Sprach in Lilienthal über das Älterwerden: Franz Müntefering (80). (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Unterwegs war „Münte“ schon immer: als Verkehrsminister, als Arbeitsminister und Vizekanzler, als SPD-Fraktionsvorsitzender und Bundesvorsitzender seiner Partei. Mit 80 Jahren ist Franz Müntefering nicht mehr in der großen Politik, unterwegs aber ist er weiterhin als Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes, als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen und im Berliner Demografie-Forum. „Unterwegs: Älterwerden in dieser Zeit“ heißt denn auch sein jüngstes Buch, das sich humorvoll und doch ernst mit dem Älterwerden beschäftigt. Unterwegs war der Sauerländer am Dienstagabend nach Lilienthal, wo er mit großem Applaus im Schroeter-Saal des Kulturzentrums Murkens Hof empfangen wurde.

Hier ein Foto, dort ein Händeschütteln. Es dauerte eine Weile, bis Kulturamtsleiterin und Volkshochschulleiterin Martina Michelsen dem prominenten Gast einen Weg durch die Stuhlreihen gebahnt hatte. Franz Müntefering sollte es bei seinem Vortrag bequem haben, aber er lehnte den Korbstuhl ab und wollte lieber stehen. Denn Müntefering hat sich noch lange nicht zur Ruhe gesetzt. Der Mann hat auch und gerade mit 80 Jahren noch viel zu sagen. Laufen, Lernen, Lachen, das ist sein Rezept des Lebens, das er am Dienstagabend seinem Publikum weitergab. „Ich halte nichts davon, dass ich mich jünger fühlen soll, als ich bin. Ich bin 80 und das ist gut so“, sagte Müntefering, der mit der Bahn nach Lilienthal gekommen war.

Der nächste Satz war dann doch etwas länger: „Die Bewegung der Beine ernährt das Gehirn.“ Denkpause. Dann erzählte Müntefering von Senioren, die nicht zum Seniorenwandern gingen, weil sie dort nur alte, sonderbare Leute vorfänden. „Es ist besser, mit sonderlichen Alten spazieren zu gehen, als allein zu Hause zu bleiben“, thematisierte er die Einsamkeit im Alter. Der Staat könne vieles regeln, aber den sozialen Zusammenhalt könne er nicht verordnen. „Das müssen wir schon selber machen“, sagte Franz Müntefering. Wie sich soziale Kontakte im Alter finden lassen, macht er an einem Beispiel deutlich: „Wir brauchen kein Essen auf Rädern. Wir müssen mit Rädern zum Essen.“ Wer morgens im Bademantel sitzen bleibe, werde nicht alt werden. Überhaupt, findet Müntefering, dass das Miteinander-Reden und Miteinander-Essen zu kurz kommen. „Wenn dann noch die ganze Welt mit am Tisch sitzt“, kritisierte er die Benutzung von Smartphones bei Familientreffen.

Laufen, Lernen, Lachen

Neben dem Laufen sei das Lernen im Alter wichtig, so Müntefering und widerspricht denen, die meinen, sie könnten im Alter nichts mehr dazulernen. „Das ist eine Frage der Motivation“, so Müntefering. Ein alter Mann, der sich in eine junge Russin verliebe, würde sehr schnell Russisch lernen. Der etwas platte Witz kam an, zumal Müntefering selbst eine 40 Jahre jüngere Ehefrau hat. In dritter Ehe ist er mit der früheren Journalistin und heutigen Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, verheiratet. Seine zweite Frau war an Krebs gestorben. Aus seiner ersten Ehe stammen zwei Töchter, eine davon ist die Schriftstellerin Mirjam Müntefering.

Auf sein Privatleben ging der frühere Politik-Profi nicht weiter ein, aber er appellierte an die Senioren im Saal, ihre Lebensgeschichten zu erzählen: „Das tun wir viel zu wenig.“ Jüngere sollten den Älteren zuhören. Zeitzeugen könnten Geschichte erlebbar machen. Wer von den Vertriebenen von damals berichtet oder selbst vertrieben wurde, betrachte die Migration von heute mit ganz anderen Augen. „Wir müssen das Wissen weitergeben, um aus der Geschichte zu lernen“, forderte er die Senioren im Saal auf, als Zeitzeugen in die Schulen zu gehen. Er selbst habe erlebt, wie schwer es die Geflüchteten aus den früheren Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Müntefering wäre nicht Müntefering, wenn er das ernste Thema nicht mit dem ihm eigenen Humor betrachten würde: „Bei meinen Eltern gab es nur das Zentrum und die CDU. Die SPD, das waren evangelische Flüchtlinge.“

Neben dem Laufen und Lernen sei das Lachen wichtig, um gesund alt zu werden, findet Müntefering und erzählt noch einige Anekdoten. Dabei spart er ernste Themen wie den Rechtsruck in Polen, die Abspaltung von Großbritannien oder den twitternden amerikanischen Präsidenten nicht aus. „Die Vernünftigen müssen sich unterhaken, damit die Bekloppten nicht das Sagen kriegen“, sagte Müntefering nicht zum ersten Mal und warb für mehr Demokratie und mehr Nachhaltigkeit. „Die Zeit ist knapp“, sagte der 80-Jährige, aber die Zeit sei auch die Währung der Alten. „Wir sind zeitreich. Nutzen wir die Zeit, die uns bleibt, um uns zu engagieren.“

Er selbst engagiert sich unter anderem im Berliner Demenz-Forum. Wenn heute schon über fünf und in zehn Jahren gar über zehn Millionen Menschen in Deutschland dement seien, sei das eine Herausforderung, der man sich stellen müsse. „Wir brauchen eine Allianz gegen Demenz.“ Er forderte sein Publikum auf, sich schon zu Lebzeiten mit dem Tod zu beschäftigen und beispielsweise eine Vorsorgevollmacht auszufüllen. Ein durchaus praktischer Tipp aus seinem Buch, das er in der anschließenden Autogrammstunde signierte. Nach einer weiteren Stunde war Müntefering dann wieder unterwegs – diesmal auf dem Heimweg.