Beim Blumenbinden lebt Claudia Hansel ihre Kreativität aus. Vor vier Jahren hat sie sich selbstständig gemacht. (Mathis Körner)

Lilienthal. Hinter dem hohen Holzzaun öffnet sich eine bunte Welt voller Blumen. Hier betreibt Claudia Hansel ihren kleinen Laden. An der Klosterweide 25 in Lilienthal aber sucht man vergebens nach hochgezüchteten Sorten. Die Inhaberin setzt auf die Kraft der Natur. Natur-Blume heißt denn auch das verborgene Blumen-Paradies. Hier lebt die 45-Jährige ihre Kreativität aus. Die gelernte Blumenbinderin stellt nicht nur frische Sträuße zusammen. Sie verkauft auch Deko-Artikel in allen Formen und Farben. Und wer genau hinschaut, entdeckt auf einer alten Nähmaschine in der Ecke sogar kleine Köstlichkeiten.

„Meine Mutter hatte die Idee für den Laden“, erzählt Claudia Hansel. Bis dahin hatte die Lilienthalerin in mehreren Floristikgeschäften gearbeitet und Erfahrungen gesammelt. 2016 dann wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Zuvor aber musste der alte Stall auf dem Grundstück ihrer Mutter umgebaut werden. Mit viel Liebe zum Detail verwandelte sie den Schuppen in ein Geschäft. Heute liegen die Dachbalken frei, eine alte Natursteinmauer schmückt den Giebel. Große Dachfenster spenden das Licht, das Claudia Hansel für ihre Arbeit braucht.

„Ich mag die Natur“, sagt die Blumenverkäuferin, und das kann man sehen. Der Hinterhof ist ein einziger Freiluft-Ausstellungsraum. Gerade in Corona-Zeiten lässt es sich hier draußen herrlich stöbern. Zwischen alten Zinkwannen und Kaffeekannen gedeihen fette Hennen und Hauswurz. Inmitten der vielen kleinen und großen Geschenkideen weiß das Auge gar nicht, wo es zuerst hinschauen soll. Dort baumelt ein buntes Mobile, dahinter dekorative Kerzenständer und Töpfe mit Trockenblumen. Selbst der Boden ist mit Steinen verziert.

Die frischen Blumen stehen in großen Weckgläsern auf einem Bollerwagen. Rosen und Sonnenblumen und allerlei Blattgrün. Claudia Hansel fischt einzelne Exemplare heraus und formt nach und nach einen satten Sommerstrauß. „Meine Stammkunden kommen vor allem aus Lilienthal, aber auch aus Borgfeld und Bremen“, erzählt sie. Wer den kleinen Laden einmal entdeckt hat, kommt offenbar wieder. Die Nachbarskatze schaut vorbei und legt sich in den Fellsessel. Garfield gehört sozusagen zum Inventar.

In einer Ecke steht der gläserne Kühlschrank, darin Köstlichkeiten aus der Pâtisserie von Lisa Viktoria Gohlisch. Die Pralinen und Törtchen sind klassische französische Kreationen und passen perfekt in den Laden. Die Konditormeisterin und die Blumenbinderin bieten ihre Kreationen auch für Events an – Hochzeiten, Jubiläen und vieles andere mehr. „Wegen Corona hatten wir in diesem Frühjahr nur eine einzige Hochzeit“, bedauert Claudia Hansel.

Andererseits habe der Lockdown dazu geführt, dass die Menschen es sich zu Hause schön gemacht und mehr Blumen als sonst gekauft hätten. Zeitweise hatte Hansel sogar einen kontaktlosen Verkauf im Vorgarten. Dort haben sich die Kunden einen Blumenstrauß ausgesucht und das Geld in den Briefkasten gesteckt. „Das hat wunderbar funktioniert“, freut sich Hansel, für die Corona bislang nicht zur Krise wurde. Allerdings kann sie wegen der Pandemie bis heute keine Workshops anbieten. Die „Kreativ-Zeit“, wie sie ihr Angebot nennt, fällt bis auf Weiteres aus.

Das Smartphone klingelt auf der Ladentheke, ein Auftrag kommt über das soziale Netzwerk der Blumenbinderin rein. Claudia Hansel postet ihre frischen Kreationen nämlich auf Instagram und Whatsapp. „Die sind dann schneller weg, als ich gucken kann“, freut sie sich über das Interesse. Sie arbeitet aber auch gern auf Bestellung. Türkränze und Tischkränze gehen im Herbst besonders gut, erzählt sie. Aber noch leuchten die Farben des Sommers.

Weitere Informationen

Die Natur-Blume an der Klosterweide 25 in Lilienthal hat von Mittwoch bis Freitag jeweils von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Montags und dienstags bleibt der Laden geschlossen. Nähere Informationen bei Claudia Hansel unter der Rufnummer 0174 2141376 oder im Internet unter natur-blume.de.