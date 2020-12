Daniela Raimann, Kamila Domaradzki und Martin Siebert (von links) sorgen im Bunten Moor für Wohlfühlatmosphäre. (Sabine von der Decken)

Grasberg. Wenn sie sich auf Buchungsportalen anmelden, passen Daniela Raimann und Martin Siebert mit dem von ihnen geführten Haus regelmäßig in keine der vorhandenen Kategorien so richtig rein. „Buntes Moor“ ist weder eine richtige Pension, noch eine Anlage mit Ferienwohnungen. Wird Martin Siebert nach seinem Haus an der Rautendorfer Landstraße 64 gefragt, beschreibt er es als Hotel ohne Abendessen und Fahrstuhl. Während des aktuellen Lockdowns und trotz Einhaltung sämtlicher Hygieneregeln steht das „Bunte Moor“ nur Geschäftsreisenden offen. „Aber“, so Daniela Raimann, „ unser Haus ist sehr weitläufig, sodass unsere Gäste kaum Berührungspunkte haben.“

Seit 2014 vermietet das Ehepaar fünf Studios mit Bad, Pantryküche und Service für maximal zwölf Personen. Schon am Vorabend wird der Kühlschrank mit einem liebevoll von Kamila Domaradzki zubereiteten Frühstück gefüllt. Man könne bei ihnen eine Ferienwohnung sowohl mit Eigenversorgung als auch mit vollem Frühstücksservice und Programmgestaltung buchen. Mit Bedacht empfiehlt Daniela Raimann touristische Highlights in Worpswede, Fischerhude und auch in Bremen und stellt daraus für ihre Gäste eine individuelle Tour zusammen. „Es liegt mir am Herzen, dass die Gäste die Region in guter Erinnerung behalten“, so ihr Anliegen. Startschuss so mancher Tour sind das Otto Modersohn Museum in Fischerhude und der dort gezeigte Film, eine Führung durch Worpswede oder eine Fahrt mit dem Torfkahn.

„Wir wollten sesshaft werden“, sagt die ehemalige Handelsvertreterin, die wie ihr Ehemann Martin Siebert viele Jahre häufig auf Reisen war und in Hotels übernachten musste. „Machen wir es mal so, wie wir es gerne gehabt hätten“ ist das daraus erwachsene Konzept. Für das Urlaubsgefühl bieten sie ihren Gästen eine entspannte Atmosphäre im Haus und dem 16 000 Quadratmeter großen Garten und keinerlei Termindruck bei den Frühstückszeiten. Dass sich die Geschäftsreise wie eine Erholungsreise anfühlt, ist ihre Vorstellung von Gastlichkeit und Gastfreundschaft.

Viele Gäste aus der Stadt

Daniela Raimann berichtet, dass viele Gäste aus der näheren Umgebung zu ihnen kommen, um einmal aus der Stadt auszuchecken. Die wünschen sich Ruhe und wollen keine Straßenbahn hören. Was sie allerdings hören, sind die laut und schon sehr früh am Morgen krähenden Hähne Ronaldo und Rocco, deren Hühnerscharen für die frischen Frühstückseier sorgen. Als Lärmbelästigung empfinden die Gäste die Hähne nicht, sondern fühlen sich an ihre Kindheit erinnert. Der Hahnenschrei sei Synonym für Landleben, erklärt Daniela Raimann das Gefühl, dass viele Städter hier genießen. Auf den Wiesen rund um das Haus laufen Kühe, Pferde und Rehe, also Natur pur. „Warum sollen wir uns 300 Kilometer über die Autobahn quälen, wenn das Gute so nah liegt“, ist ein weiteres Argument für den Urlaub nebenan. Manchmal finden aber auch Familien sternförmig im Bunten Moor zusammen, um gemeinsam in großer Runde Zeit miteinander zu verbringen.

Besuchten im vergangenen Jahr noch auffallend viele Geocacher das Gästehaus im Moor, sind es in diesem Jahr viele Fahrradtouristen mit und ohne Rad. Denn das gibt es auch bei Daniela Raimann und Martin Siebert plus Kartenmaterial. Den Platz, um die teuren E-Bikes einzuschließen, können sie ebenfalls bieten. „Hier ist ein guter Startpunkt für Radtouren“, erzählen die beiden Hoteliers. Im Coronajahr verbrachten auch viele Familien ihren Jahresurlaub in Rautendorf. Momentan baut das Rautendorfer Ehepaar einen Tagungsraum für Vertriebsmeetings aus.

Lange haben sie sich damals über den Namen ihres Gästehauses Gedanken gemacht. Klar war von Anfang an die unterschiedliche Farbigkeit der Zimmer. Das kombiniert mit dem Standortvorteil Moor und der Name war gesetzt. Als ein perfektes Marketing bezeichnet Martin Siebert die Tatsache, dass von außen nicht gleich ersichtlich ist, worum es sich bei „Buntes Moor“ eigentlich handelt. Manche vermuteten bereits eine Kolchose hinter dem Namen, weil auf dem Gelände ständig jemand arbeitet. Andere verbanden Esoterik oder ein Architekturbüro mit der Namensgebung. Besuch bekommen sie aus der gesamten Welt, das machen die Buchungsportale im Internet möglich.

Selbst gebackenes Brot

Wenn Martin Siebert von seinem Job als Dozent an der Handelskammer Bremen nach Hause kommt, backt er Dinkelbrot für die Gäste. Das passt in das Konzept von Nachhaltigkeit. Tischmülleimer gibt es im Bunten Moor nicht, denn alle Produkte kommen statt in Plastikdöschen in kleinen wiederverwendbaren Gläsern auf den Tisch. Das fällt den Gästen positiv auf. Neben selbst gebackenem Brot gibt es zum Frühstück selbst gekochte Marmelade, Wassermelone, Tomaten, Blaubeeren und Trauben aus Garten und Gewächshaus. Der große naturnahe Garten bietet viele kleine Sitzecken, sodass jeder einen ruhigen Platz für sich findet. Für die kältere Jahreszeit planen sie als Nächstes, Überdachungen zu bauen, damit die Gäste auch zu dieser Zeit das Draußensein genießen können. Weitere Informationen per E-Mail unter service@buntes-moor.de oder telefonisch unter 04293/ 890 68 85.