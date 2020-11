Die Frontscheibe dieses Autos ist bei einer Attacke mit einem Pflasterstein in Trupermoor zerstört worden. (FR)

Lilienthal/Grasberg/Worpswede. Der finanzielle Schaden geht in die Zigtausende: Aus Lilienthal, Grasberg und Worpswede werden in den vergangenen Wochen verstärkt Fälle von Vandalismus gemeldet. Auffällig oft sind Autos betroffen, die mutwillig und manchmal während einer Nacht gleich im Dutzend demoliert worden sind. Die Polizei versichert, sie halte Augen und Ohren offen, doch ein Ermittlungserfolg ist dabei bisher nicht herausgesprungen. Ohne Hinweise von Zeugen dürfte es schwer werden, Täter dingfest zu machen. Und selbst wenn es welche gäbe, seien immer noch handfeste Beweise nötig, so die Polizei.

Seit Anfang Oktober vergeht kaum ein Wochenende, an dem die Polizei keine Sachbeschädigung in den drei Nachbargemeinden vermeldet. Mal ist es eine zerstörte Frontscheibe, mal die Heckscheibe, dann der Außenspiegel oder der Reifen, der zerstochen wird. Zuletzt passierte es im Lilienthaler Ortsteil Trupermoor, wo in der Nacht auf Sonntag mehrere Autos beschädigt wurden. Der bisherige Tiefpunkt ereignete sich zwei Wochen zuvor in Grasberg, als in einer Nacht gleich 13 Fahrzeuge beschädigt und zudem beim Gasthaus „Schnau“ die Blumenkübel verwüstet wurden. Ziel der Attacke war unter anderem ein Auto, das auf dem Findorfhof abgestellt war. Tür samt Türblatt wurden mittels Pflasterstein zerbeult.

Zeugen hören junge Stimmen

Auch ein Firmenwagen der Malo Dienstleistungs GmbH aus Grasberg ist bei einer Attacke beschädigt worden. Ein Mitarbeiter des Grasberger Unternehmens hatte das Auto an der Trupermoorer Landstraße in Lilienthal abgestellt. Fotos vom demolierten Spiegel hat Chef Marcel Lohmann bei Facebook veröffentlicht und auch Bilder eines weiteren Fahrzeugs dazu gestellt, das einem anderen Trupermoorer aus der Straße am Schulhof gehört. Dieser ist doppelt betroffen, weil er innerhalb von vier Wochen schon zweimal von den Zerstörungswütigen heimgesucht wurde. Mit einem Pflasterstein schlugen die Täter zunächst Anfang Oktober die Heckscheibe seines Kombis ein, am 1. November folgte dann die Zerstörung der Frontscheibe seines zweiten Wagens. Er berichtet, dass in Tatortnähe Stimmen von jungen Leuten und auch schnelle Tritte vom Weglaufen gehört worden sind. Die verwendeten Pflastersteine hat die Polizei mitgenommen. Doch eine DNA-Untersuchung, wie sie von dem Betroffenen angeregt worden ist, wird es kaum geben, es sei denn, der Täter hat sich verletzt und Blutspuren hinterlassen.

Auf einem Gutteil der Schäden wird der Geschädigte wohl sitzen bleiben. Vandalismus ist durch die Kfz-Versicherung nicht automatisch abgedeckt. Im Falle der Windschutzscheibe springt sie in der Teilkasko für den Glasbruch ein. Die vereinbarte Selbstbeteiligung, in diesem Fall jeweils 150 Euro, bleiben am Geschädigten hängen, und auch für die Blechschäden an der Karosse kommt niemand auf. Weil die Autos nicht zu gebrauchen sind, kommen noch die Kosten für Bus und Bahn für den Arbeitsweg dazu.

In Trupermoor sind mehrere Vandalismusfälle zu verzeichnen gewesen. Ein Anwohner der Straße Am Schulhof war innerhalb von vier Wochen sogar zweimal betroffen. Erst zerstörte jemand die Heckscheibe seines Kombis, später war auch die Frontscheibe seines anderen Autos dran. (FR)

Versicherungskaufmann Michael Frerks aus Grasberg bestätigt die Regelungen. „Ist der Täter auf einer Motorhaube herumgesprungen oder hat er beispielsweise eine dicke Beule ins Türblech getreten, zahlt die Versicherung nur bei einer Vollkasko-Police“, sagt er. Und da gelte es dann genau zu rechnen, ob sich der Schadensausgleich lohne, wenn dieser für die Folgejahre eine Hochstufung der Schadensfreiheitsklasse und damit höhere Versicherungsbeiträge bedeute.

