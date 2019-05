Eine Video-Überwachungskamera wie diese darf nur unter bestimmten Voraussetzungen installiert werden, etwa an Brennpunkten der Kriminalität. (Arno Burgi/dpa)

Lilienthal. Die Ratsgruppe aus CDU und FDP will prüfen lassen, ob öffentliche Gebäude und Plätze in Lilienthal mit Videokameras überwacht werden können. Hintergrund für den Vorstoß sind die Vandalismus-Vorfälle und Einbrüche, die in den vergangenen Monaten in der Gemeinde zu verzeichnen waren. Die Ratsgruppe sieht in dem Einsatz von Videokameras eine Möglichkeit, solche Schäden künftig zu minimieren. Ob die Überwachung von öffentlichen Einrichtungen und Außenanlagen mit dem Datenschutz vereinbar ist, muss noch geklärt werden. Schon jetzt ist abzusehen: Ganz einfach wird das nicht.

Auf der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bürger- und Innere Dienste am Dienstag, 14. Mai, soll zunächst nicht-öffentlich im Lilienthaler Rathaus über das Thema beraten werden. In ihrem Antrag bittet die CDU-/FDP-Ratsgruppe die Gemeindeverwaltung, in einem ersten Schritt darzustellen, an welchen öffentlichen Stellen es in Lilienthal schwerpunktmäßig zu Vandalismus- und Einbruchschäden gekommen ist. Erhalten möchten die Ratspolitiker eine Auflistung der größten Schäden und die Kosten, die durch die Zerstörungswut entstanden sind. Und es geht ihnen darüber hinaus auch um eine rechtliche Einschätzung, ob und wo sich die Videoüberwachung im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen realisieren ließe. CDU-Ratsfrau Tanja Ruczynski und FDP-Ratsherr John Hansen regen an, eventuell einen Vertreter der Polizei zu diesem Thema referieren zu lassen.

Auslöser des Vorstoßes aus den Reihen der Politik ist ein Bericht in der WÜMME-ZEITUNG vom 26. Februar gewesen: Unter dem Überschrift „Lilienthal leidet unter Vandalismus“ war nachzulesen, dass die Polizei seit Jahresbeginn 53 Vandalismus-Fälle registriert habe, allein im Februar seien es 32 gewesen. Es gab Einbrüche in gemeindeeigene Gebäude, Mobiliar wurde zerstört, es kam zu Farbschmierereien an Wänden, Buswartehäuschen wurden zerstört.

Die Polizei hat zur Klärung der Fälle die Ermittlungen aufgenommen. Mit Hinweis auf das laufende Verfahren gibt sie derzeit keine Auskunft zum Stand der Dinge. „Die Ermittlungen dauern an“, sagt Polizeisprecherin Imke Burhop.

Grundsätzlich dürfen Verwaltungsbehörden und die Polizei öffentlich zugängliche Orte mit Kameras beobachten, wenn dies der so genannten Gefahrenabwehr dient. Dazu gehört auch die Aufgabe der Polizei, Straftaten zu verhüten. Doch die Videoüberwachung ist an zahlreiche Bedingungen und strenge Vorgaben geknüpft. Laut der Niedersächsischen Datenschutzbeauftragten Barbara Thiel greift jede Videoüberwachung in das Grundrecht der betroffenen Personen ein, selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen. Darüber hinaus berühre sie auch das Grundrecht am eigenen Bild. „Sie ist deshalb nur zulässig, wenn sie durch eine gesetzliche Regelung erlaubt ist und die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden“, heißt es auf der Internet-Seite der Datenschutzbeauftragten.

Die Polizei darf zum Beispiel Videobilder aufzeichnen, wenn sie nachweisen kann, dass an den beobachteten Orten künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden sollen oder wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass terroristische Straftaten geplant sind. Im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg, zu der auch Lilienthal gehört, gibt es mehrere Standorte für die Videoüberwachung: Etwa am Bahnhof in Delmenhorst, am Bahnhof in Wilhelmshaven oder an mehreren Straßen in Oldenburg. Auch an den Autobahnen 1 und 27 in Höhe Langwedel sind Kameras installiert, sie sollen ausschließlich der Beobachtung der Verkehrsströme oder der Verkehrsbelastung dienen. Wo sich die Standorte der Kameraanlagen befinden, ist kein Geheimnis. Die Polizei hat sie veröffentlicht, mit genauen Angaben darüber, welcher Bereich jeweils erfasst wird.

Dass für den Einsatz von Überwachungskameras hohe Hürden überwunden werden müssen, diese Erfahrung hat man auch in der Stadt Verden gesammelt. Dort hatte es unter anderem nach Schlägereien im Allerpark aus den Reihen der Politik den Vorschlag gegeben, eine Videoüberwachung des Geländes einzurichten. Auch an anderen Punkten der Stadt sah man einen Bedarf dafür. Geschehen ist bisher nichts, wie Ordnungsamtsleiter Rüdiger Nodorp bestätigt. „Die Zahl der verübten Straftaten an einer solchen Stelle muss auffallend hoch sein. Es muss sich schon um einen besonderen Brennpunkt handeln. Einfach mal so lässt sich die Videoüberwachung nicht einrichten“, heißt es aus dem Verdener Rathaus. Nachdem man mit der Niedersächsischen Datenschutzbeauftragten gesprochen habe, sei die Angelegenheit schnell vom Tisch gewesen, so Nodorp.

Tanja Ruczynski, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, ist sich im Klaren darüber, dass die Einführung der Videoüberwachung mit engen Vorgaben verknüpft ist, und sie weiß auch, dass in vielen anderen Gemeinden Niedersachsens solche Vorstöße meistens gescheitert sind. Dennoch hält sie es für wichtig, dass sich die Lilienthaler Politik damit befasst. Um zu vermeiden, dass bei den Erörterungen Details an die Öffentlichkeit gelangen, aus denen die Täter der jüngsten Vandalismusfälle ihre Schlüsse ziehen könnten, wolle man zunächst intern darüber reden. Doch geht es nach Ruczynski, soll sich auch der Gemeinderat noch öffentlich mit dem Thema befassen. Angedacht sei, dass Vertreter der Polizei im Gemeinderat Stellung beziehen.