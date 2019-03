Ein Arbeiter entfernt die Graffiti am Amtmann-Schroeter-Haus. (Anne Werner)

Inzwischen sind die Farbschmierereien wieder von den Fenstern des Amtmann-Schroeter-Hauses in Lilienthal verschwunden, die Ermittlungen der Polizei in Lilienthal aber dauern noch an. Mehr als 50 Fälle von Vandalismus waren es im Januar und Februar. Im März ist es auffallend ruhig geworden. Die kommunale Jugendarbeit glaubt zu wissen, wer hinter den Sachbeschädigungen steckt. Im Verdacht steht eine Gruppe von zehn bis 15 Jugendlichen aus Lilienthal und Bremen im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die Polizei in der Inspektion in Verden hält sich mit Spekulationen zurück. Sprecher Jürgen Menzel: „Die Ermittlungen dauern an.“

„Es handelt sich um eine Clique“, meint Jürgen Manteufel von der Kommunalen Jugendarbeit und ist sich ganz sicher. In der Clique seien teils Schulschwänzer, teils Flüchtlinge. Sie alle vereine die Perspektivlosigkeit, die Langeweile und der Frust. „Die finden sich cool, wenn sie vormittags chillen und nachts randalieren“, erklärt der Sozialarbeiter aus Lilienthal. Die Mitglieder der Clique kämen allesamt aus einkommensschwachen und bildungsfernen Familien. „Die wissen, dass sie sich nicht erwischen lassen dürfen“, erklärt Manteufel die derzeitige Ruhe in Lilienthal.

„Wir sind vor allem an den Wochenenden stärker in Lilienthal präsent, insbesondere an den bisherigen Tatorten“, betont Polizeisprecher Jürgen Menzel von der Polizei-Inspektion Verden-Osterholz, die auch für Lilienthal zuständig ist. Er will und kann sich noch nicht zu einzelnen Taten und möglichen Tätern äußern. „Spekulationen helfen uns nicht weiter. Wir brauchen Beweise“, weiß der erfahrene Polizist. Insoweit gebe es keine neuen Erkenntnisse. Die Ermittlungen wurden jedoch intensiviert und dauern an.

Manteufel sucht und findet den Kontakt zu den Jugendlichen. „Wir sind im Gespräch“, erklärt er. Allein aber könne die kommunale Jugendarbeit das Problem mit randalierenden Jugendlichen nicht lösen. Deshalb hat Manteufel die „Interessengemeinschaft Wertevermittlung Lilienthal“ gegründet, die sich am Dienstagabend das erste Mal getroffen hat. Mit dabei sind Vertreter von allen Lilienthaler Schulen und Vereinen. „Wir müssen die Jugendlichen abholen und mitnehmen“, meint Manteufel und fügt hinzu: „Randale geht gar nicht. Es gibt Grenzen.“

Schock sitzt tief

Inzwischen lebe schon die zweite Generation von Zuwanderern im Ort. „Da stoßen die Kinder von Bosniern auf Jugendliche aus Syrien“, erklärt der Sozialarbeiter das Problem. „Sie alle haben sehr unterschiedliche Wertvorstellungen“, betont Manteufel. Die Schule allein könne die Integration von Zugezogenen nicht leisten. Die Jugendarbeit allein sei auch überfordert. „Das geht nur gemeinsam, und deshalb müssen alle an einen Tisch“, weiß der Jugendpfleger, der in 30 Jahren Sozialarbeit schon viel erlebt hat.

Im Amtmann-Schroeter-Haus jedenfalls sitzt der Schock immer noch tief. Nachbarn fühlen sich nicht mehr sicher. Geschäftsführerin Almut Gellendin-Gieschen hat eine solche Verwüstung noch nicht erlebt. „Das hat uns völlig unvorbereitet getroffen“, sagt sie und hofft, dass es das erste und das letzte Mal war. „Haus und Garten werden mit so viel Liebe gepflegt. Eine solche Zerstörung ist einfach deprimierend“, erklärt sie.

Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass sich junge Leute auf dem Gelände treffen. Es liegt zentral und doch ist man im Garten des Amtmann-Schroeter-Hauses ein wenig für sich. Viele wüssten einfach nicht, dass die Anlage rund um das Haus für soziale Dienste privat sei, erklärt Gellendin-Gieschen. „Wir gehen immer wieder auf die Jugendlichen zu, sprechen mit ihnen, erklären ihnen, dass es sich um privates Gelände handelt, auf dem sie sich aufhalten dürfen, solange sie nichts kaputt machen.“ Meist zeigten sich die Teenager dann auch freundlich und kooperativ, so die Geschäftsführerin. Gellendin-Gieschen hält nichts von Ausgrenzung. Sie sucht den Dialog.

Sowohl die kommunale Jugendarbeit als auch die Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus kooperieren mit der Polizei. Noch aber ist nicht einmal klar, ob die Graffiti tatsächlich eine politische Gesinnung widerspiegeln. Mit „1312“ war unter anderem die Straßenbahnstelle am Amtmann-Schroeter-Haus beschmiert. Die Zahlen stehen für die Buchstaben ACAB, also für „All cops are bastards“, ergo „Alle Polizisten sind Bastarde“, eine Parole, die von vielen Jugendsubkulturen verwendet wird, von Autonomen genauso wie von Skinheads. Die Polizei will sich dazu nicht äußern. Manteufel indes glaubt nicht an politisch motivierte Taten, sondern vielmehr an einen stummen Protest derer, die von der Gesellschaft vergessen wurden.