Die Gründungsmitglieder des Club Union Susanne Weichberger, Ursula Siefken-Schulte, Volker Schwennen, Hans von Helldorff, Michael und Firoozeh Milbradt (von links) zu Gast bei Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Die Zeiten haben sich geändert, die allermeisten Themen sicherlich auch, die Idee des Club Union ist aber nach wie vor aktuell. Davon sind zumindest die 14 Gründungsmitglieder des Worpsweder Vereins überzeugt – und sie lassen sich auch nicht von der Tatsache beeindrucken, dass ihre Vorgänger bereits zweimal den Club zu Grabe tragen mussten. Die erste Gründung reicht zurück ins Jahr 1858, mithin zu einer Zeit also, in der die Gründung der Künstlerkolonie noch Jahrzehnte entfernt liegt, "Orpheus in der Unterwelt“ Premiere feiert und das erste Unterseekabels zwischen Europa und Amerika verlegt wird. Wie lange der Club bestand und warum er letztendlich einging, ist unklar. Gut 100 Jahre später, im Juni 1962 gab es einen zweiten Anlauf, aber erneut ist das Projekt irgendwann im Sande verlaufen.

Ursprünglich war der Zweck der Vereinigung „die Pflege der Geselligkeit auf der Ebene eines gehobenen Niveaus“, wie es die Satzung aus dem 20. Jahrhundert definiert. Allerdings geriet die Geselligkeit ein wenig zu sehr in den Mittelpunkt: 1980 berichtete die WÜMME-ZEITUNG, dass die regelmäßigen Treffen zu Gedankenaustausch eingeschlafen waren, der Club aber weiterhin einmal im Jahr ein Gänseessen organisierte. Diese Tradition hat inzwischen der Worpsweder Heimatverein übernommen, die neuen Unionisten wollen sich vor allem wieder den intellektuellen Genüssen hingeben.

Ein dritter Anlauf

Zum ersten Mal sei der Club Union ordentlich als gemeinnütziger Verein ins Vereinsregister eingetragen, betont der neue Vorsitzende Hans von Helldorff. Und man habe sich eine umfassende Satzung gegeben. „Auf Basis dieser Satzung versteht sich der Club Union zu Worpswede, wie schon seine Vorgänger, als Institution von Bürgerinnen und Bürgern Worpswedes zur kulturellen, intellektuellen und politischen Förderung und Entwicklung des Ortes.“ Die Mitglieder treffen sich regelmäßig intern, aber sie wollen auch mit Vorträgen und Diskussionsrunden die Öffentlichkeit erreichen.

Im Mittelpunkt sollen Impulse zu unterschiedlichen Themensetzungen stehen, aber einen Wettbewerb mit bestehenden politischen oder anderen Organisatoren will man vermeiden. So versteht sich der Club Union nicht als parteilich gebunden, auch wenn er in seiner Geschichte eher eine wertkonservative Haltung eingenommen habe. Als „gesellschaftskritisch“ beschreibt von Helldorff die Grundeinstellung. Ausschluss von Frauen etwa, wie es 1962 noch in der Satzung manifestiert war, gibt es nicht mehr. Geblieben ist, dass man nicht einfach eintreten kann, sondern eingeladen werden muss. Der Vorstand entscheidet dann über eine Aufnahme.

Im 19. Jahrhundert trafen sich Worpsweder Geschäftsleute, der Pastor, der Schulmeister, aber auch Lokalpolitiker oder Landwirte alle zwei Wochen. Sie tauschten Informationen aus, was zu diesen Zeiten kaum über andere Kanäle möglich war. Und sie abonnierten Zeitschriften wie den Simplicissimus oder den Kladderadatsch, um über deren Artikel zu debattieren. Der neu gegründete Club will sich mit den politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Themen unserer Zeit auseinandersetzen, und dazu Gäste aus aller Welt, die etwas zu sagen haben, nach Worpswede holen. Es soll Foren, Diskussionen und Veranstaltungen geben, bei denen "quer gedacht" werden kann und die „richtigen Fragen" gestellt werden. "Wir befeuern die Tiefe, die Vielfalt und auch die Kontroverse", sagt Hans von Helldorff.

Wie heterogen sich der Club aufstellt, machen die Gründungsmitglieder mit ihren unterschiedlichen Impulsen deutlich. Während von Helldorff, der für die CDU im Gemeinderat sitzt, sich sein Projekt des internationalen Austausches mit Diplomaten auch unter dem Banner des Clubs vorstellen kann, betont Susanne Weichberger kulturelle Inhalte, die frei von Ideologien gedacht werden sollten. Ursula Siefken-Schulte, Veranstalterin des Worpsweder Musikherbst, schließlich plant eine Podiumsdiskussion zum Thema „Konzepte zeitgemäßen Bauens“.