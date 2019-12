Knapp reicht das Geld aus der Spardose der Feuerwehr von Drottelsdorf für ein neues Auto. (Christian Kosak)

Worpswede. „Stell dir vor, es brennt, und keiner kommt.“ Dieser Spruch, mit dem Freiwillige Feuerwehren auf dem Lande um Nachwuchs werben, ist in Drottelsdorf traurige Wirklichkeit. Dem muss abgeholfen werden. Das meinen nicht nur Ortsbrandmeister Hans Hansen und seine beiden letzten Getreuen, das meint auch des Ortsbrandmeisters niedliches Töchterchen Annika, und sie weiß sogar, wie es zu schaffen wäre. Annikas Vorzüge innerer und äußerlicher Art hat aber auch Ben entdeckt, und der stammt leider aus Knüllsdorf. Drottelsdorf liegt nicht nur neben Knüllsdorf, sondern auch auf der Bühne des Theaters in der Alten Molkerei, und dort hatte jetzt die Pole-Dance-Komödie „Brandheiß“ von Jette Findeisen (Regie: Oliver Geilhardt) eine Premiere, die das Publikum stellenweise etwas ratlos scheinen ließ, aber doch ein gutes, vielbeklatschtes Ende nahm.

Es beginnt mit einem flotten Marsch aus dem CD-Player in der leeren Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Drottelsdorf, Ortsbrandmeister Hans Hansen (Sven Hiemke voll patriarchalischer Autorität) dirigiert, und jetzt kommt noch eine Triangel hinzu. Die wird gespielt von Claas Klausen (Florian Wilke) und Klaus Claasen (Mark Derichs), den beiden letzten Feuerwehrleuten, die Chef Hansen noch geblieben sind.

Zwei Trottel vom Dienst

Leider taugen sie vor allem als Trottel vom Dienst. Warum kehren sie zu Fuß heim und nicht mit dem Feuerwehrauto? Also, das war so: Da war nämlich eine Ölspur, und da war auch eine Kurve, zwischen Knüllsdorf und Ronnfeld, und da stand das reetgedeckte Haus von Oma Piepenbrink, und das Auto fing Feuer, und auf das Reetdach flogen Funken, und dann dies und dann das – was Hans aus der wirren Erzählung der beiden entnehmen kann, ist jedenfalls: Das Auto ist nur noch ein Haufen verglühtes Metall, gelöscht hat die Konkurrenz aus Knüllsdorf. Aber man hat ja zum Glück eine Vollkasko-Versicherung.

Die hatten sie mal, leider konnte Klaus wegen Mitgliedermangel die Beiträge nicht mehr zahlen. Den Ortsbürgermeister kann der Ortsbrandmeister von dem Unfall auch nicht dienstlich in Kenntnis setzen, das Telefon ist längst stillgelegt. Aber Claas hat ein Smartphone, da kann er nach einem neuen Auto suchen. Er wird schnell fündig: ein Unimog mit Feuerwehrausrüstung, nur 749 Euro.

Dass da etwas nicht stimmen kann, kann sich der Zuschauer gleich denken; manches in dem Stück ist vorhersehbar, und im wirklichen Leben bezahlt nicht die Feuerwehr für Versicherungen und Neuanschaffungen, sondern die Gemeinde – von Erich Kästners beherzigenswerter Devise, man solle „so möglich wie möglich“ schreiben, schien die Autorin nichts zu halten.

Schließlich gibt es bei Feuerwehren mit Grundausstattung auch keine Rutschstangen in der Fahrzeughalle. Nur in Drottelsdorf, und das ist gut so, Ortsbrandmeister Hans Hansen hat nämlich eine liebreizende Tochter namens Annika (Svenja Jerg), die aus ihrem neuen Wohnort Hamburg mal wieder zu Besuch kommt, und Annika hat ihren Bürojob bei der Bundesmonopolagentur geschmissen und eine neue Beschäftigung gefunden, die viel mehr Spaß macht und von der Papa und Mutti nichts wissen. Sie erfahren aber noch früh genug davon, noch früher aber bekommt das Publikum zu sehen, was sie jetzt treibt.

Vorher wird der Unimog geliefert, vom Paketdienst, und der Bote ist Ben Weber (Manuel Jadue). Den kennen die drei doch? Klar, er ist bei der Feuerwehr Knüllsdorf und bestens informiert über die Ölspur und das Reetdach vom Oma Piepenbrink. Viel Spaß mit dem neuen Auto! Beim Gehen prallt Ben mit Annika zusammen, die gerade auf ihrer Jogging-Tour vorbeikommt, aber einen solchen Zusammenstoß wünscht sich doch jeder Mann. Annika scheint auch nicht abgeneigt. Wie praktisch.

Das neue Auto ist nämlich nur einen halben Meter lang, hat zwar ein Lenkrad, aber Pedale. Schade, dass Annika Single ist, findet Klaus, sonst könnte es was für ihre Kinder sein. Chef Hans hat genug von seinen beiden letzten Getreuen, er hat’s ja gleich gesagt: „Euch fehlt der theoretische Erkenntnishorizont bezüglich der objektiven Realität.“

Die objektive Realität sieht so aus, dass Annika in finster-schummriger Nacht im Feuerwehrhaus erscheint, unter dem schwarzen Mantel deutlich leichter bekleidet, und als Klaus und Claas nachsehen kommen, gehen ihnen die Augen über: Was Annika mit den beiden kühlen Stangen in ihrer Halle anstellt, haben sie noch nicht gesehen. Po-Tanz? Das heißt Pole-Dance! So verdient sie also ihr Geld. Und Papa hat schließlich nichts dagegen. Klaus und Claas trainieren fleißig, und nachdem der Vorhang sich überraschend und scheinbar verfrüht geschlossen hatte, kam am Schluss doch noch das Beste.



„Brandheiß“ läuft noch bis zum 26. Januar freitags und sonnabends um 19.30 Uhr, sonntags um 15 Uhr sowie am Dienstag, 31. Dezember, um 19.30 Uhr und an den Sonnabenden 28. Dezember, 11., 18. und 25. Januar, um 16.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.alte-molkerei-worpswede.de.