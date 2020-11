Zu einer Geldstrafe von 200 Euro wegen Beleidigung verurteilte das Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck den Angeklagten. (Christian Kosak)

Lilienthal/Osterholz-Scharmbeck. Zu Beginn eines Prozesses befragen Strafrichter die Angeklagten unter anderem auch nach ihren Familienstand. „Getrennt, endlich“, antwortete ein 43-jähriger Lilienthaler auf die entsprechende Frage von Strafrichterin Johanna Kopischke. Wegen Beleidigung saß er auf der Anklagebank im Osterholzer Amtsgericht. „Ich mach' dich platt, du alte Schlampe“, soll er zu seiner Ex-Schwiegermutter gesagt haben.

Die nicht gerade freundlich, sondern eher trotzig gegebene Aussage zum Familienstand warf zu Beginn ein erhellendes Licht auf diesen Prozess. Bis zu seinem Ende blieb der Angeklagte dabei: „Ich habe das nicht gemacht.“ Dazukamen im Verlaufe der Verhandlung noch Sätze wie „Das ist eine Frechheit, was man mir hier unterstellt.“ und „Da wird einfach irgendetwas behauptet.“ Oder der Angeklagte sprach von „Humbug“.

Das erste Wochenende im März dieses Jahres war das „Kinderwochenende“ des Lilienthalers, er wollte es mit Sohn und Tochter verbringen. Am frühen Freitagabend fuhr er zum Haus seiner Ex-Frau – zusammen mit seiner elfjährigen Tochter. Dort hielt sich zu dem Zeitpunkt die 70-jährige frühere Schwiegermutter auf.

„Ich habe da geklingelt und geklopft. Meine Tochter war die ganze Zeit neben mir“, sagte der 43-Jährige aus. Es sei aber nicht geöffnet worden. Zwei weitere Zeugen verhörte ebenfalls das Gericht zu dem Vorfall, die Tochter und die Ex-Schwiegermutter. Deren Aussagen wichen von denen des Angeklagten ab: Ihr Vater habe geklingelt und sei dann hinter das Haus in den Garten gegangen, sagte die Tochter. „Ich bin aber im Auto auf dem Parkplatz geblieben.“ Auf Rückfrage der Richterin beschrieb das Mädchen die Stimmung des Vaters, nachdem er zurückgekommen war, als ein „bisschen wütend und enttäuscht“.

Das rief einen gewissen Zorn des Staatsanwaltes auf den Plan. Warum er seine Tochter als Zeugin benannt habe, fragte der Staatsanwalt den Angeklagten. „Die war doch nicht die ganze Zeit bei Ihnen“, warf er ihm vor. Mit Klingeln, Klopfen und Hämmern gegen die Fensterscheiben habe sich ihr ehemaliger Schwiegersohn bemerkbar gemacht, sagte die 70-jährige Lilienthalerin als Zeugin aus. Dabei seien auch die beleidigenden und vulgären Worte gefallen. Erkannt habe sie den 43-Jährigen an seiner Stimme und weil sie ihn beobachtet habe. „Meine Enkelin habe ich aber nicht gesehen.“

Lob für junge Zeugin

Schließlich habe sie die Polizei gerufen, so die Seniorin. Sie verwies darauf, dass es auch schon im Vorwege per Telefon zu Beschimpfungen gekommen sei. Die Tür aufgemacht habe sie nicht, „wenn der so in Rage ist“. Grundsätzlich wollte die 70-Jährige angemerkt haben: „Das hat noch lange nachgewirkt. Ich möchte, dass das ein Ende hat.“

Was im Verlaufe des Prozesses aufgrund kleiner Bemerkungen und Anschuldigungen des Angeklagten gegenüber seiner frühere Ehefrau und der Schwiegermutter immer wieder aufblitzte: In diesem Fall hat das Ende einer Ehe und Beziehung einen denkbar schlechten Abschluss gefunden. Insofern brachte es der Staatsanwalt auf den Punkt: „Es ist traurig, wenn Beziehungen in die Brüche gehen, wenn dann aus Liebe Hass oder Abneigung wird.“

Wenngleich hier klassisch Aussage gegen Aussage stehe, so der Staatsanwalt, „glaube ich aber der Zeugin, der Ex-Schwiegermutter“. Dem Angeklagten hielt er außerdem vor Augen: „Sie sind ein Heißsporn.“ Der 43-Jährige hatte zuvor einen Strafbefehl wegen Beleidigung von 30 Tagessätzen zu 20 Euro, 600 Euro, erhalten. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt. Deshalb war es zur Hauptverhandlung gekommen. Darauf hob der Staatsanwalt mit Worten ab, dass er die Höhe der Strafe von 600 Euro für „human“ halte.

Das Gericht verurteilte den Hartz-IV-Empfänger zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 10 Euro. Über die beiden Zeuginnen sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung, dass die Elfjährige „das toll gemacht“ habe, die 70-Jährige sei „gut sortiert“ gewesen. Zugute hielt sie dem Lilienthaler, dass er noch nicht vorbestraft sei. Auch die Vorsitzende ging davon aus, das der Auseinandersetzung „ein familiärer Konflikt zugrunde“ liege.