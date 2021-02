Dirk Stelljes ist froh, dass in seinem Geschäft in Lilienthal wieder so etwas wie Normalität einkehrt. (André Fesser)

Landkreis Osterholz/Borgfeld. Von diesem Sonnabend an dürfen Blumenläden und Gartencenter in Niedersachsen wieder öffnen. Die Änderung in der Corona-Verordnung des Landes wird damit begründet, dass es sich hierbei überwiegend um verderbliche Ware und saisonale Angebote handele. Für die Branche kommt die Lockerung gerade recht: Die Zeit um den Valentinstag beschert Blumenhändlern zumeist gute Umsätze. Die Gartencenter erwarten zum ersten Mal seit Beginn des Lockdown im Dezember Kunden in ihren Geschäften.

Der Ansturm könnte dort besonders groß ausfallen, weil im Nachbarland Bremen die Blumenläden und Gartencenter vorerst geschlossen bleiben. Eine Situation, die die Bundesländer nach Erfahrungen aus der Vergangenheit eigentlich hatten vermeiden wollen. „Natürlich ist ein Gleichklang der Länder im Vorgehen nötig, um nicht ungewollte Einkaufsströme zu erzeugen, die das Infektionsrisiko erhöhen. Daran wird gearbeitet“, sagte Claudia Schröder, Vizechefin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, am Freitag in einer Pressekonferenz. Zumindest kurzfristig wird es gewisse Ströme wohl dennoch geben – erst am Dienstag wolle man über eine mögliche Öffnung beraten, heißt es vom Bremer Senat.

Somit könnte es passieren, dass Menschen aus Bremen am Sonnabend ins Auto steigen und die Gartencenter in Niedersachsen ansteuern. Das weiß man auch bei der Firma Weingärtner. Die Öffnungsmöglichkeit zum Wochenende hat den Familienbetrieb gehörig in Bewegung gebracht. Waren die drei Gartencenter in Lilienthal, Ritterhude und Verden in den vergangenen Wochen nur mit wenigen Mitarbeitern besetzt, habe man jetzt das ganze Team aus der Kurzarbeit zurück in die Häuser geholt, berichtet Michael Weingärtner, einer der Geschäftsführer des Unternehmens. Obwohl er nicht genau sagen könne, wie viele Menschen die drei Märkte am Sonnabend besuchen werden, wolle man auf alles vorbereitet sein. „Wir werden mit einer ausreichenden Zahl an Leuten starten“, sagt Weingärtner. Notfalls würden einige Mitarbeiter eben wieder nach Hause gehen können.

So oder so habe man ausreichend Ware bestellt. Da man angesichts der frostigen Temperaturen gerade nicht von einer Pflanzzeit sprechen kann, handele es sich in diesen Tagen vor allem um Frühlingsblüher, Stiefmütterchen oder Zwiebelpflanzen. Ab jetzt gibt es wenigstens auch Aussichten, sie an den Kunden oder die Kundin zu bringen. Das war in den vergangenen Wochen ganz anders, erzählt der Unternehmer. Gleich mehrfach sei man ins Risiko gegangen und habe Pflanzen geordert, die man dann doch nicht verkaufen konnte, weil der Lockdown verlängert wurde. Weingärtner schätzt, dass sein Unternehmen zuletzt Ware im Wert von 40.000 bis 60.000 Euro wegwerfen musste.

Auch bei Dirk Stelljes herrscht Bewegung. Der Inhaber des Blumenhauses Meyer in Lilienthal räumt ein, „etwas aufgeregt“ zu sein. Die neue Lage erfordert einen Planwechsel: „Das Ganze kam schon überraschend. Aber wir sind vorbereitet.“ Gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen hat er auch während des Lockdowns schon Blumen angeboten: Die Kunden bestellten telefonisch und konnten die Ware dann abholen. Zum Wochenende können die Menschen nun wieder in den Laden kommen, auch am Sonntag will er öffnen, denn schließlich ist ja Valentinstag. Die Kunden werden dann aber auf individuell gestaltete Sträuße verzichten müssen. Wer eine einzelne Rose haben möchte, wird sie bekommen. Um den Betrieb zu entzerren, werden Stelljes und seine Kolleginnen daneben aber eine Reihe fertig gestalteter Sträuße vorhalten. Ab Montag soll dann wieder der Normalbetrieb anlaufen.

So etwas wie Normalbetrieb wünscht sich indes auch Peter Schulz aus dem Geschäft „Blumen und Schönes“ in Bremen-Borgfeld, der vom Blumenhaus Meyer gar nicht so weit entfernt tätig ist. Auf seiner Seite der Landesgrenze dürfen auch Blumenhändler bis auf Weiteres keine Kunden empfangen. Ein Verkauf der Ware ist nur per Vorbestellung und anschließender Abholung möglich. Zum Glück habe er viele Stammkunden, die diese Leistung in Anspruch nehmen, erzählt Schulz, der ansonsten mit der Ungleichbehandlung der Händler dies- und jenseits der Landesgrenze überhaupt nicht glücklich ist.

Seine Branche lebe schließlich von der Laufkundschaft, vom Gucken und Aussuchen, „davon, dass man etwas sehen kann“, schildert er. Das sei bei einer Vorbestellung eben nicht möglich. Und gerade vor dem Valentinstag hätte er sich gewünscht, so wie die Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen seinen Laden ebenfalls für seine Kunden öffnen zu können. „Wir warten drauf. Und wir begrüßen jeden Tag, den wir früher öffnen können.“

Weitere Informationen

Verwirrung in den Baumärkten

Landkreis Osterholz. Verwirrung gab es am Freitag in den Baumärkten. Bis zum Abend blieb unklar, ob und in welcher Form auch dort die Gartenbereiche öffnen dürfen. Der Abschnitt in der neuen Corona-Verordnung für Niedersachsen, der die erlaubten Öffnungen regelt, umfasst wörtlich: „Verkaufsstellen für Schnittblumen, Topfblumen und Topfpflanzen sowie für Blumengestecke und Grabschmuck sowie des gärtnerischen Facheinzelhandels wie Gärtnereien, Gartencenter und Gartenmärkte.“ Für Alexander Leenders, Leiter des Hagebaumarkts in Osterholz-Scharmbeck, eine klare Angelegenheit. „Wir öffnen unser Gartencenter“, sagte er. Der Bereich liege zwar nicht in einem separaten Gebäude, lasse sich aber räumlich problemlos abtrennen. Kunden sollen dann über verschiedene Seiteneingänge das Gartencenter betreten und verlassen können. Einen großen Ansturm auf die Pflanzenabteilung erwarte er aber nicht. „Wir hoffen aber natürlich trotzdem auf kauffreudige Kunden und sind gut vorbereitet.“

Was für den einen unmissverständlich ist, wird andernorts abweichend interpretiert. Die Toom-Filiale in Osterholz-Scharmbeck teilte am Freitag mit, dass über die Rechtslage Unklarheit herrsche. Die niedersächsische Firmenzentrale habe sich an die Staatskanzlei in Hannover gewandt, um Licht ins Dunkel zu bringen. Sobald die Rückmeldung da sei, könne die Filiale auch sehr spontan öffnen, so die Marktleitung. Die Vorbereitungen dafür würden schon seit einigen Tagen laufen. Eine Nachfrage unserer Redaktion bei der niedersächsischen Landesregierung, ob Baumärkte ihre Gartenbereiche öffnen dürfen, blieb bis Freitagabend unbeantwortet.