Frerks beobachtet die Vandalismus-Fälle in seiner Gemeinde nicht nur aus Sicht eines Versicherungsfachmanns, sondern auch als stellvertretender Vorsitzender der Grasberger CDU-Ratsfraktion. Mit Bürgermeisterin Marion Schorfmann hat er über das Problem gesprochen und die Rathauschefin ist bei der Polizei vorstellig geworden. Laut Frerks ist dabei zugesichert worden, dass die Polizei ihre Präsenz im Ort verstärkt und öfter auch Zivilstreifen vorbeischicken will, um den Verursachern auf die Spur zu kommen.

„Es reicht“, findet auch Marcel Lohmann und hat im Namen der Firma für Hinweise, die die mutwillige Zerstörung der Autos in Trupermoor aufklären helfen, eine Belohnung von 300 Euro ausgesetzt. Natürlich macht auch er sich Gedanken darüber, wer hinter den Taten stecken könnte. Er vermutet, dass die Gewalt indirekt mit der Corona-Pandemie zu tun haben könnte. Jugendliche seien frustriert, weil es wegen der Einschränkungen an Orten fehle, wo sie sich mit Gleichaltrigen treffen und auch feiern könnten. „Die wissen einfach nicht, was sie tun sollen und kommen dann auf dumme Gedanken“, vermutet Lohmann.

Schwierige Ermittlungen

Die Polizei bestätigt das nicht. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Sprecherin Anika Wrede. Man beobachte das Geschehen aufmerksam, doch die Ermittlungen seien nicht einfach, weil bislang kein örtlicher und zeitlicher Schwerpunkt der Taten ausmachbar sei. „Wir können nicht rund um die Uhr an jedem Ort präsent sein“, sagt Wrede. Umso wichtiger sei es, dass sich Geschädigte und Zeugen melden. „Manchmal prahlen die Verursacher mit ihren Taten. Wer so etwas mitbekommt, sollte sich nicht scheuen, die Polizei zu informieren“, so die Polizei. An Spekulationen will sie sich nicht beteiligen: Dafür, dass gesellschaftliche Probleme und Frust für die Zerstörungswut verantwortlich seien, gebe es keine Anhaltspunkte. Die Polizei weist auch darauf hin, dass niemand zögern sollte, die Nummer 110 zu wählen, sollte jemand auf frischer Tat beobachtet werden oder einem etwas Verdächtiges auffallen.

Zur Sache

Haltende Straßenbahn besprüht

Ein mit einer Sturmmaske und schwarzem Pullover bekleideter junger Mann hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Höhe der Haltestelle der Integrierten Gesamtschule in Lilienthal-Falkenberg eine Straßenbahn der Linie 4 mit dem Schriftzug „Fuck“ besprüht. Eine Zeugin, die das vom Auto aus beobachtet hatte, rief die Polizei unter 110 an. Demnach war der als schlank beschriebene Täter auf die Straßenbahn zugelaufen. Erst wirkte es so, als renne er los, um die Bahn nicht zu verpassen. Doch dann, so die Zeugin, habe er sich am Ende des 35 Meter langen Fahrzeugs hingehockt und zu sprühen begonnen. Auch von der betätigten Autohupe ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Polizei bestätigt den Notruf und berichtet, dass ein Streifenwagen vor Ort war. Weder den Sprüher noch die Bahn trafen die Beamten an, denn die Linie 4 hatte die Fahrt längst fortgesetzt. Im Straßenbahndepot in Bremen ist der Schriftzug wohl bei der routinemäßigen Reinigung des Fahrzeugs entfernt worden. Die Bremer Straßenbahn AG hat öfter mit Fällen dieser Art zu tun und grundsätzlich zeigt sie diese auch an. Ein Fahrzeug wird erst wieder auf die Strecke geschickt, wenn alle Graffitis entfernt sind, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. Ärgerlich sei der Aufwand in jedem Fall. Und richtig teuer wird es dann, wenn Spezialfirmen eingeschaltet werden müssen, um die Farbe wieder wegzubekommen. Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Zeugin, die nicht gezögert habe, die Polizei einzuschalten.