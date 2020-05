Die Helfer der Tafel des Diakonischen Werks in Osterholz-Scharmbeck freuen sich über die Initiative der Volksbank Osterholz Bremervörde. Sie hat ein Crowdfunding ins Leben gerufen mit dem Ziel, mehrere Tafeln zu unterstützen. (Angelika Meurer Schaffenberg)

Landkreis Osterholz. „Das war eine große Freude, als wir erfuhren, dass die Volksbank da helfen will“, beschreibt Angelika Meurer-Schaffenberg, was sie von einer neuen Initiative der Volksbank Osterholz Bremervörde hält. Die Sozialarbeiterin des evangelischen Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck dürfte mit ihrer Freude nicht alleine dastehen. In den Genuss des jüngsten Volksbank-Crowdfunding-Projektes sollen nicht nur die Tafel in der Kreisstadt, sondern auch die in Lilienthal und Schwanewede sowie in Gnarrenburg und Bremervörde kommen.

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ Das genossenschaftliche Prinzip, das vor Kurzem schon bei den Osterholzer Torfschiffern Früchte trug, soll nun also erneut helfen. „Die Volksbank möchte auf ihrer Crowdfunding-Plattform den Ausgabestellen der Tafeln in Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede, Lilienthal, Gnarrenburg und Bremervörde behilflich sein. Wir stehen diesen Einrichtungen gerade in diesen schweren Zeiten zur Seite, damit die weitere Versorgung durch die Tafeln an bedürftige Menschen gewährleistet ist“, schildert Volksbank-Marketingleiter Jens Themsen die Motivation der Banker, Geld locker zu machen.

Und zwar auch eigenes: Für jeden zahlenden Unterstützer, der dem Projekt mit einer Spende zwischen fünf und 50 Euro hilft, wollen die Stiftung der Volksbank Osterholz-Scharmbeck und die Volksbank Schwanewede als Kooperationspartner für die Ausgabestelle der Tafel in Schwanewede den gespendeten Betrag noch einmal verdoppeln und obendrauf legen, maximal jedoch 50 Euro je Spende. „Und das so lange, bis die Maximalförderung von 2000 Euro pro Tafel erreicht ist“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Dazu sind noch genau 116 Tage Zeit, so lange läuft das Tafel-Projekt.

„Wir versorgen derzeit 284 Menschen aus 111 Haushalten, darunter mehr als 100 Kinder, einmal die Woche mit Lebensmitteln“, schildert Angelika Meurer-Schaffenberg den derzeitigen Arbeitsanfall der Osterholzer Tafel. Seitdem die Ausgabestelle im Gästehaus der Diakonie geschlossen ist, werden die Tafel-Kunden von Freiwilligen einmal pro Woche direkt beliefert. Und das koste Geld.