Walburga Janik ist eine von zwei Frauen, die in der Pfarrei Heilige Familie künftig als Laien Beerdigungen leiten. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „In Zukunft ist damit zu rechnen, dass nicht mehr für alle Begräbnisdienste in einer Pfarrgemeinde ein Priester oder ein Diakon zur Verfügung stehen wird„, befürchtet das katholische Bistum Hildesheim, zu dem auch der Landkreis Osterholz gehört. In einer Richtlinien unter dem Titel „Die Feier des Begräbnisses durch beauftragte Laien“, heißt es, dass bei solchen Feiern mit Laien auch “die gemeinsame Sorge der Gläubigen für die Toten und die Trauernden zum Ausdruck“ kommen könne. Neu ist das nicht: Diese Richtlinie wurde bereits im Jahr 2006 herausgegeben.

Laien in der katholischen Kirche die Leitung von Beerdigungen zu überlassen, das trage zum einen dem zunehmenden Priestermangel Rechnung, nutze aber gleichzeitig die uralte Tradition liturgischer Dienste durch Gläubige, erläutert Walburga Janik, die jetzt Ende Januar gemeinsam mit Stephanie Spee aus Lilienthal den katholischen Gemeinden der Pfarrei Heilige Familie Osterholz-Scharmbeck als Beerdigungsleiterinnen vorgestellt wurden. Zu der Pfarrei Heilige Familie gehören auch die Gemeinden Guter Hirt in Lilienthal und Maria Frieden in Worpswede und St. Birgitta in Marßel.

Zweiteilige Ausbildung

Bereits 2017 hatten sich Walburga Janik und Stephanie Spee näher mit dem Thema „Tod, Trauer, Auferstehung!?“ beschäftigt und mit hauptamtlicher Unterstützung Themenabende organisiert. „Geburt und Tod gehören für mich untrennbar zum Leben dazu“, sagt Walburga Janik. Zum ersten Mal nahm sie als Zweijährige an einer Beerdigung teil, in ihrer Familie gehörte neben den fröhlichen Festen auch immer der Tod und damit die Trauer zum Familienleben. „Meine Eltern und Großeltern haben mit uns Kindern über diese Themen einfühlsam gesprochen. Für meine Eltern war es ganz natürlich und selbstverständlich, mich auch mit auf den Friedhof zu nehmen und regelmäßig mit mir zum Familiengrab zu gehen“, sagt Janik. Als jetzt ein Ausbildungskursus für Beerdigungsleiterinnen und Beerdigungsleiter des Dekanats Bremen-Nord mit dem Landkreis Osterholz angeboten wurde, habe sie gewusst, dass sie daran teilnehmen wollte. „Die Christen verstanden sich als eine Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Und daraus resultierten gläubiger 'Gottesdienst' und zugleich sozialer 'Menschendienst'. Alle Getauften haben Anteil am dreifachen Amt Jesu Christi. Sie sind, wie es das Taufformular präzisiert, gesalbt zum Priester, König und Propheten, und somit auch berufen, ihre Brüder und Schwestern auf dem letzten Weg zu begleiten“, erläutert Janik ihre Motivation.

Der Kursus gliederte sich in zwei Bereiche, denen ein Infotreffen als Entscheidungshilfe vor Kursbeginn vorausgegangen war. Im ersten Teil, dem sogenannten „Osterzeugen-Kurs“, wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Theorie und Praxis auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Dazu gehörte, das Trauergespräch mit den Angehörigen zu führen, die Gestaltung und Durchführung des Beerdigungsgottesdienstes zu planen und die Traueransprache (das „Osterzeugnis“) zu halten. Von den 15 ersten Interessierten nahmen dann zwölf an einem Werkstattkursus teil, bei dem die angehenden Beerdigungsleiter unter anderem einen Bestatter besuchten. Auch die Erfahrungen aktiver Beerdigungsleiter flossen in die Ausbildung ein. Die Teilnehmer hätten zudem die Möglichkeit gehabt, bei Trauergesprächen und Beerdigungen zu hospitieren und hier schon erste eigene Praxiserfahrungen zu sammeln, berichtet Walburga Janik.

Kursus mit zwölf Teilnehmern

Bereits im Oktober 2020 fand die Aussendung der zwölf neuen Beerdigungsleiter des Dekanates Bremen-Nord in St. Marien Bremen-Blumenthal ohne Teilnahme der Gemeinde statt. Alle erhielten eine schriftliche Beauftragung von Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim.

Ende Januar wurden die zwei Beerdigungsleiterinnen der Pfarrei Heilige Familie in den Gottesdiensten vorgestellt, unter Corona-Bedingungen ebenfalls ohne Teilnahme der Gemeinde. An der geweihten Kerze wurde bei dieser Gelegenheit ein Osterlicht für die Beerdigungsleiter entzündet, das sie nun in die Trauerhäuser tragen können. Weihwasser und ein kleines Fläschchen Salböl gehört für Walburga Janik zu ihrer Ausrüstung ebenso dazu wie ein kleiner Stern und ein geweihtes Licht, das, an dem Osterlicht entzündet, im Trauerhaus zurückbleibt und die Hinterbliebenen dort spüren lassen soll, dass sie nicht allein sind. „Im Hinblick auf die nachvollziehbare Ungewissheit möchte ich den Menschen mein Gottvertrauen vermitteln“, sagt Walburga Janik.

Weitere Informationen

Die Dienste der Beerdigungsleiter werden ebenso wie die der Hauptamtlichen – Pfarrer Jozef Lagowski und Diakon Klaus Freckmann – von der Katholischen Pfarrgemeinde Heilige Familie, Waldweg 1 in Osterholz-Scharmbeck, eingeteilt. Das Pfarramt ist unter der Nummer 04791/ 26 93 zu erreichen.