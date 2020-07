Heinrich Gerhard Tietjen, Rebekka Lemb und Friedhelm Schumacher (von links) sind entsetzt über den Vandalismus am Aussichtsturm Am Hollerdeich. Aus Sicherheitsgründen wurde die Anlage geschlossen. (FOTOS: Sabine von der Decken)

Borgfeld. Angesichts des massiven Vandalismus am Aussichtsturm Am Hollerdeich sagt Rebekka Lemb, Geschäftsführerin der Stiftung Nordwest Natur: „Wir haben jetzt Anzeige gegen unbekannt erstattet.“ Am ersten Juliwochenende in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag muss es passiert sein, stellt die Naturschützerin fest und weist auf die Brandspuren auf der Treppe und der Aussichtsplattform in fünf Meter Höhe hin.

Mit Schmierereien am Aussichtsturm leben sie schon lange, sagt sie, das sei das geringere Problem. Jetzt handele es sich aber um vorsätzliche Sachbeschädigung. Seit 25 Jahren gibt es immer wieder Formen mutwilliger Zerstörung am Turm. Mit dem von Besuchern gelegten Brand und der dadurch verursachten gravierenden Sicherheitsgefährdung ist aber ein Punkt erreicht, der zur Sperrung des Turms geführt hat. „Wir haben als Betreiber eine Verkehrssicherungspflicht“, so Lemb, „und der können wir in diesem Zustand nicht mehr nachkommen.“

An zwei Stellen des Aussichtsturms legten unbekannte Brandstifter Feuer. Die Naturschützer haben Anzeige erstattet. (Sabine von der Decken)

Ist die Stiftung Nordwest Natur Betreiber des Aussichtsturms, so ist Landwirt Friedhelm Schumacher Eigentümer des Bodens, auf dem der Turm steht. Vor 25 Jahren stellte er sein Grundstück unentgeltlich zur Verfügung. Im Oktober läuft diese Grunddienstbarkeit aus und der Borgfelder Landwirt überlegt, ob er sich auf eine weitere Nutzung einlassen will. „Seit mehr als 20 Jahren sind wir Müllmänner für Chaoten“, beschreibt er verärgert die Situation, die Alltag für ihn und die Anwohner des Deichs ist. Die Leute, die ihren Müll und Flaschen in seine Weiden werfen, machten sich keine Gedanken darüber, welche Folgen ihre illegale Abfallentsorgung für das Wohl der Tiere bedeute, sagt er.

Ganz besonders aber schmerzt es den Borgfelder Landwirt, dass die „Schlechtmacher“ und Bedenkenträger von damals recht behalten haben. Etliche rieten ihm vor 25 Jahren davon ab, die Aufstellung des Aussichtsturms zu unterstützen. Er aber sei zu der Zeit davon ausgegangen, dass Besuche auf dem Turm, von dessen Plattform sich ein beeindruckender Blick in das Naturschutzgebiet Wümmewiesen bietet, nicht ausarten. Im Laufe der Jahre sei er leider eines Besseren belehrt worden. Sollte Schumacher sich nun dazu entschließen, die Nutzung nicht zu verlängern, muss der Turm zurückgebaut werden. Wie Schumacher sich entscheidet, ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dass er sich nicht wieder auf solch einen langen Nutzungszeitraum festlegen wird. Es sei Privatgrund, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, betont er. Unabhängig davon müsse man sich sowohl im privaten Bereich wie auch auf öffentlichem Grund benehmen.

Auch Nachbar Heinrich Gerhard Tietjen kann ein Lied singen von Glas, Hundekotbeuteln und Müll im Weideland neben frei laufenden Hunden, von Rennradfahrern und Ruhestörung durch laute Musik im Erholungsgebiet. Wenn jeder ein bisschen Rücksicht nehme und seinen Müll wieder mit nach Hause trage, gebe es weniger Probleme, so sein Ansatz. Er appelliert an die Besucher von Turm und Deich, sich erwachsen zu verhalten. Tietjen, wie auch Schumacher und die Stiftung Nordwest Natur vermissen die Unterstützung der Behörden, um dem Vandalismus Einhalt zu gebieten. Obwohl es sich hier um bremisches Stadtgebiet handele, fiele es aus deren Blick. „Seit Corona und Lockdown ist hier Highlife“, beschreibt Rebkka Lemb die aktuelle Situation.

Wie und wann der Aussichtsturm wieder geöffnet werden kann, hängt davon ab, wie aufwendig die Reparaturen ausfallen. Zudem seien die Mittel knapp, so Lemb. Ursprünglich wurde der Standort des Aussichtsturms mit einer gewissen Anbindung und Nachbarschaftsüberwachung ausgewählt. „Wenn er aber für alle zur Belastung wird, ist er nicht mehr tragbar“, verdeutlicht sie. Einen anderen Standort gebe es für den Turm nicht.