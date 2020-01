Kommt nach Tarmstedt: Wolfgang Huber, evangelischer Theologe und ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD. (Paul Zinken)

Herr Huber, Sie halten in Tarmstedt einen Vortrag über Ethik, Sie behandeln dabei einige Grundfragen des Lebens. Welche werden das sein?

Wolfgang Huber: Die Themen habe ich nicht selbst ausgesucht. Eine Vorbereitungsgruppe hat interessante Vorschläge gemacht. Weltweite Gerechtigkeit, Digitalisierung und Klimawandel werden eine besondere Rolle spielen.

Grob gesagt geht es in der Ethik darum zu reflektieren, was richtig ist, wie man handeln sollte. Offenbar läuft einiges schief auf der Welt, sonst gäbe es weder Hunger noch Armut noch drohte ein Klimakollaps. Warum ist das so?

Die Ethik versteht sich nicht von selbst. Deshalb müssen wir Menschen darüber reden. Das beweisen zum Beispiel die zehn Gebote. Nicht die Klage darüber, dass vieles falsch läuft, sondern die Frage, was wir besser machen können, ist entscheidend. Wir sollten uns nicht von der Angst, sondern von der Hoffnung leiten lassen.

Ein Teilaspekt Ihres Vortrags ist die „Generationen-Gerechtigkeit“. Sie sprechen darüber, was wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen?

Ich hoffe, dass viele junge Menschen kommen werden. Deshalb will ich nicht aus der Großvater-Perspektive sprechen. Jede Generation hat die Pflicht, den kommenden Generationen ebenso gute Lebensbedingungen zu hinterlassen, wie sie selbst für sich in Anspruch nimmt.

Welche Themen sprechen Sie in Tarmstedt noch an? Gehen Sie auf aktuell diskutierte Fragen aus Politik und Gesellschaft ein?

Sicher werden wir auch über Fragen von Migration und Integration sprechen. Und gerade in Tarmstedt erwarte ich natürlich, dass Fragen unseres Lebensstils am Beispiel der Mobilität besprochen werden.

2015 waren Sie schon einmal in Tarmstedt, im Rahmen der Bonhoeffer-Tage, an denen an den von den Nazis ermordeten Theologen Dietrich Bonhoeffer erinnert wurde. Ihr Porträt über ihn ist 2019 in der zweiten Auflage erschienen. Was hat uns Bonhoeffer heute noch zu sagen?

Bonhoeffer hat Freiheit und Verantwortung ins Zentrum seiner Ethik gestellt. Dafür hat er sogar sein Leben riskiert. Für mich ist er ein Vorbild im Glauben wie in der Zivilcourage. Das ist heute zum Glück nicht so lebensgefährlich wie zu seiner Zeit.

Sie kommen eigens für die Ethik-Veranstaltung aus Berlin nach Tarmstedt. In größeren Orten könnten Sie womöglich ein größeres Publikum erreichen.

Auf den Anteil an der Bevölkerung bezogen erreiche ich in kleineren Orten viel mehr Menschen als in großen Städten. Deswegen freue ich mich sehr auf den Abend in Tarmstedt.

Mit welchen Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen gehen Sie in den Vortragsabend in Tarmstedt?

Eine engagierte Gruppe hat sich zwei Jahre lang mit meiner Ethik beschäftigt. Das finde ich großartig. Und ich hoffe, dass wir, auch dank dieser guten Vorbereitung, ein inhaltsreiches Gespräch haben werden. Befürchtungen habe ich nicht.

Sie reisen mit der Deutschen Bahn an. Aus Überzeugung?

Wann immer ich alleine unterwegs bin, versuche ich, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder der Eisenbahn zu fahren. Das ist ökologisch vernünftig und ich kann die Zeit nutzen.

In Ihrem Ethik-Buch von 2013 schreiben Sie: „Die Vorstellungen, die Menschen von einem richtigen und guten Leben haben, klaffen weit auseinander.“ Hat sich das seit 2013 verändert?

Es gibt noch immer gegensätzliche Vorstellungen. Aber die Nachdenklichkeit ist gewachsen. Dazu haben gerade junge Menschen viel beigetragen. Das bestärkt meine Hoffnung: Veränderung ist möglich.

Das Interview führte Johannes Heeg.

Zur Person

Wolfgang Huber

ist am Mittwoch, 5. Februar, in Tarmstedt zu Gast. In der Kooperativen Gesamtschule wird der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ab 19 Uhr einen Vortrag über die Grundfragen des Lebens halten.