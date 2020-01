Am kommenden Mittwoch, 29. Januar, soll das Urteil in dem Prozess in Verden fallen. (Peter Steffen/DPA)

Verden/Lilienthal. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung der unbefristeten Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sind sehr hoch und kompliziert. Ob sie bei dem 41-jährigen Lilienthaler vorliegen, gegen den seit Anfang November vorigen Jahres am Landgericht Verden ein Sicherungsverfahren geführt wird, muss die Schwurgerichtskammer nun entscheiden. Die von der Sachverständigen erstellte Gefährlichkeitsprognose schien das Gericht zumindest nicht gänzlich zu überzeugen.

Der Beschuldigte soll am Ostermontag vergangenen Jahres in Lilienthal versuchten Totschlag an dem Freund seiner Schwester begangen haben. Als er den 38-Jährigen mehrfach mit einem etwa daumendicken Holzstock attackierte und verletzte, befand er sich im Zustand erheblich verminderter und nicht ausschließbarer Steuerungs- und Schuldfähigkeit. Davon war die Sachverständige bereits in ihrer vorläufigen Expertise ausgegangen, und zu diesem Ergebnis kam sie nun auch in ihrem Schlussgutachten. Bei der diagnostizierten paranoiden Schizophrenie handele es sich um eine chronische Erkrankung, die zur Tatzeit mit „wahnhaftem Erleben“ und auch einem „immensen Bedrohungserleben“ einhergegangen sein dürfte. Alkohol- und/oder Drogeneinfluss hätten nicht bestanden.

Als erwartungsgemäß schwierig gestaltete sich die notwendige Gefährlichkeitsprognose. Besteht eine Wahrscheinlichkeit höheren Grades, dass der Mann infolge seiner Krankheit weitere erheblich rechtswidrige Taten verüben könnte? Ist er für die Allgemeinheit gefährlich? Die Gutachterin sprach zunächst von einer Wahrscheinlichkeit „im mittleren Bereich“ für die Begehung neuer Gewaltdelikte. Ohne medikamentöse Behandlung, die ratsam sei, und bei einem erneuten Krankheitsschub könnte die künftige Gefährlichkeit noch größer werden.

Urteil in dieser Woche

Im Maßregelvollzugszentrum Moringen, wo er sich seit der Tat befindet, nimmt der gebürtige Bremer dem Vernehmen nach derzeit keine Arzneimittel. Allerdings dürfte er dies auch für überflüssig halten. Es habe bei ihm noch zu keinem Zeitpunkt eine Krankheitseinsicht bestanden, sagte die psychiatrische Sachverständige vor Gericht. Dagegen habe der 41-Jährige ein „erhöhtes Selbstbild“, sei sehr von sich überzeugt. Als Beispiel erwähnte sie seine angeblichen Ambitionen, Bürgermeister seines Wohnortes zu werden, „aus Berufung". In Moringen wollte er gleich eine Yogagruppe für Mitpatienten gründen. Die dortigen Ärzte und deren Anweisungen akzeptiere er, der ja „mehr oder minder Kollege“ sei.

In der Tat ist der Mann, der zuletzt als Personalberater arbeitete, wohl studierter Psychologe, hat in seiner Wohnung jedenfalls ein entsprechendes Diplom an der Wand hängen. Das Studium soll sich über zehn Jahre hingezogen haben. „Aber über diese Zeit schweigen Sie sich aus“, bemerkte der Vorsitzende Richter, „das fällt auf, wo Sie ansonsten doch so mitteilungsbedürftig sind“. Der 41-Jährige lächelte nur höflich – und wollte wieder nichts dazu sagen. Was der Sachverständigen noch besonders aufgefallen war: die überaus gepflegte äußere Erscheinung des „im oberen Normbereich“ intelligenten Mannes, den sie anfangs in völlig anderer Aufmachung erlebt hat, „verschroben“. Der Richter stellte leicht schmunzelnd fest, der Beschuldigte sei stets der bestangezogene Mann im Gerichtssaal, wenn nicht gar im ganzen Hause. Als es weiter um die Gefahrenprognose ging, gab die Sachverständige auch zu bedenken, dass der Lilienthaler sich seit Monaten in „reizarmer Umgebung“ befinde, keine „Stressmomente“ erlebe. Der Richter mochte diese Situationsbeschreibung nicht so stehen lassen, verwies auf die Hauptverhandlungstage und überhaupt: „Es geht hier doch darum, ob er unbefristet in die Psychiatrie kommt, das ist doch Stress pur!“.

Der Opfer der Stockattacke hatte vor allem eine stark blutende Verletzung im Mund- und Kinnbereich erlitten. Eine erfahrene Hamburger Rechtsmedizinerin nannte die Verletzung „ganz, ganz komisch“. Sie habe so eine „oral perforierende Wunde“ noch nie gesehen. Der „mit Kraftaufwand“ geführte Stock sei vermutlich schon durchgebrochen und das eingedrungene Ende des Bruchstücks scharfkantig gewesen.

Der Beschuldigte hatte zum Prozessauftakt ein weitgehendes Geständnis abgelegt, einen bedingten Tötungsvorsatz und Verletzungsabsicht hat er aber bestritten. Aus Angst vor dem „gewaltbereiten“ 38-Jährigen, der ihn zuvor massiv bedroht habe, sei er „völlig außer sich“ gewesen. Für den kommenden Mittwoch, 29. Januar, sieht das Gericht Plädoyers und Urteil vor.