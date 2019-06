Mit einem Turnier und einer Abschiedsparty endet am Sonntag, 30. Juni, der Betrieb am Schießstand Waakhausen. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Der Schießbetrieb auf dem Stand in Waakhausen wird mit Ablauf dieser Woche eingestellt. Wie berichtet, zieht sich der bisherige Betreiber zurück, lädt zum Abschied aber noch einmal zu einem Schießwettbewerb und anschließender Party ein. Unterdessen formiert sich eine weitere Bürgerinitiative zu diesem Konflikt, die sich für den Erhalt der Anlage ausspricht. Sie hat eine Online-Petition gestartet und bereits eine nicht ganz unbekannte Unterstützerin gefunden.

Die Bloggerin Carolin Matthie, von Spiegel Online einst als „Aushängeschild der deutschen Waffenlobby“ tituliert, nimmt sich des Themas in einem Internet-Video an und wirbt ebenfalls für den Erhalt von Waakhausen. Matthie, die als Model auch mal mit Pistolen posiert, wird von der Berliner AfD auf deren Webseite als Parteimitglied und als die „Schöne mit den Waffen“ vorgestellt. Vor Ort ist man von dieser Form der Unterstützung allerdings wenig begeistert. Henning Kruse, Geschäftsführer der bisherigen Betreibergesellschaft, distanziert sich von Matthie. „Wir wollen uns hier vor keinen politischen Karren spannen lassen“, sagte er. Die Ansichten, für die die Bloggerin stehe, seien ihm „ein Gräuel“.

Auch die Bürgerinitiative pro Schießstand möchte nichts mit der Influencerin zu tun haben. Organisatoren der Gruppe sind der Bremer Student Johannes Strauß, der im vergangenen Jahr selber als Jungjäger seine Ausbildung in Waakhausen absolvierte, und der erfahrene Sportschütze Frank Seidel. Sie haben nach eigenen Angaben eine Gruppe von rund 50 bis 70 Unterstützern hinter sich, beraten würden sie vom Umwelttechniker Frank Dunker, Mitglied der Bremer Jägerschaft und beteiligt an der Sanierung der Anlage 2007.

Strauß geht es seiner Aussage nach um einen konstruktiven Dialog zur Zukunft des Schießstands. Er und seine Mitstreiter betonen die Bedeutung Waakhausens für die Jagd und warnen vor den Folgen einer dauerhaften Schließung. Man wisse um die Probleme und suche nach einer nachhaltigen Lösung. Dass „ein Außenstehender“ den Kontakt zu Matthie hergestellt habe, bedauert Strauß.

Seine Petition auf der Plattform www.openpetition.de (Suchbegriff: Waakhausen) ist an Landrat Bernd Lütjen gerichtet. In den ersten vier Tagen seit der Einreichung am 21. Juni haben sie rund 2500 Menschen unterstützt, knapp 350 davon aus dem Landkreis Osterholz. Es gibt dazu über 800 Kommentare.

Henning Kruse bereitet unterdessen den Abschied von Waakhausen vor. Man wolle nicht „sang- und klanglos“ verschwinden, sagte er. Für Sonntag, 30. Juni, den letzten Betriebstag, ist ab 9 Uhr ein Jagd-Parcours-Turnier geplant, zudem gibt es einen Wettbewerb auf den „laufenden Keiler“. Nach der Siegerehrung gegen 17 Uhr soll eine Abschlussparty folgen, zu der laut Kruse jeder willkommen sei, der dem Schießstand verbunden ist.