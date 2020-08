Die Unterrichts-Container an der Grundschule Falkenberg lassen auf sich warten. Die Lieferung wurde vom beauftragten Unternehmen verschoben. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die neuen Unterrichtscontainer zur Erweiterung der Grundschule Falkenberg lassen auf sich warten. Eigentlich sollten die ersten Module Anfang der Woche geliefert und aufgebaut werden, doch die von der Gemeinde beauftragte Firma hat den Termin kurzfristig abgesagt. Nun soll es eine Woche später mit dem Aufbau losgehen. Das Lilienthaler Rathaus drängt darauf, dass der vereinbarte Übergabetermin am 4. September trotz der Verzögerung in jedem Fall eingehalten wird. Sofern das passiert, werden die ersten Schüler voraussichtlich Mitte September in die neuen Räumlichkeiten einziehen können. Vorher heißt es zusammenzurücken.

Der zuständige Fachbereichsleiter im Lilienthaler Rathaus, Andreas Cordes, hat der kommissarischen Schulleiterin Maren Grimmer die Botschaft vom verschobenen Liefertermin bereits überbracht. Zwei Wochen müssen an der Grundschule nach dem Ende der Ferien überbrückt werden. Das heißt: Sämtliche Kinder werden im Hauptgebäude an der Peter-Sonnenschein-Straße untergebracht, bei Einhaltung aller Corona-Hygiene- und Abstandsregeln. Erst danach ist eine räumliche Entspannung in Sicht. Vorgesehen ist, dass ein kompletter Jahrgang in die Mobilklassen auf dem Nachbargrundstück an der Falkenberger Landstraße 45 A umzieht. Die Erstklässler, so ist es vereinbart, bleiben nach der Einschulung im Hauptgebäude.

Die neuen Unterrichtscontainer sind eine Antwort auf die gestiegenen Schülerzahlen in Lilienthal: Im vergangenen Jahr hatte sich abgezeichnet, dass der vorhandene Platz nicht ausreichen wird, um alle Jungen und Mädchen im Grundschulalter unterbringen zu können. Nach dem Blick auf die Anmeldezahlen war klar, dass die Falkenberger Grundschule die Grenze zur Dreizügigkeit erreicht, auch an den anderen Grundschulen zeichnete sich ab, dass es eng werden würde. Der Zuschnitt der Schuleinzugsbereiche wurde in einigen Gebieten daraufhin leicht geändert und einige Straßen wurden dem Bereich der Grundschule Falkenberg zugeschlagen, um dort dann an einer Stelle für die nötigen Räumlichkeiten zu sorgen. Dazu hat die Gemeinde den hinteren Teil des Nachbargrundstücks gepachtet, auf dem sich früher eine Spedition befunden hat.

Wohlfühl-Module

Das Streifenfundament ist gelegt, alles ist so weit vorbereitet, dass die Boxen einschweben können. Zweigeschossig wird der Modulbau sein, er hat vier Klassenräume, einen großen Gruppenraum, einen Personal- und Technikraum sowie einen Sanitärbereich. Außerdem hat jede Klasse einen eigenen kleinen Raum für die Gruppenarbeit. Die Container, so erklärt Andreas Cordes, dürfe man sich nicht als notdürftig hergerichtete Lagerboxen vorstellen. Die mobilen Bauten seien so hergerichtet und ausgestattet, dass die Kinder keine Abstriche gegenüber ihren Mitschülern im Hauptgebäude hinnehmen müssen. Auch an der Kindertagesstätte Trupermoorer Kinderkahn sind vor einiger Zeit Mobilbauten aufgestellt worden. Die Rückmeldung dort: „Alle fühlen sich wohl“, berichtet Cordes.

Wie es in der Gemeinde mit der Schulplanung weitergeht und ob eine fünfte Grundschule gebaut werden muss, ist noch nicht entschieden. Die Lilienthaler Ratspolitik hat sich darauf verständigt, die Ergebnisse der aktualisierten Bevölkerungsprognose und die darin vorausgesagten Kinder- und Schülerzahlen abzuwarten. Die neue Studie wird für den Herbst erwartet.