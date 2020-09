Mit Gimbal und Tonangel statt Handy draufhalten: Bei Lehrer Daniel Klotzek können Schülerinnen und Schüler an der IGS Lilienthal lernen, wie professionell Filme gedreht werden. (Christian Kosak)

Grasberg. Ins Kino würde er zwar nicht für den Film gehen, schmunzelt Tjore. Aber gut sei er schon. Lisa und Paul stimmen zu. Alle drei haben an den Dreharbeiten für das Willkommensvideo für den neuen fünften Jahrgang der IGS Lilienthal mitgewirkt. Lisa als Kamerafrau, Paul und Tjore an der Tonangel. Spaß hat es allen gemacht, und ihrem Lehrer sowieso. Das Filmemachen begleitet Daniel Klotzek seit vielen Jahren und ein Stück weit hat der 32-Jährige das Hobby zum Beruf gemacht. Er unterrichtet an der IGS neben Deutsch und Theo (themenorientierter Unterricht) auch den Filmwahlpflichtkurs ab Jahrgang sieben.

Theater und Filme gehören schon seit der Jugend zu Daniel Klotzeks Leben in Form der Theater-AG Hipstedt. „Da bin ich aktiv“, erzählt er über den 2003 gegründeten Verein. Was als Theatergruppe begann, ist inzwischen ein preisgekröntes Filmteam geworden. 2019 zählte die Theater-AG mit einem Film über Künstliche Intelligenz (KI) zu den Preisträgern des Niedersachsenpreises für Bürgerengagement. Daniel Klotzek lächelt auf dem Preisträgerbild mit in die Kamera. Der fertige Film soll später in Schulen gezeigt werden, so Klotzek. Andere Filme des Vereins seien schon in Kinos gelaufen. 2016 produzierten die rund 25 Vereinsmitglieder einen Horrorfilm, 2017 eine Tragikkomödie. Dafür schrieb er das Drehbuch, führte Regie und schnitt das Material.

Während seines Studiums in Erlangen brachte Daniel Klotzek die Arbeit mit Kindern und das Filmen zusammen. Seinerzeit betreute er im Nebenjob die Kinder der Uni-Mitarbeiter. Als er 2016 zur IGS Lilienthal kam, eröffnete sich ihm dort die Möglichkeit eines Filmwahlpflichtkurses. Seitdem habe die Schule auch die Ausstattung dafür angeschafft, zudem gebe es seit einiger Zeit eine Kooperation mit dem Alten Amtsgericht Lilienthal. Dort stehen Rechner mit Schnittprogrammen, wofür ein normaler Computerraumrechner der Schule nicht ausgelegt sei. Dort unterrichtet er seine Filmwahlpflichtkurse. Allerdings pausiere diese coronabedingt, bedauert Klotzek.

Filmemacher werden statt Lehrer? Klotzek zieht die Nase kraus: Das hätte er auch machen können, aber ihm sei es wichtig, mit Kindern und Jugendlichen Filme zu machen. „Ich will, dass sie aus der Rolle der Konsumenten rauskommen“, begründet er die Berufswahl. Er will, dass die jungen Leute kreativ werden, anstatt nur Netflix oder Comic-Verfilmungen zu konsumieren. Im Unterricht guckt Daniel Klotzek zwar auch Filme mit ihnen, nur anders. Beispielsweise hat er mit ihnen im Rahmen des Programms der Deutschen Filmakademie „Klassiker sehen – Filme verstehen“ im Kino zwei Filme angeschaut: den Stummfilm-Klassiker „Nosferatu – Symphonie des Grauens“ (1922) und „Tanz der Vampire“ (1967). Der Vergleich beider offenbare vieles und Klotzek will in seinen Kursen die Jugendlichen über die Benutzeroberflächen der heutigen Technik hinausführen. Sie sollen wissen, wie etwas entsteht. „Das ist eine ganz andere Ebene von Medienkompetenz.“

Das entsprechende Filmwissen hat Klotzek sich selber beigebracht und auf Workshops gelernt. Unzählige Stunden lang. Er lächelt: „Film ist mein Ausgleich.“ Dabei habe er als Kind auch nicht mehr Filme geguckt als andere. Schaut er sich heute Filme an, schätzt er jene, die ihn überraschen und noch spannender als das findet er die Szenen, die ihre Zuschauer hinter die Kulissen der Filmproduktionen führen. Das Original zieht er zudem dem x-ten Remake vor. Der schönste Moment an einem Film ist der Premierentag, an dem er das Ergebnis von „enorm viel Arbeit“ zeige. Und wie viel Arbeit in einem kurzen Film stecken kann, vermittelt er auch in seinem Unterricht. Einmal haben sie im Filmwahlpflichtkurs mit Lego-Figuren einen Stop-Motion-Film gedreht – einen aus vielen Einzelbildern zusammengesetzten Film: mit 25 Aufnahmen pro Sekunde und fünf Stunden Arbeit für 30 Sekunden Film. Einfach mit dem Handy draufhalten und filmen, das gibt es mit Daniel Klotzek hingegen nicht, und wer glaube, dass er bei ihm lernen könne, ein Youtuber zu werden, sei auch falsch im Kursus.

Daniel Klotzek versteht sich eher als Romantiker, einer mit Anspruch an Qualität. Licht und Ton dürfe man beim Filmen nicht unterschätzen und es gelte vorab zu überlegen, wo alles platziert werde. Dann kommt noch die Perspektive dazu, all das lehrt er in 80 Minuten Filmwahlpflichtkurs pro Woche, sowie den Umgang mit Gimbal (einer Kamerahalterung) und Tonangel. Dazu kommt die komplette Nachbearbeitung inklusive Nachvertonung bei Bedarf. Nach der technischen Einführung seien die Schülerinnen und Schüler frei in der Umsetzung ihrer Projekte, so Klotzek. Viel Freiraum könne aber auch gelegentlich zum Scheitern eines Projekts führen. „Das darf sein“, betont der Lehrer. Das gehöre zum Lernen dazu. Diesen positiven Umgang mit Fehlern vermittelte auch der Begrüßungsfilm des fünften Jahrgangs. Warum nicht nach dem eigentlichen Film noch die Szenen mit Versprechern und Lachern zeigen und was beim Dreh nicht funktioniert habe, hatten die Kinder angeregt. Lange überzeugen mussten sie ihren Lehrer nicht. „Das ist total wichtig“, sagt Daniel Klotzek, „da sehen sie, dass man hier Fehler machen darf.“

Wie aber lassen sich Filme benoten? Das hatten die Mitarbeiter des Alten Amtsgerichts am Anfang auch gefragt, so Klotzek. „Ich muss mir angucken, wie sie im Team arbeiten und den Prozess beobachten“, erklärt der Lehrer. Und mit den Ergebnissen ist er zufrieden, als Beispiel verweist er auf „Paulanian Rhapsody“, den Abschlussfilm des IGS-Jahrgangs Paula, der bei Youtube zu sehen ist unter www.youtube.com/watch?v=ighJlMPfuUA.