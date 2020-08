Veronika Völker, Jutta Rodenburg und Martina Michelsen (von links) blättern im neuen Semesterprogramm der VHS. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Das möchten alle amerikanischen Kinder und viele ihrer europäischen Altersgenossen schon immer wissen: Wie wird man eigentlich Präsident der Vereinigten Staaten? Die Antwort gibt es Ende Oktober in Lilienthal: An der Volkshochschule (VHS) bietet Karl-Ludwig Sommer ein vierteiliges Seminar zu diesem Thema an. Die USA sind das Schwerpunktthema der VHS Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede im anstehenden Herbst-/Wintersemester. VHS-Leiterin Martina Michelsen stellte jetzt zusammen mit ihren Kolleginnen Veronika Völker und Jutta Rodenburg das neue Programm vor.

Im November fänden die wichtigsten Präsidentenwahlen der USA seit dem Zweiten Weltkrieg statt, sagt Martina Michelsen. Passend zur geistigen Verfassung des derzeitigen Amtsinhabers steht die Semestereröffnung, ein Vortrag von Albrecht von Lucke am Freitag, 18. September, um 19 Uhr, unter dem Titel „Demokratie in der Krise? Die autoritäre Versuchung“. Am 29. September fragt Hubert Wetzel, USA-Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“: „Die USA vor der Wahl – und am Abgrund?“ Dieser Vortrag gehört zur Reihe „Wissen live“ und wird online gehalten, wie Veronika Völker erklärt: Teilnehmer zahlen vier Euro, bekommen einen Link und können den Vortrag am heimischen Bildschirm hören. Am Schluss findet eine Diskussion als Chat-Runde statt. Weitere Kurse befassen sich mit der Geschichte und dem Rechtssystem der USA, Meike Rotermund zeigt Meister der Fotografie, die Anfänge der Videokunst und Aby Warburgs Bericht über die Hopi-Indianer.

Beteiligung an Respekt-Kampagne

Ein weiteres Schwerpunktthema ist eine Literaturreihe zum Thema Herkunft unter dem aus einem Gedicht von Theodor Storm stammenden Titel „Und seitab liegt die Stadt“. In elf Veranstaltungen geht es um Schule von Kenia bis Amerika, um das Teufelsmoor, um einen Syrer in Rotenburg und zum Abschluss in einem Figurentheater für Kinder um den „Verflixten Ratz“, eine kleine Stadtratte, die gern Haustier werden möchte. Außerdem beteiligt sich die Lilienthaler VHS an der landesweiten Kampagne „Mit Respekt!“. Am Freitag, 9. Oktober, präsentieren sich mit der Aufforderung „Triff Dein Vorurteil“ „lebendige Bücher“ – unter anderem ein Polizist, ein Feuerwehrmann, ein Soldat, ein (oder eine) Transsexuelle/r, die über ihre Erfahrungen mit den unterschwelligen Erwartungen berichten, die andere Menschen an sie haben. Noch vier weitere Veranstaltungen zählen zu dieser Reihe.

Im Bereich Familienkurse/Junge VHS gibt es einige neue Angebote – wer bei Pralinen nicht an süße Schlickersachen, sondern an gesunde Ernährung denkt, wird bestimmt glücklich in einem Kurs, in dem Pralinen ohne Zucker, aber mit Trockenfrüchten und Gewürzen hergestellt werden. Konzertbesuche und Theaterfahrten gibt es aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Wintersemester nicht, aber immerhin kleinere Exkursionen, etwa ins Gerhard-Marcks-Haus in Bremen zu einer Rauminstallation oder ins Lilienthaler Elefantenmuseum von Volker Kühn. „Herr Kühn kann zu jedem seiner Elefanten eine Geschichte erzählen“, sagt Martina Michelsen.

Auch die Tanzkurse finden wegen Corona nicht immer wie gewohnt statt. Ob die Teilnehmer Gesichtsmasken tragen müssen, wird noch mit den Dozenten geklärt, sagt die VHS-Leiterin – bei Tänzen, bei denen genügend Abstand gehalten werden könne, sei es wohl nicht nötig, und bei Tango sollten die Paare aus demselben Haushalt stammen. Die Fortbildungen zum Seniorenbegleiter oder Montessori-Diplom sind ausgesetzt worden, wie Jutta Rodenburg erklärt; wahrscheinlich finden im nächsten Jahr neue Kurse statt. Für die Bildungsurlaube solle man sich möglichst bald anmelden, da sie schnell ausverkauft seien.

An Sprachen werden wie bisher Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Dänisch angeboten. In Niederländisch, für Lilienthaler wegen der Gemeindepartnerschaft mit Stadskanaal von gewissem Interesse, sind es drei Kurse; die Teilnahme sei nach einigen flauen Jahren jetzt wieder stabil, so Martina Michelsen. Auch Deutsch für Ausländer gibt es, und wer sich einbürgern lassen will, kann im September, Oktober und November einen Test ablegen.

Wegen der Corona-Pandemie müssen sich derzeit auch Teilnehmer an Vorträgen anmelden, außerdem gilt eine Teilnehmerbeschränkung – im Raum Heidberg in Murkens Hof etwa dürfen außer dem Dozenten nur neun Personen sitzen, jede an einem eigenen Tisch. Das neue Programm liegt ab sofort in Murkens Hof aus, demnächst auch an den üblichen Verteilstellen wie Buchhandlungen und Banken, und an diesem Sonnabend wird es an alle Haushalte verteilt.