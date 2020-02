Vor einem Jahr wurden diese Scheiben auf dem Gelände des Amtmann-Schroeter-Hauses in Lilienthal beschmiert: Das Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßlichen Sprayer wurde inzwischen eingestellt. (André Fesser)

Lilienthal. Nachdem es im vergangenen Jahr vermehrt zu Vandalismusfällen in Lilienthal kam, hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz gegen eine Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen aus Grasberg und Lilienthal ermittelt. Die Teenager waren zur Tatzeit zwischen 15 und 17 Jahren alt. Das Verfahren wurde inzwischen von der Staatsanwaltschaft Verden eingestellt. Das bestätigen Polizei und Staatsanwaltschaft auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG.

„Für eine Reihe von Taten war schließlich eine Jugendgruppe in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen gerückt‘“, berichtet Polizeisprecherin Sarah Humbach. „Diese bestand aus zirka acht bis zehn Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren, die bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten waren. Gegen einen zur Tatzeit 16-jährigen Tatverdächtigen wurden schließlich fünf Verfahren wegen Sachbeschädigung geführt.“

Bei den Sachbeschädigungen handelte es sich unter anderem um Schmierereien auf dem Gelände des Amtmann-Schroeter-Hauses in Lilienthal (wir berichteten). Dort wurden am 23. Februar 2019 Fenster und Bänke mit schwarzer Graffiti-Farbe beschmiert. Darüber hinaus wurden die Turnhalle am Schoofmoor, eine Bank im Fritz-Gartelmann-Weg sowie eine Hauswand am Kulturzentrum in der Klosterstraße mit Graffitis besprüht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Verden eine Durchsuchung bei einem 16-Jährigen an. „Der Tatnachweis war nicht möglich. Wir haben keinen konkreten Täter feststellen können“, erklärt dazu der Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, Markus Röske. „Auch in den anderen Fällen war der Tatnachweis nicht möglich.“

So stand nicht nur der 16-Jährige in Verdacht, sondern auch ein zur Tatzeit 14-Jähriger. Die Polizei verdächtigte ihn, verschiedene Unterstände etwa am Sportbogenplatz sowie am Schoofmoor mit Farbe besprüht zu haben. Auf ihn sollen den Ermittlungen zufolge auch die Graffitis auf dem Dach des Hallenbades, an einer Bushaltestelle an der Trupermoorer Landstraße und an der Rückwand eines Supermarktes zurückgehen.

„Gegen den Jugendlichen wurde Anklage wegen Sachbeschädigung vor dem Jugendrichter erhoben“, so Polizeisprecherin Humbach. Das Verfahren sei jedoch gegen eine Ermahnung und eine Arbeitsauflage eingestellt worden, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden. Der Betroffene gelte damit nicht als vorbestraft, betont Markus Röske. Er müsse jedoch eine gemeinnützige Arbeit verrichten.

„Am Ende haben die Beweise nicht ausgereicht. Wir konnten die Täter nicht ermitteln. Damit bleiben die Taten unaufgeklärt“, erklärt Polizeisprecherin Humbach. Gleichwohl sei es in den vergangenen Wochen ruhig um die Sprayer geworden. Es gebe immer noch Sachbeschädigungen in Lilienthal, aber die Fälle seien deutlich zurückgegangen.

Polizeisprecherin Humbach führt die positive Entwicklung auf die verstärkte Polizeipräsenz in Lilienthal zurück. „Wir sind verstärkt Streife gefahren“, betont sie, vor allem an den Brennpunkten wie der Ortsmitte oder dem Schulzentrum Schoofmoor habe das offenbar eine abschreckende Wirkung gehabt. Sie hofft, dass sich die Lage in Lilienthal nun dauerhaft beruhigt.

Gerüchten, es habe Verhaftungen im Zuge der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in Lilienthal gegeben, tritt die Polizeisprecherin entschieden entgegen. Auch Spekulationen darüber, dass Jugendliche aus dem Bremer Stadtteil Horn an den Taten beteiligt gewesen sein sollen, weist Sarah Humbach zurück. Inzwischen hat die kommunale Jugendarbeit auf die Vandalismus-Fälle reagiert und eine breite Diskussion über Grundwerte unter den Jugendlichen initiiert. Schulen und Sportvereine unterstützen die Aktion und wollen in den kommenden Monaten gemeinsam daran arbeiten, den respektvollen Umgang miteinander zu fördern. In den von der kommunalen Jugendarbeit veröffentlichten „Lilienthaler Grundwerten“ steht der respektvolle Umgang mit Personen, Tieren und Sachen denn auch an erster Stelle.