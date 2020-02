Die Firma Landmann aus Osterholz-Scharmbeck ist im Grill-Geschäft aktiv. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Unternehmen aus der Region leiden unter den Auswirkungen des Coronavirus'. Beim Grill-Hersteller Landmann aus Osterholz-Scharmbeck geht man davon aus, dass sich die weltweiten Ereignisse auf das Jahresergebnis niederschlagen werden, wie Thorsten Rosebrock, Mitglied der Geschäftsleitung, erläutert. Selbst Firmen in Vietnam, mit denen Landmann zusammenarbeitet, seien von Lieferengpässen betroffen. „Die Lage ist schwierig und sehr herausfordernd."

Die verlängerte Auszeit rund um das chinesische Neujahrsfest sei ein Grund, weshalb die Landmann-Lager erst zu 60 bis 70 Prozent mit Ware gefüllt sind. Hinzu komme, dass chinesische Wanderarbeiter noch nicht an ihre Arbeitsplätze zurückkehren konnten. Zum einen, weil sie selbst an ihren Wohnorten mit Ausgangssperren belegt seien, zum anderem, weil sie wegen der Schutzmaßnahmen nicht zu ihren Firmen durchkommen könnten. Als Folge könnten Fabriken nicht wie gewohnt die Produktion hochfahren. „Keine Fabrik hat zurzeit die 100-prozentige Kapazität“, sagt Rosebrock. „Und niemand kann abschätzen, wann die Fabriken in Fernost ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen.“

Immerhin gebe es Signale der Entspannung. Seine Information kommt direkt aus dem Reich der Mitte: In chinesischen Landmann-Büros arbeiten gut 60 Beschäftigte, die mit der Zentrale in Osterholz-Scharmbeck in Kontakt stehen. “Es gibt weniger gemeldete Ansteckungen und weniger gemeldete Todesfälle“, hat Rosebrock gehört.

Der Trubel rund um das Coronavirus erwischt den Grillproduzenten bei den Startvorbereitungen auf die Saison. Die kommenden Wochen sind nämlich besonders wichtig für das Jahresergebnis – auch weil die Grillgeräte-Saison kurz ist. „Alles nach Mai dient nur dem Ergebnis-Feinschliff“, macht Rosebrock klar. Das Hauptgeschäft finde im zweiten Quartal statt.

Obwohl die Lager bislang nur zu gut zwei Drittel gefüllt sind, ist er in Anbetracht der Lage zufrieden. „Wir sind erstmal gut aufgestellt.“ So könne das Unternehmen auf vier Lager in Europa (Frankreich, England, Polen, Ungarn) zugreifen. Sollte ein Produkt nicht mehr verfügbar sein, könne man Kunden eventuell vergleichbare Produkte anbieten. „Vermutlich aber wird der Endkunde gar nichts bemerken“, sagt er. Schlecht sehe es eher bei den Firmen aus, die auf Just-in-time-Lieferungen setzten.

Beim Möbelhaus Meyerhoff rechnet man ebenfalls mit wirtschaftlichen Auswirkungen. Davon betroffen sei meist aber der Mitnahmebereich, wie Einkaufsleiter Rüdiger Rahm sagt. Viele Möbelproduzenten würden nämlich Metallteile wie Knöpfe, Griffe und Scharniere benötigen, die oft in China hergestellt würden. Auch für Möbel mit Relaxfunktion sind Metallbeschläge nötig. Bei Stoffen sei ebenfalls mit Lieferengpässen zu rechnen. „Es kann passieren, dass man länger auf Möbel warten muss", so Rahm. „Zurzeit haben wir noch keine Probleme.“ Natürlich könnten die Hersteller auch Beschlag-Alternativen aus europäischer Fertigung bekommen. Die aber seien teurer, und dann stehe die Frage im Raum, wer die Mehrkosten dafür übernehme.