrid ins Estadio Santiago Bernabéu. Die vier besten aus dem Camp der TSG WGE traten in Lehrte in der Region Hannover an, sie spielten in wechselnden Teams auf dem Kleinfeld, absolvierten einen Geschicklichkeitsparcours und wurden im Sozialverhalten in der Mannschaft beobachtet.

Hannes Unger qualifizierte sich als einer der 20 deutschen Nachwuchsfußballer für Madrid. Doch noch bevor es einen konkreten Termin für Fahrt gab, kam die Corona-Pandemie. Alle Planungen liegen nunmehr auf Eis. Hannes sei traurig und frage oft nach, so Gerald Unger. Er hofft, dass diese Fahrt für seinen Sohn irgendwann doch noch stattfindet, und sei es im nächsten Jahr. Denn, so sagt der Vater: „So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.“