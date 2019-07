Martin Schüppel vom Fischerei- und Gewässerschutz-Verein Lilienthal und Umgebung (links) mit Klaus Fittschen vom Lions-Club Lilienthal beim Ortstermin an der Wörpe. (André Fesser)

Lilienthal/Grasberg. Der Fischerei- und Gewässerschutzverein Lilienthal und Umgebung ist seinem Ziel, an der Wörpe ein Freiluftlabor zur Ansiedelung von Wanderfischen zu schaffen, ein Stück näher gekommen. Der Vereinsvorsitzende Martin Schüppel nahm am Dienstag aus den Händen von Klaus Fittschen vom Lions-Club Lilienthal ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro entgegen. Das Geld soll helfen, die Pläne an der Wörpe gleich neben der Grasberger Kläranlage umzusetzen.

Seit Jahrzehnten kümmert sich der Fischereiverein an dieser Stelle um den Erhalt der Tiere. Das Engagement hilft nicht nur dem Fischbestand, vielmehr profitieren davon auch viele Kinder der Region, die über die Kita oder die Schule an dieser Stelle mit dem Thema in Kontakt kommen. Die Lions in Lilienthal unterstützen das Projekt seit 2017 über eine Patenschaft. Und als die Stiftung der deutschen Lions kürzlich einen Wettbewerb zum Thema „Wasser ist Leben“ ausschrieb, lag es nah, dass sich der Lilienthaler Club mit genau diesem Projekt bewirbt. Der Erfolg gab ihm recht: Aus bundesweit mehreren Bewerbungen gingen die Lilienthaler als Zweitplatzierte hervor. Das Preisgeld gaben sie nun an den Fischerei- und Gewässerschutzverein weiter.

Klaus Fittschen zufolge war es den Lions ein Anliegen, sich mit einem regionalen Projekt zu bewerben und damit die Arbeit vor Ort zu würdigen. Und Martin Schüppel und seine Mitstreiter haben nun bessere Voraussetzungen, direkt an der Wörpe ein Labor und zugleich einen Lernort zu schaffen. Noch haben sie das Geld nicht zusammen, es fehle noch an einigen tausend Euro. Ginge es nach Schüppel, dann würde noch in diesem Jahr der Bagger kommen und neben der Kläranlage eine Blänke ausheben, damit die Arbeit mit den Wanderfischen, beispielsweise mit Meerforellen, fortgeführt werden kann. Neben dem Geld fehle aber auch noch die Zustimmung des Landkreises. „Aber wenn das Okay da ist, machen wir uns an die Umsetzung.“